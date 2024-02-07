В России через год должны отключить 100 тысяч лифтов. В чем причина и кто рискует больше всех

К 15 февраля 2025 года по всей России необходимо заменить 100 тысяч устаревших лифтов. Специалисты оценили объем работ в 300 миллиардов рублей. При этом на обновление половины оборудования с истекшим сроком эксплуатации денег нет, подсчитали в Национальном Лифтовом Союзе (НЛС). Наши коллеги из 74.RU разбираются, насколько реальна угроза остановки подъемников в многоэтажках, кто и как их будет менять и хватит ли на всё это средств.
Сколько служит лифт
Жильцы многоэтажных домов часто жалуются на проблемы в работе лифтов. Но даже временные отключения этого оборудования вызывают взрыв негодования. Ежедневно подниматься и спускаться на 9, 10 или 16-й этаж трудно даже молодому и относительно здоровому человеку. А что уж говорить о пенсионерах и родителях с маленькими детьми.
В многоэтажных домах России насчитывается 550 тысяч лифтов. Предельный срок службы таких лифтов составляет 25 лет. И как раз в следующем году настанет очередной час Х.
— Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза, лифтовое оборудование со сроком эксплуатации более 25 лет должно быть заменено до 15 февраля 2025 года. Задача это плохо решаемая, потому что для приведения их в соответствие надо 300 миллиардов рублей, — сообщил на февральском медиа-клубе «ЛИФТ» президент Национального Лифтового Союза Виктор Тишин. — При этом в год устаревает практически столько же, сколько мы сейчас меняем. Если брать статистику, то за прошлый год заменено 19 тысяч лифтов. Прогрессивно цифра хорошая, но сейчас за год с небольшим требуется заменить в разы больше. Возникает реальная угроза вывода из эксплуатации лифтов, не соответствующих техническому регламенту Таможенного союза.
По данным экспертов, изначально массовая замена лифтов датировалась 2020 годом. Но в связи с пандемией и сложной экономической ситуацией срок сдвинули на 2025-й.
Кто и как меняет подъемники
По закону лифтовое оборудование считается частью общедомового имущества. За содержание лифтов отвечает управляющая компания, она обязана заключить договор со специализированной организацией. При этом замену лифтового оборудования — канатов, лебедок, самой кабины и так далее — проводят в рамках капремонта.
Замена лифтов в домах финансируется двумя способами. Первый: из общего котла, то есть жильцы накапливают средства на замену оборудования, отчисляя взносы в фонд капремонта. Второй: со спецсчета, куда жильцы откладывают средства под управлением ТСЖ или УК на ремонт именно своего дома.
Торги по обновлению лифтового оборудования в 2023 году прошли, по данным Национального Лифтового Союза, в 70 регионах. Лидируют, конечно, столицы. Так, Москва отыграла замену 4033 лифтов, Санкт-Петербург — 3400. В десятку также вошли Нижегородская область — 2394, Воронежская область — 1214, Московская область — 1124, Республика Татарстан — 835, Курская область — 704, Челябинская область — 511, Хабаровский край — 442 и Республика Крым — 407 лифтов.
Перед всеми регоператорами капремонта стоит задача организовать замену максимального количества лифтов, не соответствующих требованиям. Дело в том, что по истечении срока использование лифтов без проведения оценки соответствия не допускается. Таким образом, владельцы лифтов, не обеспечившие требования техрегламента, должны будут сами приостановить их эксплуатацию.
— Сейчас у нас в работе — 280 лифтов на 1,1 миллиарда рублей, а до конца этого года планируется заменить около 500 лифтов, — рассказали в пресс-службе регоператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области. — На 324 лифта готовим документацию для выставления на аукцион. Еще 154 лифта перешли со спецсчета в общий котел, и после включения в краткосрочный план будет организована работа по выполнению работ по замене лифтового оборудования.
Главная проблема заключается в росте цен на оборудование и комплектующие. Только за последние два года оно подорожало практически в полтора раза. Сегодня стоимость замены одного лифта оценивается в среднем в 3,5–4 миллиона рублей (с учетом демонтажа старого оборудования и монтажа нового). В итоге для обновления всего лифтового оборудования в требуемые сроки — до 15 февраля 2025 года. Только Челябинской области требуется около 8–10 миллиардов рублей.
«Своих денег не хватает»
Одновременная замена большого количества лифтов проблематична по нескольким причинам, отметили представители управляющих компаний.
— Последние два-три года у нас регоператор хорошо менял, даже было под сотню лифтов в год. Сейчас из 550 единиц, которые находятся в домах, управляемых нашей компанией, надо заменить 40, — рассказал директор управляющей компании «Ремжилзаказчик Центрального района» Владимир Кудряшов. — По региональной программе капремонта на этот год запланировано поменять 10 лифтов, и с ними особых проблем нет.
Но есть другая группа домов — на спецсчетах. Там ситуация посложнее, добавили в УК.
