Путин рассказал, сколько российских военных сейчас на спецоперации

Владимир Путин подводит итоги года, отвечая на вопросы во время большой пресс-конференции. В этом году она совмещена с «Прямой линией», на которой глава государства отвечает на вопросы жителей страны. Звучит много вопросов о специальной военной операции — как от журналистов, так и от простых граждан. Отвечая на один из них, президент рассказал о ситуации на фронте. По его словам, в зоне СВО сейчас находятся
— Ситуация с поставками дронов в армию улучшается. Не всегда всё получается. У нас линия фронта почти
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Владимира Путина сегодня также спросили о возможности второй волны мобилизации. Президент заявил, что в ней нет необходимости.
Президент продолжает отвечать на вопросы журналистов и россиян, обратившихся на прямую линию. Мы следим за заявлениями Путина и публикуем самое важное в онлайн-трансляции.