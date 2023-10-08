«Не спасают ни пять работ, ни мужчины»: студентка рассказала, как стремится выбраться из нищеты

— В этом месяце на коммуналку ушло 4798 рублей, хорошо, что напополам с соседом платим, — радуется Арина. — Итого в этом месяце жилье мне обошлось в 12 724 рубля.



Связь обходится в 600 рублей. У Арины тариф с безлимитным интернетом и 300 минут на звонки. Ей этого хватает на ежедневные разговоры с мамой, пока едет на работу, и с папой по дороге домой.



На транспорт до офиса в центре Арина тратит 60 рублей (30 рублей в одну сторону).



— В идеале я должна тратить 1380 рублей, но иногда у меня тренировки в студии в другом районе. Приходится ездить туда. Плюс я учусь очно, но на индивидуальном обучении. От меня в университет ездит только маршрутка, проезд в ней стоит 50 рублей. Такси использую крайне редко, обычно когда еду в аэропорт, на вокзал или поздно возвращаюсь с концертов и спектаклей, — перечисляет студентка. — В этом месяце я потратила на общественный транспорт 1772 рубля, 1260 — на такси. Удобно, что в нашей редакции есть рабочий аккаунт, и на выезды в рабочее время я использую его. Выезды по работе оплачивает организация, траты на это в расчет не берем.

