В подорожании бензина виноваты БПЛА? Эксперты рассказали, как рост цен на топливо отразится на стоимости продуктов

Чтобы выяснить основные причины роста цен на бензин и определить дальнейшую ценовую динамику, мы обратились к экономистам. Рассказываем, к чему стоит готовиться россиянам.

Почему бензин дорожает?

Одной из причин текущего повышения цен стал рост потребления бензина на внутреннем рынке при ограниченных мощностях российских НПЗ, считает экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.



— Есть две возможных причины роста цен. Первая — ограниченность самого ресурса, в данном случае бензина, — рассказал эксперт в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU. — Его нет просто, а спрос на него растет, даже внутри, поэтому цена растет. Второй вариант — может присутствовать некий сговор, но это маловероятно. Других вариантов, кроме того, что внутренний спрос растет, а в целом ресурс ограниченный, у меня нет. Мощности НПЗ не резиновые. Когда ограничен ресурс какой-то, а спрос у него растет, то возможно повышение цен.

