«Это очень спорная идея»: в России введут утилизационный сбор на электронику — к чему это приведет

Уже в следующем году вся импортная электроника может сильно подорожать. Всё из-за утилизационного сбора, который предложили ввести участники круглого стола в комитете Совета Федерации по экономической политике. Идея инициаторов как всегда «святая» и сугубо патриотическая: сделать чуть менее доступной иностранную технику, чтобы проторить дорогу отечественным производителям. Инициативу уже поддержал Минпромторг. Казалось бы, что может пойти не так.
Что еще за утилизационный сбор
Ввести утилизационный сбор для импортной электроники предложили представители «Профессиональных систем видеомониторинга и радиосвязи», «Вычислительной техники» и других отраслевых консорциумов. По их плану, утильсбор на электронику будет работать по той же системе, что и утильсбор на импортные автомобили. Цели тоже не отличаются: расчистить рынок от иностранных конкурентов, обеспечить бюджет деньгами, которые можно направить на развитие отечественного производства.
Раз авторы инициативы берут за образец автомобильный утильсбор, то на его примере мы и разберем, как это работает.
Когда вы покупаете автомобиль, вы в том числе платите утилизационный сбор — в первую очередь он предназначен для утилизации сложной техники, в том числе и опасной для здоровья человека. Это действительно требует определенных затрат. Причем размер сбора зависит от того, какую машину вы берете.
— Чтобы утилизировать машину, нужны достаточно серьезные затраты, поэтому на эти цели берется сбор, — отмечает экономист Георгий Остапкович. — Если на легковые автомобили раньше закладывали 120 тысяч рублей, то за утилизационный сбор тягачей приходилось платить порядка 600 тысяч.
Георгий Остапкович, экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Закончил Московский экономико-статистический институт по специальности «статистика».
Изначально утилизационный сбор накладывается не на покупателя: напрямую его должны выплачивать производители автомобилей, импортеры и дилеры. Но кто из них, находясь в своем уме, захочет добровольно расставаться с деньгами?
— Понятное дело, что практически всю часть утилизационного сбора они все переводят в конечную продукцию, — заявил Георгий Остапкович. — То есть или частично, или полностью, но утилизационный сбор платит потребитель — когда вы покупаете автомобиль, сумма на утилизацию уже входит в итоговую цену.
— В первую очередь утилизационный сбор предназначен для утилизации сложной техники, в том числе и опасной для здоровья человека. Это действительно требует определенных затрат, — отметил экономист Константин Селянин.
Константин Селянин, независимый финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Получил математическое, юридическое и экономическое высшее образование. В разные годы занимал руководящие посты в инвестиционных компаниях «Аккорд-Инвест», «Тройка Диалог» и др.
Но у утилизационного сбора есть и другая цель.
— Второй смысл — за счет утилизационного сбора каким-то образом создать преференции для отечественных производителей. И вот это — спорный смысл, — отметил экономист.
Как утильсбор нарушает правила конкуренции
По словам Константина Селянина, утилизационный сбор на импортную электронику будет существенно выше, чем на российскую, и полученные деньги государство планирует потратить, в том числе, на развитие отечественного производства. Получается, что утильсбор, во-первых, сделает российскую продукцию выгоднее для покупателя, а во-вторых, позволит инвестировать в отечественное производство. Такой подход, по словам Константина Селянина, не соответствует капиталистическим реалиям, в которых мы существуем.
— Сам по себе капитализм — это всего лишь две вещи: частная собственность на средства производства и неограниченная конкуренция. И когда вы создаете преференции для одних, а других обкладываете дополнительными ограничениями, вы эту самую конкуренцию нарушаете, — заявил Константин Селянин, — поэтому это очень спорная идея.
Что Россия может противопоставить импорту
В России действительно есть производители, которые в теории могут заменить иностранную электронику. Но, как рассказал «Ведомостям» бизнес-аналитик IT-холдинга «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк, на сегодняшний день они занимают лишь 5% от всего рынка.
— Ноутбуки российского производства представлены преимущественно в среднем и низком ценовых сегментах, но по сравнению с конкурентами выгодно отличаются ценой, — заявил Махлаюк. — Помимо этого они обеспечены гарантированной сервисной поддержкой и обладают хорошей производительностью, достаточной для выполнения всех базовых функций.
Речь идет о таких компаниях, как Irbis, iRU, Raybook. За последний год интерес к ним вырос на 30%.
