«Не спасают ни пять работ, ни мужчины»: студентка рассказала, как стремится выбраться из нищеты

Арине 22 года, она учится на первом курсе магистратуры в Волгоградском государственном университете на журналистике и одновременно получает второе высшее по психологии в московском институте МИТУ. Однако не всё так просто. Сама студентка из маленького сибирского города — Ленинска-Кузнецкого, но уже год, как девушка прописана в Кубани. Недавно ее родители перебрались из маленького угольного города в маленький южный Темрюк. В их жизни ничего не поменялось, кроме расстояния до моря, теперь это не 4,5 дня на поезде, а 20 минут на машине.
Сейчас Арина не просто студентка журфака, уже как год она корреспондент сетевого интернет-издания V1.RU. На что она живет и хватает ли доходов? Слово самой Арине.
Доходы
— Журналист — это звучит гордо, пока не озвучена его зарплата, особенно когда он работает на полставки, —
Приходится искать альтернативные источники дохода. Тренерство Poledance приносит в час в среднем 400 рублей. В месяц — около 7000.
— Знакомые, которые знают, как лучше мне жить, предлагают бросить тренировки или отучиться на фитнес-тренера и зарабатывать больше. Какие же они глупые! Если я брошу вести тренировки, то всё равно нужно заниматься спортом: 3000–4000 стоит абонемент, плюс проезд до студии и массаж. Примерно выходит 7000 рублей, — объясняет Арина Рязанова. — То есть моя фигура выходит мне в
Но это не всё. Девушка еще ведет в соцсетях аккаунт кофейни. Это приносит примерно шесть тысяч рублей в месяц. Еще две-три тысячи «падает» за расклад карт Таро.
— В этом месяце на картах заработала 3000, сделала одной девочке два больших расклада и пять маленьких. Потом еще одна попросила большой расклад и два маленьких, — хвастается Арина. — Обычно девушки просят расклады на любовь, маленькие — на карьеру и прочие мелкие дела. Цены у меня варьируются от расклада, как настроение будет. Большие делаю по 500, маленькие — по 200. Если много уточняющих вопросов, то 250.
Естественно, деньги появляются от родителей, обычно это около 5000 рублей в месяц. Подкидывают денег и молодые люди.
— Парни, с которыми я общаюсь, иногда подкидывают деньги. От 5000 до
Каждую неделю девушка откладывает на брокерский счет в мобильном приложении одного из банков тысячу рублей. На эти деньги она покупает акции нефтяных компаний и интернет-магазинов.
— Финансовая цель — финансовая подушка безопасности в
Регулярные расходы
Когда Арина приехала в Волгоград, она регулярно ходила на все пары и жила в общежитии в тесной комнатке на пятерых. Сейчас она — журналист, который живет в съемной квартире в новостройке, правда, вместе с соседом. Так выгоднее.
— С февраля 2022 года снимаю двухкомнатную квартиру вместе с соседом. Плату делим пополам. Соответственно, всего за аренду платим
На коммуналку уходит 3–5 тысяч рублей в месяц. Домашний интернет стоит еще 650 рублей. Его тоже делят пополам.
— В этом месяце на коммуналку ушло 4798 рублей, хорошо, что напополам с соседом платим, — радуется Арина. — Итого в этом месяце жилье мне обошлось в
Связь обходится в 600 рублей. У Арины тариф с безлимитным интернетом и 300 минут на звонки. Ей этого хватает на ежедневные разговоры с мамой, пока едет на работу, и с папой по дороге домой.
На транспорт до офиса в центре Арина тратит 60 рублей (30 рублей в одну сторону).
— В идеале я должна тратить 1380 рублей, но иногда у меня тренировки в студии в другом районе. Приходится ездить туда. Плюс я учусь очно, но на индивидуальном обучении. От меня в университет ездит только маршрутка, проезд в ней стоит 50 рублей. Такси использую крайне редко, обычно когда еду в аэропорт, на вокзал или поздно возвращаюсь с концертов и спектаклей, — перечисляет студентка. — В этом месяце я потратила на общественный транспорт 1772 рубля, 1260 — на такси. Удобно, что в нашей редакции есть рабочий аккаунт, и на выезды в рабочее время я использую его. Выезды по работе оплачивает организация, траты на это в расчет не берем.
