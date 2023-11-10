«Едим хлеб и воду, зато не надо худеть». Старики ответили Силуанову, который заявил, что те не идут работать из-за хороших пенсий

Министр финансов России Антон Силуанов нашел три причины, почему пенсионеры не выходят на работу.
Первая. «Пенсионеры говорят, что пенсии поднимаются достаточно и предлагается невысокая заработная плата. Пенсии с учетом индексации в последние два года существенно подросли», — рассказал Силуанов в Госдуме еще в конце октября, ссылаясь на некие соцопросы.
Вторые две причины кажутся более приближенными к реальности: «Люди предпочитают отдыхать по состоянию здоровья. Третье — аргументация, что необходим уход за внуками», — рассказал депутатам министр.
В России всего насчитывается 41,2 млн пенсионеров — из них 33,6 млн неработающих и 7,6 млн работающих. Средний размер пенсии по состоянию на 1 сентября у граждан, состоящих на учете в Социальном фонде, составил 19,58 тыс. рублей.
MSK1.RU тоже решил разобраться, почему это люди пенсионного возраста не работают. Мы узнали, что по этому поводу говорят пожилые россияне.
Нина Александровна живет в Тверской области, ей 74 года. Всю жизнь она заботилась о детях — несколько лет она работала воспитательницей в детском саду, потом — заведующей. До выхода на пенсию она была уже директором детсада. У самой Нины Александровны двое детей и одна взрослая внучка. Семью разбросало по стране, но сын и дочь помогают Нине Александровне.
Вот что пенсионерка говорит про свое нежелание работать:
— Можно было хотя бы тысяч на 10 побольше. Чтобы детям, внукам помогать — подарочки делать. На это не хватает. А сама я не требовательная — у меня пенсия 22 тысячи рублей, и мне этих денег достаточно. Хотя за квартиру, где я живу, платит моя дочь. Если бы это делала я, мне бы не хватало, конечно. Если бы мне никто не помогал… Ну кто-то из знакомых и на 10 тысяч живет. Я говорю: «Как вы вообще живете на эти деньги? Чего едите?» Говорят, мол, едим хлеб, воду — зато, говорят, не надо худеть. А то все боятся, что потолстеют. Тут не потолстеешь, да, — смеется Нина Александровна.
Пенсионерка рассказывает, что ей хватает на еду, но на одежду денег уже нет. У нее износились сапоги, она хочет купить пальто.
— Я не работаю — у меня уже возраст, я работала до 58 лет. Мне тогда дочь позвонила, сказала, что надо с внучкой посидеть. Я приехала. Посидела с ней до пятого класса, а потом уехала жить — вернулась в свой город в Тверской области, там есть квартира. Работать я не вернулась. Здоровья нет. Да и куда идти? Мест нет для пенсионеров. У нас даже для молодых мест нет. Они, вон, в Москву ездят. Хотя… Даже если были бы места и здоровье, я сама бы не работала после 60 лет. Не надо мне никаких денег. Куда мне наряды? Ничего мне не надо уже, — спокойно произносит она.
Правда, подумав минут 5–7, женщина мнение изменила — сказала, что пенсия должна быть минимум 50 тысяч для самостоятельной приличной жизни.
— Если бы не помощь детей, то я жила бы в нищете, — призналась пенсионерка.
Но бывает по-разному. 59-летняя Алевтина Витальевна не работает и получает заслуженную пенсию — 21 тысячу рублей. Она москвичка, живет в Ховрино в однокомнатной квартире вместе со своим сыном, которого всю жизнь воспитывала одна. Ее ребенок уже взрослый — ему 21 год. Он не работает. Пьет. Водит собутыльников домой. То есть пожилой матери никто не помогает, пенсию они делят на двоих.
Алевтина Витальевна сильно рассмеялась, когда наш корреспондент привел слова Силуанова.
— Я с удовольствием бы пошла работать, но у меня есть несколько причин, почему я этого не делаю. Во-первых, по состоянию здоровья. Мне надо сделать операцию, чтобы нормально ходить (пару лет назад пенсионерка неудачно поскользнулась и сломала ногу, травма не прошла до сих пор. — Прим. ред.). Я еле передвигаюсь. Если я устроюсь на работу, то меня отпускать не будут по поликлиникам каждый день. Во-вторых, я даже не знаю, куда идти и где искать эту работу для пенсионеров. В-третьих, из-за моей ситуации в семье. Я немножко побаиваюсь ходить на работу каждый день. Если я буду уходить в 8 утра, что же будет в квартире твориться, кто сюда будет приходить? Я не представляю даже.
Виктор Владимирович — 67-летний работник интеллектуального труда. Всю жизнь работал на руководящих постах. Он со своей семьей переехал в Москву, и здесь пришлось искать другую работу. Ребенок Виктора Владимировича пошел в школу, и он пошел вместе с ним — устроился учителем факультативных уроков. На пенсию выходить почему-то не хочет.
— Сынок у меня учится в школе. А я совершаю отеческий подвиг, — Виктор Владимирович расплывается в улыбке. — Собственно, в школу и устроился, чтобы быть рядом с ним. Не чтобы шпынять или над головой стоять — чтобы он знал, что отец рядом и с ним ничего не может случиться. И так вот уже девять лет. В школе прилично платят. На пенсию я не хочу выходить. Те деньги, которые я буду получать, — их вряд ли будет хватать, чтобы не жить в нищете.
