«Это очень спорная идея»: в России введут утилизационный сбор на электронику — к чему это приведет

Что еще за утилизационный сбор

Ввести утилизационный сбор для импортной электроники предложили представители «Профессиональных систем видеомониторинга и радиосвязи», «Вычислительной техники» и других отраслевых консорциумов. По их плану, утильсбор на электронику будет работать по той же системе, что и утильсбор на импортные автомобили. Цели тоже не отличаются: расчистить рынок от иностранных конкурентов, обеспечить бюджет деньгами, которые можно направить на развитие отечественного производства.

Раз авторы инициативы берут за образец автомобильный утильсбор, то на его примере мы и разберем, как это работает.