Питается Арина в столовой как на работе, так и в университете, уходит на это около 3000 рублей. Плюс заказывает еду на дом и ест в кафешках между работой и тренировками. На это уходит в месяц около 5000 рублей.
— В этом месяце мне столовая обошлась в 2540 рублей. Обычно я заказываю салат и первое или второе. И то и то не беру, потому что ем мало, — объясняет девушка. — На вкусняшки — снеки, тортики, суши, бургеры — и доставку я потратила 5175 рублей. Выделяю это в отдельный пункт, потому что считаю, что вредная еда — это бесполезная трата денег. В следующем месяце хочу минимизировать эту статью расходов.
Внушительная статья расходов — здоровье. Хроническая мигрень требует регулярного приема обезболивающих препаратов. Разболелся зуб, пришлось ставить пломбу. Минус 1960 рублей из бюджета. Из-за интенсивных тренировок болит спина, приходится ходить на массаж. Четыре сеанса — четыре тысячи рублей. Косметика тоже обходится достаточно дорого — 4851 рубль ушел на декоративную косметику, 1300 — на уходовую.
— Декоративку покупаю редко, но метко. В этом месяце увидела недорогой корейский бренд и скупила всю линейку: три палетки теней, пудру, два тональных крема, консилер, четыре помады и палетку для контуринга, — перечисляет непонятные для мужчин слова Арина. — Уходовую редко покупаю, в основном это шампунь, кондиционер, гель для душа и мицеллярная вода. Все от известного косметического бренда. Остальной уход вечно дарят. У меня целая полка завалена этим хламом.
Стрижка каре раз в три месяца — 1500 рублей. Маникюр — 1000 рублей и наращивание ресниц — 1800, раз в месяц. В сентябре Арина потратила 6213 рублей на косметику. Сделала розовые реснички и розовые ногти за 3800.
— Любовь к себе ни за что ни на что не променяю! — восклицает девушка. — Но могу сказать, что я и экономлю. Например, я сделала лазерную депиляцию и теперь не трачу деньга на пену для бритья и станки. Однако я невероятная шмоточница. В моем гардеробе сейчас только 30 платьев. Обычно я покупаю вещи в крупных сетевых магазинах. Они там дешевые и в моем стиле, плюс мне быстро наскучивает одежда. Вне зависимости от того, сколько она стоит. В прошлом месяце ничего себе не купила, грущу.
На светские мероприятия Арина попадает иногда по работе, иногда по приглашениям молодых людей.
— Люблю ходить на бесплатные лектории. Часто пользуюсь «Пушкинской картой»: хожу в кино, театр, на выставки и в планетарий. Часто хожу на стендап-выступления, где трачу на билет от 300 рублей до 2000. В основном за меня платят парни, поэтому я на развлечения трачусь редко, — рассказывает Арина. — В этом месяце сходила по «Пушкинской карте» в планетарий и в кино. На другие мероприятия в этом месяце попасть не удалось — сильно загружали работой. Ни сил, ни времени не осталось.
В плотном рабочем графике юного журналиста осталось место только для одного хобби — книг. Правда, читает она их по дороге от редакции до университета.
— Люблю книги. За последние три года скупила огромное количество. Но что-то читаю, что-то валяется на полке. Книги не коплю, после прочтения отдаю в комиссионный магазин. За три-четыре книги в месяц получаю 700–1000 рублей. Если хочется почитать что-то конкретное и так, что аж скулы сводит, беру в библиотеках, — рассказывает Арина. — Иногда покупаю картины по номерам. В этом месяце ничего не купила и книги не отдала в комиссионку. Не было времени. Прочитала только две книги из библиотеки.
Иногда девушка выбирается в путешествия. Погулять и развеяться. Как правило, это Москва или Санкт-Петербург. Останавливается у друзей, так что в расходах — билеты и развлечения. Три раза в год Арина ездит к родителям на море, а в этом месяце одним днем летала в Москву чтобы погулять с другом по Старому Арбату. Еда и напитки — за счет принимающей стороны, билет в оба конца обошелся в 6798 рублей.
