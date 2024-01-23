«Не будет у нас хорошего, да и всё». Депутаты Госдумы и экономисты — о готовящемся запрете на ввоз немецкого пива

Но что делать с дефицитом, который неминуемо образуется сразу после подобного запрета? По словам депутата, эту нишу можно закрыть благодаря импорту из «дружественных» стран.



— Это Южная Америка, Мексика, Южный Китай, — уточнил Диденко. — В том же Китае больше 20 тысяч всевозможных локаций производства, своя промышленность и хозяйство — в частности, там выращивают солод. Поэтому нет никакой проблемы заместить на первом этапе нехватку пива импортом из других стран, а на втором — и своей продукцией.