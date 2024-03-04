В подорожании бензина виноваты БПЛА? Эксперты рассказали, как рост цен на топливо отразится на стоимости продуктов

В последнее время в России наблюдается рост цен на бензин. Согласно данным газеты «Коммерсантъ», в январе-феврале 2024 года российские нефтекомпании снизили его экспорт более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом поставки бензина на внутренний рынок за первые 13 дней февраля оказались на 15% меньше запланированного Минэнерго уровня. 22 февраля 2024 года цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялись до максимальных с октября значений. В частности, стоимость
Чтобы выяснить основные причины роста цен на бензин и определить дальнейшую ценовую динамику, мы обратились к экономистам. Рассказываем, к чему стоит готовиться россиянам.
Почему бензин дорожает?
Одной из причин текущего повышения цен стал рост потребления бензина на внутреннем рынке при ограниченных мощностях российских НПЗ, считает экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
— Есть две возможных причины роста цен. Первая — ограниченность самого ресурса, в данном случае бензина, — рассказал эксперт в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU. — Его нет просто, а спрос на него растет, даже внутри, поэтому цена растет. Второй вариант — может присутствовать некий сговор, но это маловероятно. Других вариантов, кроме того, что внутренний спрос растет, а в целом ресурс ограниченный, у меня нет. Мощности НПЗ не резиновые. Когда ограничен ресурс какой-то, а спрос у него растет, то возможно повышение цен.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович также указывает на проблемы в работе нефтеперерабатывающих заводов. Он отмечает, что в ближайшее время государство вряд ли допустит ощутимый для населения рост цен.
— Если растет цена на переработку нефти, значит, какие-то проблемы у НПЗ. Может быть, кто-то встал на ремонт, может быть, что-то происходит внутри НПЗ. Стоит понимать, что бензин — это социальный продукт, бензин и государство вряд ли отпустит цены вверх, — заявил он нашему корреспонденту. — Тем более перед выборами это маловероятно. Наверняка как-то просубсидируют эту ситуацию до тех пор, пока не выяснят причины и не устранят это повышение. Плюс ФАС должна посмотреть, что там происходит.
Заместитель директора топливной компании «ГЭЙНФУЛ» Анастасия Бунина отмечает, что на ситуацию повлияла остановка одной из установок на НПЗ «Лукойл» в Нижегородской области. Также сказались последствия атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы на юге России.
— Рост оптовых цен действительно заметен, но надо учитывать несколько факторов. Первое — остановка одной установки каталитического крейкинга на заводе в Кстово в Нижегородской области. Пусть и не ключевую, но роль он играл как поставщик топлива в центральных регионах, — объяснила специалист. — Есть определенного рода снижение, которое не сильно играет роль с точки зрения обеспечения потребностей внутреннего рынка, но это сопутствующий фактор. Второе — атака дронов на южные заводы. В основном их продукция шла на экспорт, но тем не менее есть определенные спады в производстве.
Еще одним ключевым фактором, по словам Буниной, стал рост цен на российскую нефть.
— URALS выросла в феврале до достаточно существенных показателей в пересчете на российские рубли на 18%. Эта ситуация абсолютно благоприятно влияет на экономическую составляющую для российского бюджета, — добавила она. — Но так как у нас существует прямая корреляция стоимости на мировом рынке со стоимостью на внутрироссийском рынке, то при удорожании стоимости нефти на мировом рынке у нас внутри России будет происходить повышение оптовых цен.
К чему это приведет?
К концу лета или началу осени стоимость дизельного топлива установится на уровне 65 рублей, считает Анастасия Бунина. При этом цена будет расти постепенно.
— Прогнозы, которые мной давались ранее относительно того, что цена не перешагнет 64 рубля за один литр дизельного топлива, в принципе, на сегодняшний оправданы. Нужно уточнить, что до конца марта будут предприниматься все возможные допустимые меры государственного регулирования для того, чтобы конечный потребитель не заметил разницы, не заметил роста стоимости дизельного топлива и бензина на бензоколонке, но дальше внутриполитический фактор сыграет, безусловно, свою роль, — рассказала она. — Кроме того, начнутся посевные работы. Дизельное топливо должно в обязательном порядке подорожать. Думаю, что до 65–65,3 рубля за литр. Скорее всего, цифра установится где-то к концу лета или сентябрю текущего года. Она будет повышаться до этого значения, но не резко: людей будут постепенно, шаг за шагом увеличивая стоимость, готовить к этой цифре.
Если цена на бензин действительно продолжит расти, россиянам стоит приготовиться к очередному скачку цен, считает Юрий Юденков.
— В случае роста цены ресурса возрастают все конечные производные. То есть дорожает логистика и в конечном итоге сам продукт. Если это произойдет, то следует ожидать и повышения цен. Вероятность этого очень высокая, — объяснил эксперт.
Одной из мер по стабилизации стоимости топлива может стать повторный запрет экспорта бензина, рассказал Георгий Остапчук.
— Может быть, применят известную формулу ограничений экспорта. Она всегда, в общем-то, срабатывает, если ограничивается экспорт. Но это не лучший вариант. Вы ограничиваете экспорт, значит, вы ограничиваете поступление валюты в страну, вы ограничиваете доходность нефтяников. Это крайняя мера. Может быть, обойдется без этого, — заключил экономист.
Ранее Волгоград подвергся удару с воздуха. По официальным сообщениям властей, над регионом было сбито два вражеских БПЛА. Один из них попал в нефтеперерабатывающий завод, что спровоцировало оглушительный взрыв, который слышали в радиусе 15 километров, а затем крупный пожар.
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