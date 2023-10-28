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Кризис-2023

«Покупайте, как будет по 85, и ждите запрета»: экономист высказался про дешевеющий доллар и рост ключевой ставки

Профессор Игорь Бельских считает, что электоральный цикл 2024 года заставляет финансовые власти быть эффективными

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Доллар вновь начал стремительно дешеветь после рывка за пределы сторублевой отметки

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После стремительного взлёта и пробитой планки в 100 рублей, курс доллара США вновь начал своё падение, достигнув в пятницу уже отметки в 93,5 рубля. Вместе с ним параллельно падает и евро — 98,74 рубля. Последний раз такие цифры на табло обменников волгоградцы видели только в июле этого года. Известный экономист, профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских предлагает не беспокоиться. Напротив, советует дождаться падения доллара до 85 рублей за штуку, покупать, а затем переживать уже не за курс, а за то, что доллар и вовсе могут просто взять и запретить в России.

Доллар и евро летят вниз по кривой

Экономист Игорь Бельских приводит несколько причин осеннего падения курса доллара и евро:

  • Наконец заставили экспортеров продавать большую часть валютной выручки. На все ведущие валютные фабрики страны отправили эмиссаров от финансовых властей для контроля. Кожанка и маузер сделали бизнес сговорчивым в 1917 году. Опыт прошлых лет показал свою эффективность и сейчас.
  • Не менее важная причина роста рубля — рост ключевой ставки и снижение активности спекулянтов на валютном рынке в преддверии заседания ЦБ, где ставку подняли с 13% до 15%.
  • Определённую роль сыграл текущий налоговый период и сокращение турпотока за рубеж. Фирмы продают валюту для получения рублей, так как налоги у нас платятся в рублях. Туристы перестали покупать валюту для отдыха.
  • Большое значение имеет и стабилизация федерального бюджета. Макроэкономическое равновесие, помноженное на предсказуемую финансовую политику российских властей, успокоило рынки.
  • Низкий уровень официальной инфляции тоже сделал свое дело.

Простым гражданам профессор рекомендует использовать рост ставки по рублевым депозитам для сохранения своих сбережений.

— Я не верю в потенциал юаня, так как из Китая постоянно идут новости о проблемах и желании властей девальвировать юань, — размышляет Игорь Бельских. — Безналичный доллар и евро покупать в текущих условиях, хранить на банковских и брокерских счетах крайне неразумно. В любую минуту их могут «заморозить». Мировые и отечественные акции, считаю, накануне грандиозного падения. Нет смысла вообще в них заходить, облигации при текущих условиях малодоходны. Рынок недвижимости также замер накануне ценовых корректировок из-за изменений ставок.

По мнению эксперта, доллар сейчас явно хотят опустить до отметки в 85 рублей за штуку. И эту политику Центрального банка Игорь Бельских поддерживает, так как дорогой рубль нужен для стабилизации цен и снижения текущей инфляции. Однако если этого не произойдёт, то иностранную валюту, по мнению профессора, могут попросту отменить по двум причинам:

  • санкции недружественных партнеров;
  • использование советского опыта уголовного регулирования внутреннего рынка валют.

— Валютные статьи советского УК включали и «расстрельные» наказания за валюту. По мнению экспертов, если курс не упадет, то его отменят. Будем жить в советской реальности самых счастливых людей в экономической истории, — рассуждает профессор экономики. — Эксперты патриотического толка об этом говорят и предлагают это сделать уже несколько лет. Не исключаю, что скоро их услышат. Рассказ о нашем реальном будущем: если проблема не решается, ее надо закрывать радикально. И об этом подсказывает весь опыт российских управленческих традиций.

Рост ключевой ставки, по мнению профессора, плох для тех, у кого медная монета редкий гость в кошельке

Рост ключевой ставки, по мнению профессора, плох для тех, у кого медная монета редкий гость в кошельке

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Зато ключевая ставка, по мнению профессора Бельских, продолжит расти. Вчера, 27 октября, Центральный банк России снова поднял ставку. На этот раз с 13% до 15%.

— Повышение приведет к росту стоимости кредитов и снизит бизнес-активность в стране, — объясняет Игорь Бельских. — Рост ставки означает сжатие денежной массы и кредита в стране, рублей на рынке будет меньше. Это хорошо для владельцев капитала и плохо для тех, у кого медная монета и та редкий гость в кошельке.

Напомним, что профессор Игорь Бельских до сих пор не отказывается от своих прежних прогнозов и совета «тратить всё» при экономических колебаниях в стране, вкладывая в юных дев, а если и менять рубли, то на сахар, а не на доллар.

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