«Следующему поколению пенсионеров придется работать»
Экономист и политолог Василий Колташов рассказал корреспонденту MSK1.RU, что работающие пенсионеры — вредны для экономики. Но если они не будут участвовать в рынке труда, то просто умрут с голоду.
— Силуанов, наверное, считает, что пенсия полностью покрывает базовые потребности пожилых людей, — рассуждает Колташов. — Это не совсем так. Пенсии, конечно, невысокие. Низкие. И это не тайны. Если, конечно, работать министром финансов, то можно сделать для себя из этого тайну. Но любой человек, который просто заходит в магазин, видит, как пенсионеры делают покупки, как они считают каждую копейку, как они ждут, когда хлеб будет продаваться со скидкой. Пенсионеры не работают, потому что состояние их здоровья не позволяет уже работать. И многие стараются долго не выходить на пенсию, как можно дольше, — говорит экономист.
Колташов говорит, что большинство пожилых людей получают пенсии ниже среднего.
— Если бы это было не так, то не было бы региональных доплат, чтобы на прожиточный минимум эта пенсия выходила. Относительно неплохие пенсии имеют военные, а также работники правоохранительных органов, судебной системы, законодательной и исполнительной власти. Причем не самого низкого ранга. Работники бюрократической государственной машины, возможно, бизнесмены, которые делают значительные отчисления. Ну или высокооплачиваемые сотрудники, чьи отчисления заработной платы тоже большие. И то некоторые из них жаловались неоднократно в последние годы, что их пенсия меньше, чем были отчисления, — вспоминает Колташев.
— А есть ли в стране потребность в том, чтобы пенсионеры работали?
— В стране есть потребность, чтобы пенсионеры получали пенсию, чтобы у нас была достаточно высокая минимальная пенсия. Вот в этом потребность есть, но от этого мы скорее удаляемся. В России сейчас больше 7 миллионов самозанятых (самозанятые могут платить в пенсионный фонд, но зачастую никто этого не делает, — Прим. ред.). Я не представляю себе, какую пенсию им будут платить. Наверное, самую низкую из возможных, социально-страховую. Поэтому следующему поколению пенсионеров точно придется работать.
Также мы видим грандиозный рост цен за последние месяцы на все товары: подорожали базовые продукты питания, выросли цены на одежду, подорожало топливо. Это означает, что пенсионерам стало жить сильно тяжелее за последние месяцы. Конечно, будет запланированная индексация пенсии на 18%, но она эту проблему не решит. Рубль суммарно девальвировался на 90%.
— А какая пенсия должна быть минимальной?
— Хотя бы тысяч 20–25. В этом случае на такую пенсию человек может кое-как жить. Конечно, если у него есть собственное жилье.
— Есть ли дискриминация пожилых людей при приеме на работу?
— Во-первых, это дискриминация называется «молодой дружный коллектив». Как только человек достигает 35, иногда 45 лет, он просто выкидывается за борт этой компании. Ему говорят: «Всё, ты больше не подходишь для нашего молодого дружного коллектива». Из-за семьи, детей — не может человек пересиживать на работе, его нельзя дальше выжимать, как лимон. Люди, когда приближаются к пенсии, и если у них нет каких-то особых навыков, ценной профессий, уникальных знаний, они попадают в группу, в которой доходы снижаются. Поэтому очень важно к 40 годам быть профессионалом. Тогда человек не оказывается за бортом фирмы, где ему нормально платили, и не идет работать кассиром в супермаркет. Почему так не может происходить? Так может происходить и происходит.
Вторая форма дискриминации касается оплаты. Когда ты — пожилой человек уже, или пенсионер, или предпенсионер, тебе не будут платить много, потому что ты находишься в группе, которую на рынке теснят работодатели, и тебе предложат меньше, потому что тебе же государство и так частично платит. Зачем работодатель будет платить тебе много? Ну зачем, ведь тебе же уже есть на что жить!
Работающие пенсионеры у нас являются еще и очень удобными для работодателей, потому что это повод платить мало и молодым работникам. А зачем платить больше? У нас уже есть пенсионеры, которые работают за меньшие деньги.
— И как с этим бороться?
— Пенсионеры должны жить на пенсию. Или иметь возможность такого выхода на пенсию: чем позднее на пенсию вышел, тем больше получил. То есть не просто механически всем повысить пенсионный возраст, что у нас было сделано и что имело негативные последствия, а действовать иначе. Сделать так, чтобы пенсионеры были по-настоящему пенсионерами. Эти методы — не индексировать пенсию работающим пенсионерам — это попытка заставить их работать дальше, то есть дальше тянуть вниз заработную плату молодых работников, которые приходят на рынок, потому что они оказываются в группе, когда они еще не суперпрофессионалы и они конкурируют с теми, кто тоже не совсем профессионал, но вынужден в этой сфере как-то подрабатывать.
Нужно убрать пенсионеров с рынка труда не репрессивными методами, рассказывает Колташов. Сделать работу для них невыгодной, подняв уровень пенсий. Экономист считает, что пожилые люди должны сидеть дома.
— Потому что это действительно очень важно. Без пенсионеров: бабушек и дедушек, дядюшек и тетушек семья просто захлебнется с детьми. Молодая семья, папа, мама на работе, у них ребенок. А как его забрать из детского сада? Наши пенсионеры очень — очень! — ценны для общества, но заняты они зачастую не совсем тем, чем надо. И платят им мало, но и пенсия у них недостаточна.
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