После стремительного взлёта и пробитой планки в 100 рублей, курс доллара США вновь начал своё падение, достигнув в пятницу уже отметки в 93,5 рубля. Вместе с ним параллельно падает и евро — 98,74 рубля. Последний раз такие цифры на табло обменников волгоградцы видели только в июле этого года. Известный экономист, профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских предлагает не беспокоиться. Напротив, советует дождаться падения доллара до 85 рублей за штуку, покупать, а затем переживать уже не за курс, а за то, что доллар и вовсе могут просто взять и запретить в России.
Доллар и евро летят вниз по кривой
Экономист Игорь Бельских приводит несколько причин осеннего падения курса доллара и евро:
- Наконец заставили экспортеров продавать большую часть валютной выручки. На все ведущие валютные фабрики страны отправили эмиссаров от финансовых властей для контроля. Кожанка и маузер сделали бизнес сговорчивым в 1917 году. Опыт прошлых лет показал свою эффективность и сейчас.
- Не менее важная причина роста рубля — рост ключевой ставки и снижение активности спекулянтов на валютном рынке в преддверии заседания ЦБ, где ставку подняли с 13% до 15%.
- Определённую роль сыграл текущий налоговый период и сокращение турпотока за рубеж. Фирмы продают валюту для получения рублей, так как налоги у нас платятся в рублях. Туристы перестали покупать валюту для отдыха.
- Большое значение имеет и стабилизация федерального бюджета. Макроэкономическое равновесие, помноженное на предсказуемую финансовую политику российских властей, успокоило рынки.
- Низкий уровень официальной инфляции тоже сделал свое дело.
Простым гражданам профессор рекомендует использовать рост ставки по рублевым депозитам для сохранения своих сбережений.
— Я не верю в потенциал юаня, так как из Китая постоянно идут новости о проблемах и желании властей девальвировать юань, — размышляет Игорь Бельских. — Безналичный доллар и евро покупать в текущих условиях, хранить на банковских и брокерских счетах крайне неразумно. В любую минуту их могут «заморозить». Мировые и отечественные акции, считаю, накануне грандиозного падения. Нет смысла вообще в них заходить, облигации при текущих условиях малодоходны. Рынок недвижимости также замер накануне ценовых корректировок из-за изменений ставок.
По мнению эксперта, доллар сейчас явно хотят опустить до отметки в 85 рублей за штуку. И эту политику Центрального банка Игорь Бельских поддерживает, так как дорогой рубль нужен для стабилизации цен и снижения текущей инфляции. Однако если этого не произойдёт, то иностранную валюту, по мнению профессора, могут попросту отменить по двум причинам:
- санкции недружественных партнеров;
- использование советского опыта уголовного регулирования внутреннего рынка валют.
— Валютные статьи советского УК включали и «расстрельные» наказания за валюту. По мнению экспертов, если курс не упадет, то его отменят. Будем жить в советской реальности самых счастливых людей в экономической истории, — рассуждает профессор экономики. — Эксперты патриотического толка об этом говорят и предлагают это сделать уже несколько лет. Не исключаю, что скоро их услышат. Рассказ о нашем реальном будущем: если проблема не решается, ее надо закрывать радикально. И об этом подсказывает весь опыт российских управленческих традиций.
Зато ключевая ставка, по мнению профессора Бельских, продолжит расти. Вчера, 27 октября, Центральный банк России снова поднял ставку. На этот раз с 13% до 15%.
— Повышение приведет к росту стоимости кредитов и снизит бизнес-активность в стране, — объясняет Игорь Бельских. — Рост ставки означает сжатие денежной массы и кредита в стране, рублей на рынке будет меньше. Это хорошо для владельцев капитала и плохо для тех, у кого медная монета и та редкий гость в кошельке.
Напомним, что профессор Игорь Бельских до сих пор не отказывается от своих прежних прогнозов и совета «тратить всё» при экономических колебаниях в стране, вкладывая в юных дев, а если и менять рубли, то на сахар, а не на доллар.