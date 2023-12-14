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Итоговая пресс-конференция ПутинаСпецоперация на Украине

Путин рассказал, сколько российских военных сейчас на спецоперации

Линия фронта составляет почти две тысячи километров

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В зоне СВО сейчас находятся 617 тысяч российских военных

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Владимир Путин подводит итоги года, отвечая на вопросы во время большой пресс-конференции. В этом году она совмещена с «Прямой линией», на которой глава государства отвечает на вопросы жителей страны. Звучит много вопросов о специальной военной операции — как от журналистов, так и от простых граждан. Отвечая на один из них, президент рассказал о ситуации на фронте. По его словам, в зоне СВО сейчас находятся 617 тысяч российских военных.

— Ситуация с поставками дронов в армию улучшается. Не всегда всё получается. У нас линия фронта почти 2 тысячи километров. Не везде всё вовремя поставляется. Но производство растет, за границей закупается. Будем наращивать, — пообещал президент.

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Владимира Путина сегодня также спросили о возможности второй волны мобилизации. Президент заявил, что в ней нет необходимости.

Президент продолжает отвечать на вопросы журналистов и россиян, обратившихся на прямую линию. Мы следим за заявлениями Путина и публикуем самое важное в онлайн-трансляции.

Владимир ПутинПрямая линияСпецоперация на УкраинеВС РФ
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