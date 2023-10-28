«Покупайте, как будет по 85, и ждите запрета»: экономист высказался про дешевеющий доллар и рост ключевой ставки

После стремительного взлёта и пробитой планки в 100 рублей, курс доллара США вновь начал своё падение, достигнув в пятницу уже отметки в 93,5 рубля. Вместе с ним параллельно падает и евро — 98,74 рубля. Последний раз такие цифры на табло обменников волгоградцы видели только в июле этого года. Известный экономист, профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских предлагает не беспокоиться. Напротив, советует дождаться падения доллара до 85 рублей за штуку, покупать, а затем переживать уже не за курс, а за то, что доллар и вовсе могут просто взять и запретить в России.