— Речь идет о 30 лифтах в 10 домах. У них своих денег на замену лифтов не хватает. В этом случае дому надо перейти к региональному оператору, чтобы он поменял лифт за счет общего фонда капремонта. Это делается через проведение общего собрания, — объяснил Владимир Кудряшов. — Некоторые дома готовы, другие не хотят. Пока мы еще работаем с собственниками. В идеале организационно всю работу надо провести в марте — апреле.
Кстати, проблема с заменой старых лифтов в домах, аккумулирующих средства на спецсчетах, характерна для многих городов.
— Такой механизм (сбор денег под нужды конкретного дома. — Прим. ред.) работает с 2014 года. Но за 10 лет не успевают накопить на один лифт даже такие крупные регионы, как Москва и Московская область. А средства на спецсчетах лежат и обесцениваются из-за инфляции, — заявил исполнительный директор Национального Лифтового Союза Петр Харламов. — Мы предлагаем законодателям сделать автоматическую индексацию на остатки накопленных средств на спецсчетах.
По словам экспертов, в нынешних условиях на замену лифта жильцам дома надо копить минимум 13 лет.
Впрочем, есть положительные примеры и в ситуации с домами на спецсчетах. Так, в девятиэтажке Челябинска удалось обновить все три лифта. Сначала два, через год, когда жители подкопили взносы на капремонт, — еще один лифт.
— Это всё благодаря активным собственникам, — подчеркнул директор УК. — Штук 5–7 домов таких, где поменяли лифты, хотя они на спецсчетах. Вместе с собственниками определяли очередность работ, находили решения.
С 2017 года Жилищный кодекс РФ разрешил региональным властям передвигать вперед капремонт по газовому оборудованию и лифтам. Эти два вида работ приоритетные, поскольку влияют на безопасность проживания. Все остальные работы можно сдвигать на более поздние сроки.
«Работать в убыток никто не будет»
В нашей стране лифты, как правило, работают дольше стандартного срока службы. Оборудование, у которого истек срок эксплуатации, периодически проходит освидетельствование. Если лифт в работоспособном состоянии, ему продлевают срок эксплуатации.
— Если дом на спецсчете, то ему нужно очень много времени копить на замену лифта. Я ни разу не сталкивался, чтобы собственники сделали выбор в пользу лифтов, — отметил гендиректор АО «Нера. Консалтинг ЖКХ» Никита Алешкин. — Допустим, им нужно отремонтировать водоснабжение, канализацию, кровлю и лифт. Если крыша течет, а лифт вроде пока ездит и гнилые трубы можно залатать, то жители предпочитают ремонтировать кровлю. Выбирают то, что наиболее важно прямо сейчас.
Эксперт отметил, что ни разу не сталкивался с поломкой лифта до такой степени, что требовался капитальный ремонт.
— Управляющая компания имеет возможность выполнить частичную замену механизмов лифта. Если шестеренки сточились, масло потекло, то механики смотрят, отремонтировать редуктор или поменять. Если сгорела обмотка, тот же двигатель можно снять и перемотать. Двигатель не подлежит восстановлению? Меняем, и лифт опять работает, — объяснил Никита Алешкин. — Кроме того, есть ряд работ на периодической основе, например, в обязательном порядке меняют канаты. Всё это стоит не такие сумасшедшие деньги, как замена всего лифтового оборудования целиком.
При плановом ремонте даже лифты 70-х годов до сих пор работают, подчеркнул эксперт.
В последнее время в регионах России получила распространение схема установки лифтов в рассрочку. Ее предлагают некоторые заводы-производители, либо финансовые организации. В этом случае половину стоимости работ собственники перечисляют со спецсчета, а потом на основании решения общего собрания в течение 10 лет оплачивают оставшуюся сумму.
— Но тут надо понимать, что ни одна организация не будет работать себе в убыток. Скорее всего, проценты за рассрочку уже включены в стоимость лифта или в ежемесячный платеж, — добавил Никита Алешкин.
С 14 марта 2022 года американская компания OTIS заявила, что не будет заключать новые контракты с российскими заказчиками, финская KONE остановила поставки и подписание новых договоров, немецкая TK Elevator заявила, что приостанавливает новый бизнес в РФ. Мы разбирались с экспертами, что будет с ремонтом оборудования.
Зачастую замена лифтов по капремонту сопровождается громкими скандалами. Например, в 2019 году в Челябинске антимонопольщики обнаружили признаки сговора в действиях регоператора капремонта и «Жилкомсервиса», принадлежавшего семье экс-главы региона Бориса Дубровского. Кстати, компания «Жилкомсервис» входила в тройку фирм семьи бывшего губернатора, приносящих наибольшую выручку.
Арбитражный суд подтвердил сговор регоператора капремонта с компанией «Жилкомсервис». Участникам антиконкурентного соглашения выписали штрафы: «Жилкомсервису» — 9,4 миллиона рублей, регоператору капремонта — 100 тысяч. Позже, в 2020 году, арбитражный суд снизил вдвое размер штрафов.