Занятия спортом — бесплатные. Место для этого — в студиях poledance, где Арина работает тренером.
— Иногда остаюсь на тренировки других девочек как ученица. По утрам делаю легкую зарядку — либо тверк, либо растяжка. Перед работой катаюсь на роликах, — перечисляет девушка. — Порой покупаю какие-нибудь курсы и тренинги. Месяц назад был мастер-класс по тверку. В этом месяце купила онлайн-курсы по High heels за 2500 рублей.
Большая статья расходов — подарки. Три раза в год отправляет маме букет цветов — около 2000–2500 рублей. Папе в этом месяце подарила телефон за 9990 на день рождения.
— У подруг были дни рождения. Обеим подарила букеты цветов, один вышел на 1000, второй — на 1500, и подарки — наборы косметики. В общей сложности вышло на двоих 2436, — рассказывает Арина. — Получилось, что в этом месяце я потратила
15% дохода в акции
Экономист Игорь Бельских ознакомился с финансовым дневником Арины Рязановой и дал свой профессиональный комментарий, как сохранить и приумножить капитал девушки.
— Вы зарабатываете больше меня! — удивляется экономист Игорь Бельских. — Зарплату нужно повысить — можно, например, писать рекламные статьи. Можно усилить работу с картами Таро. Количество подарков нужно сократить. Особенно если доходов мало. Импульсивные траты — убрать. Совсем. Идете куда-то — оставьте карточку или кошелек. На худой конец заведите карту с кешбэком — ежемесячно будет возвращаться около полутора тысяч рублей. 15% от дохода ежемесячно вкладывайте в акции. Через
Путешествия в Москву и Санкт-Петербург каждый месяц экономист предлагает заменить на работу. А вместо платы за аренду получить ипотеку в этих городах.
— Ипотека — точно не про Волгоград. Покупать жилье нужно там, где стоимость недвижимости вырастет через
300 000 — не цель
Общественник и медиамагнат Вячеслав Черепахин, посмотрев на бюджет корреспондентки-студентки, был приятно удивлен. Но советов, как разбогатеть, не предлагал. Он считает, что такое пишут в красивых цветных книжках на полках бизнес-литературы.
— Молодая барышня — не транжира, с вменяемыми расходами на свою жизнь, с приличными культурными потребностями, системная, активная и бодрая, в меру предприимчивая. Целеустремленная, но только цель пока не очевидна. Со всех сторон — завидная невеста, но, видимо, пока желающая жить самостоятельной, независимой жизнью и достичь чего-то самой. Список дел и интересов впечатляющий. Если это стандартные дела и расходы, то это просто неимоверно насыщенная жизнь для такой молодой барышни, — оценил уклад жизни Арины Вячеслав Черепахин. — Но она слишком распыляется, хочет всё успеть, до всего дотянуться, поэтому нет возможности остановиться, чтобы осмыслить цель.
Вячеслав Черепахин советует дать себе период на подумать и определиться с интересами и задачами. Задать себе вопросы: «Каких результатов я хочу достичь и чем заниматься через пять лет? И через десять?»
— Заработать 300 тысяч — не цель, это желание немножко выдохнуть, спрыгнуть с конвейера. Такие бодрые, активные и умные барышни будут всегда востребованы в выбранной отрасли, поэтому не надо беспокоиться о «если что случится» — всё будет хорошо. Лучше думать о том, как эффективнее двигаться к своей цели. А без ее понимания сложновато, — объясняет медиамагнат. — Я бы посоветовал исключить из жизни всё малосущественное, чтобы расчистить себе время для подумать. Я бы отменил ежемесячные поездки в Москву и Питер, они эмоционально отвлекают. Поездки нужны именно ради этого отвлечения от будней и суеты, но именно они и примиряют с такой жизнью, которая, видимо, перестала нравиться. А вот анализ целей и планирование результатов могут вполне эмоционально зарядить и мотивировать. До кучи — сократить снеки и закусочные — это тоже отнимает время. Можно читать электронные книги, что существенно сокращает расходы и главное — экономит время.
