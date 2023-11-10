«Едим хлеб и воду, зато не надо худеть». Старики ответили Силуанову, который заявил, что те не идут работать из-за хороших пенсий

Пенсионерка рассказывает, что ей хватает на еду, но на одежду денег уже нет. У нее износились сапоги, она хочет купить пальто.

— Я не работаю — у меня уже возраст, я работала до 58 лет. Мне тогда дочь позвонила, сказала, что надо с внучкой посидеть. Я приехала. Посидела с ней до пятого класса, а потом уехала жить — вернулась в свой город в Тверской области, там есть квартира. Работать я не вернулась. Здоровья нет. Да и куда идти? Мест нет для пенсионеров. У нас даже для молодых мест нет. Они, вон, в Москву ездят. Хотя… Даже если были бы места и здоровье, я сама бы не работала после 60 лет. Не надо мне никаких денег. Куда мне наряды? Ничего мне не надо уже, — спокойно произносит она.