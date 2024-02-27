Хождение за три моря. На что мы меняем в Индии нашу нефть

Ситуация приходит в чуть большее соответствие с реальностью, когда мы смотрим помесячные цифры. К примеру, в декабре средняя цена отправленных в Индию 6,9 миллиона тонн составила уже всего 78 долл./баррель. Как бы то ни было, по документам выходит, что продавать нефть в Индию было очень выгодно и для наших экспортеров, и для бюджета. Ведь налоги платятся с той цены, что указана в документах.



Что индусы делают с нашей нефтью, в целом понятно. Никакого реэкспорта в таможенной статистике не видно, но это и не требуется. В основных наливных портах Индии располагаются мощные НПЗ. И вот их работа как раз видна невооруженным взглядом. Если в 2021 году индусы экспортировали 48 миллионов тонн нефти, бензина, дизеля и авиатоплива, то в 2023 году — уже 104 миллиона. Крупнейший покупатель — Нидерланды. Это основной европейский распределительный центр. Объем поставок из Индии туда вырос за прошлый год с 9,4 до 18 миллионов тонн. В среднем по 111 долл./баррель. В США ушло 7,2 миллиона тонн переработанной в Индии нефти ( +42% ), средняя цена 120 долл./баррель. Удвоили закупки Великобритания и Италия. В Португалии рост в четыре раза, в Румынии — в семь раз. Короче, спрос есть.