На рынке смартфонов среди российских производителей выделяется компания «Аквариус» — гаджеты моделей NS M11 и M12. Их уже начали тестировать в Совете Федерации.
— Данные устройства имеют важное в современном цифровом мире конкурентное преимущество, по сравнению с наиболее известными телефонами зарубежных компаний, а именно обладают защищенной системой для обмена и хранения данных, — рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
Тем не менее, если сравнивать российскую и импортную продукцию, то значительное преимущество всё еще остается на стороне последних.
— Хочется всё же заметить, что никакой конкурентоспособной альтернативы импортным моделям планшетов, смартфонов, фото- и видеокамер не ожидается еще несколько лет даже по очень оптимистичным планам. Либо же «отечественные» устройства будут состоять из совсем не отечественных комплектующих чуть менее чем полностью, — отметил редактор Mobile-Review Константин Иванов.
Что будет с ценами на электронику
В этом году власти уже игрались с утилизационным сбором — повысили его размер на автомобили. Эффект не заставил себя долго ждать — объемы продаж заметно просели. По словам Георгия Остапковича, отдавать дополнительные 120–600 тысяч рублей (в зависимости от марки и вида автомобиля) у людей возможности нет.
— Рост доходов людей повышается несоизмеримо медленнее, чем изменяется цена из-за утилизационного сбора, — констатировал Георгий Остапкович. — На первом этапе увеличения сбора возникают проблемы с реализацией и объемом продаж автомобилей.
Также рост цены и снижение покупательской способности приведет к сокращению импорта. Взять те же автомобили. Сейчас почти половина из них поступает в Россию по импорту, и если люди не смогут покупать машины — их начнут завозить меньше.
— Теперь купить по импорту престижный брендовый автомобиль, например, из Германии — это будет доступно единицам, — заключил Георгий Остапкович.
Помог ли утилизационный сбор на автомобили поддержать отечественное производство? Константин Селянин в этом сомневается.
— Утилизационный сбор уже давно существует на автомобили, и мы видим, что это как-то не способствует российской отрасли автомобилестроения. От этого не стали российские автомобили лучше, и тем более, дешевле, — считает Константин Селянин. — Помимо этого, еще и стандарты понизили.
К тому, что утилизационный сбор поможет развитию отечественной электроники, экономисты относятся скептически.
— Поможет ли это российской отрасли? На мой взгляд, нет. Дело в том, что все эти песни про импортозамещение мне кажутся очень-очень странными с точки зрения экономической логики, — заявил Константин Селянин. — Дело в том, что, помимо импортозамещения, существует другой термин — «международное разделение труда», который, собственно, существует во всём мире.
По мнению экономиста, на протяжении многих лет во всех странах сформировалась собственная «специализация», которая обоснована с экономической точки зрения.
— Чтобы получить конкурентоспособный продукт, а значит, дешёвый, высокого качества, вам нужно выпускать его как можно в больших объемах. Поэтому если Тайвань производит большую часть микрочипов для всего мира, это значит, что им удалось максимально оптимизировать производство, сохраняя высокое качество, обеспечивая низкие цены, — рассуждает Константин Селянин. — Можно же сделать микрочипы в России? Можно. Но только пройдет много лет до того, как они дойдут до нужного качества. А самое главное, даже если это будет сделано, то цены на эти чипы будут гораздо дороже. Вот и всё.
При этом заплатят за утилизационный сбор, как и в случае с автомобилями, снова обычные потребители:
— Это всё то же самое, — заявил Георгий Остапкович. — Какая разница, автомобиль или электроника — в конечном итоге всё перейдет на потребителя. Он будет платить если не полную цену утилизационного сбора, то процентов 70%.
В итоге утилизационный сбор на электронику может привести к двум возможным последствиям:
— Иностранные, относительно недорогие гаджеты, возможно, со временем, и то частично, будут заменены на гораздо более дорогие и, скорее всего, худшие по качеству российские, — заключил Константин Селянин. — Более ожидаемый вариант, что вся электроника просто станет дороже.
— Когда читаешь новости, очень хочется прочитать, что наши депутаты предложили инициативу, которая уменьшит цены на товары, а не в очередной раз увеличит их. Ну, что же — морально готовимся к тому, что цены на ноутбуки и смартфоны станут выше в следующем году, — подытожила политический обозреватель и член Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Мария Дудко.