Чтобы увеличить свою деятельность, Вячеслав Черепахин предлагает, как и Игорь Бельских, сделать упор на SMM.
— SMM может приносить больше денег. Но понадобятся необходимые компетенции и умение найти клиента. При этом SMM — не квантовая теория. Барышня, обладая талантами, справится, — размышляет Вячеслав Черепахин. — Как копить — вопрос без гарантированно правильного ответа. Вкладывать в бумаги, доллары, золото, банковский счет — у каждого инструмента есть свои преимущества и недостатки. На бытовом уровне заработать на этом нельзя, в лучшем случае — уберечь накопления от инфляции, если повезет. Отдельно посоветовать заниматься тем, что финансисты называют инвестициями, а на деле — финансовыми спекуляциями, я не буду, потому что это отдельная профессия, на мой взгляд, барышне не подходящая.
Не исключает медиамагнат и карьерный рост.
— Как зарабатывать — вопрос жизненной стратегии. Если пока нет уверенности в своей самостоятельности, то нужно пытаться достигнуть ее карьерным ростом по специальности: изучать про свою профессию и отрасль абсолютно всё, быть любознательной и стараться на работе попробовать всё. Проявлять инициативу, помогая, а иногда и заменяя вышестоящих сотрудников — вплоть до главреда и генерального директора. Необходимо осваивать все современные технологии и первой их предлагать, — рекомендует бизнесмен. — Крайне важно освоить все сопутствующие профессии — от продавца до маркетолога. Работа журналиста хорошо помогает расширять кругозор и налаживать связи — нужно этим пользоваться и тестить на них свои идеи.
В качестве одного из способов развития Вячеслав Черепахин посоветовал Арине попробовать себя в бизнесе.
— Если судить по темпераменту барышни, идей у нее много и она в себе уверена. Тогда можно посоветовать параллельно с основной работой «побизнесить», чисто для «пробы пера», — рекомендует медиамагнат. — В ее истории несколько эпизодов с картами Таро, тот же poledance — только работать не в качестве тренера, а поискать, где там прячется прибавочная стоимость, может, в продаже услуг, может, в продвижении. Можно поискать себе нишу на маркетплейсах, где попродавать изделия каких-нибудь своих подружек или доступных производителей. Такой опыт точно может вылиться во что-то большее. Если есть предрасположенность, я бы посоветовал освоить поглубже digital-инструментарий, касающийся электронной торговли и аналитики. Тренд на электронную торговлю, включая доставку, настолько мощный, что хватит надолго. Там много ниш, где можно себя найти. Но повторюсь, тут надо быть по-настоящему увлеченной этим. Главное — в своих экспериментах оформить самозанятость и заниматься этим не менее серьезно, чем основной деятельностью. Сейчас момент для продажи услуг крайне неблагоприятный, но потребители есть всегда, просто их меньше. Надо наладить дистрибуцию продаж своих услуг без посредников напрямую клиентам. Это всего лишь технология, которой надо научиться.
Бизнес-коуч Артем Богач совершенно не видит смысла давать Арине Рязановой какие-либо советы, так как не видит в ее глазах огонь при слове «деньги».
— Арине нужно делать то, что она хочет, что просит ее сердце. Зачем ей тратить жизнь на то, что ей не нравится? Люди ценят деньги дороже своей жизни. Они готовы отдать свою жизнь за деньги, есть те, которые готовы продать душу. И они ее продают! Основная задача — жить, как велит сердце, в соответствии со своими желаниями, со своим сознанием, — объясняет Артем Богач. — Оказывается, что денег не надо много, а надо, чтобы их было достаточно. Я прочитал дневник и увидел — в нем всё здраво и разумно. Хорошо, что это так. В большинстве у людей перекос на деньги в нынешнем мире. В последние годы люди пытаются больше зарабатывать: телефон круче, машина дороже, квартира больше. А дальше? Можно довольствоваться и малым. Вопрос: «Насколько я счастлив и получаю от этого удовольствие?» Нужно жить радостно и расслабленно, тогда тебе жизнь даст столько денег, сколько необходимо. А если есть излишек, всегда можно отложить на брокерский счет.