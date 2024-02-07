В России через год должны отключить 100 тысяч лифтов. В чем причина и кто рискует больше всех

Сколько служит лифт

Жильцы многоэтажных домов часто жалуются на проблемы в работе лифтов. Но даже временные отключения этого оборудования вызывают взрыв негодования. Ежедневно подниматься и спускаться на 9, 10 или 16-й этаж трудно даже молодому и относительно здоровому человеку. А что уж говорить о пенсионерах и родителях с маленькими детьми.



В многоэтажных домах России насчитывается 550 тысяч лифтов. Предельный срок службы таких лифтов составляет 25 лет. И как раз в следующем году настанет очередной час Х.



— Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза, лифтовое оборудование со сроком эксплуатации более 25 лет должно быть заменено до 15 февраля 2025 года. Задача это плохо решаемая, потому что для приведения их в соответствие надо 300 миллиардов рублей, — сообщил на февральском медиа-клубе «ЛИФТ» президент Национального Лифтового Союза Виктор Тишин. — При этом в год устаревает практически столько же, сколько мы сейчас меняем. Если брать статистику, то за прошлый год заменено 19 тысяч лифтов. Прогрессивно цифра хорошая, но сейчас за год с небольшим требуется заменить в разы больше. Возникает реальная угроза вывода из эксплуатации лифтов, не соответствующих техническому регламенту Таможенного союза.