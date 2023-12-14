Путин рассказал, сколько российских военных сейчас на спецоперации

Владимира Путина сегодня также спросили о возможности второй волны мобилизации. Президент заявил, что в ней нет необходимости.

Президент продолжает отвечать на вопросы журналистов и россиян, обратившихся на прямую линию. Мы следим за заявлениями Путина и публикуем самое важное в онлайн-трансляции.

