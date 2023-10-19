«Рынок находится в ситуации белки-истерички»: эксперт — о причинах топливного кризиса в России

Дизеля потребляем меньше, чем производим

Я бы не стал делать точкой отсчета введение запрета на экспорт, которое произошло 21 сентября. А взял бы 18 и 19 сентября, когда началось относительно устойчивое снижение биржевых котировок на бензин и дизельное топливо.



Сам по себе запрет на экспорт оказал, скорее, стабилизирующее воздействие.



Надо заметить, что в Российской Федерации производится не просто много, а чудовищно много дизельного топлива. Если брать данные 2022 года — порядка 85 миллионов тонн. А потребляем лишь около 40 миллионов тонн из этого объема. То есть меньше половины. Невозможно всё поставить на внутренний рынок. Банально потому, что он не переварит такие объемы.