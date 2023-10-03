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Обзор

Зарплаты чиновников выросли на 5,5%: сколько будут получать Путин, Мишустин и министры после индексации

Мы рассчитали примерные доходы госслужащих на основе их прошлых деклараций

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26 сентября Владимир Путин повысил зарплаты всем госслужащим — в том числе себе и министрам

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С 1 октября у высокопоставленных чиновников вырастут зарплаты — соответствующий указ подписал Владимир Путин 26 сентября. Согласно документу, зарплаты госслужащих должны вырасти на 5,5%, а коснется индексация министров, руководителей ведомств и самого президента. Отдельными указами Путин повысил зарплату генерального прокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Мы изучили документы, чтобы подсчитать, сколько будут зарабатывать все эти люди после индексации.

В 2021 году зарплаты ни чиновникам, ни министрам, ни президенту не индексировали. Прибавка на 4% была в 2022 году, но доходы высокопоставленных госслужащих за 2022 год уже доподлинно неизвестны — в 2023 году декларации перестали публиковать в открытом доступе. В Кремле объясняли инициативу тем, что условия военной операции на Украине «вносят свою специфику».

Отдельно по этому поводу был принят закон о депутатах и членах Совфеда, чуть раньше Владимир Путин своим указом одобрил аналогичное послабление для военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях. Сведения о доходах самого президента тоже решили не публиковать.

Доходы президента

Соответственно, последний раз Владимир Путин официально отчитывался о доходах в апреле 2022 года — за 2021 год. Согласно декларации, Владимир Путин заработал в тот год 10 202 616 рублей. Информации за 2022 год на сайте Кремля нет, но, зная принцип выплат и размеры индексации, можно посчитать примерный доход президента и его будущую зарплату.

Как мы считали

Согласно указу от 2002 года, зарплата президента — фиксированная сумма. В 2002 году она была установлена в размере 63 тысячи рублей в месяц. Потом она много раз индексировалась, иногда всего на несколько процентов, иногда — в два раза. В результате в 2021 году Путин задекларировал 10 202 616 рублей дохода.

По закону госслужащим запрещено заниматься бизнесом да и вообще любой другой оплачиваемой деятельностью. Исключение делается только для педагогической, научной и иной творческой деятельности, но данных о преподавательской или творческой деятельности Владимира Путина нет. Так что будем считать, что доходы у президента состоят только из зарплаты.

Мы знаем, что в 2021 году зарплату президента не индексировали. В указе о президентской зарплате нет данных о дополнительных вознаграждениях, на основании чего предполагаем, что доход у него стабильный — без квартальных и годовых премий. Поэтому просто делим сумму на 12 месяцев.

10 202 616 : 12 = 850 218 рублей — зарплата президента России в 2021 году.

В октябре 2022 года зарплату президента проиндексировали на 4%.

1% от 850 218 = 8502 рубля 18 копеек.

4% от 850 218 = 34 008 рублей 72 копейки.

850 218 + 34 008,72 = 884 226 рублей 72 копейки.

Получается, что с января по сентябрь включительно президент зарабатывал 850 218 рублей, с октября по декабрь — 884 226 рублей 72 копейки.

850 218 рублей х 9 месяцев = 7 651 962 рубля.

884 226 рублей 72 копейки х 3 месяца = 2 652 678 рублей.

7 651 962 + 2 652 678 рублей = 10 304 640 рублей.

1 октября 2023 года зарплату президента проиндексировали на 5,5%.

1% от 884 226,72 = 8842 рубля 27 копеек.

5,5% от 884 226,72 = 48 632 рубля 47 копеек.

884 226,72+ 48 632,47 = 932 859 рублей 19 копеек.

В октябре 2023 года зарплата президента составит 932 859 рублей 19 копеек.

Доходы премьер-министра

В 2021 году премьер-министр Михаил Мишустин задекларировал доход 18 321 716 рублей 19 копеек. Поскольку он тоже госслужащий, как и прочие министры и руководители ведомств, бизнес для него под запретом. Поэтому будем исходить из того, что и он живет на одну зарплату.

В 2021 году зарплату не индексировали, так что делим на 12 и получаем, что ежемесячный доход премьер-министра — 1 526 809 рублей 66 копеек. В таком случае после индексации 2022 года он составит 1 587 882 рубля 05 копеек, а после индексации 2023 года1 675 215 рублей 56 копеек.

У министров звена пониже принцип начисления зарплаты немного другой — помимо оклада, им полагается ежемесячная премия и ежеквартальная. Индексируются все выплаты, так что считать будем по тому же принципу — только теперь рассчитываем не зарплату, а среднемесячный доход.

Доходы вице-премьера

У председателя правительства несколько замов, но за годы пандемии одним из самых известных стала Татьяна Голикова, которая возглавляла оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции — поэтому мы выбрали именно ее. В 2021 году она задекларировала доход в размере 24 038 748 рублей 46 копеек, получается, что среднемесячный доход составлял 2 003 229 рублей 04 копейки. После всех индексаций он должен выйти на уровень 2 197 942 рубля 90 копеек.

Доходы министра обороны

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу в 2021 году задекларировал 16 593 453 рубля 34 копейки дохода, то есть в среднем в месяц он зарабатывал 1 382 787 рублей 78 копеек. После всех индексаций его среднемесячный доход должен составить 1 517 194 рубля 75 копеек.

Доходы министра здравоохранения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, согласно опубликованной декларации, заработал в 2021 году 21 462 572 рубля 83 копейки — в среднем 1 788 547 рублей 74 копейки в месяц. Если глава Минздрава не получает дополнительного вознаграждения за преподавание, творчество или научную работу, то эта сумма должна была вырасти на 4% в 2022 году и на 5,5% — в 2023 году. В таком случае среднемесячный доход министра после индексаций составит 1 962 394 рубля 58 копеек.

Доходы министра финансов

Глава Министерства финансов Антон Силуанов отчитался о доходе за 2021 год в размере 37 230 979 рублей 53 копейки. Если считать, что все эти доходы — зарплата и премии министра, то после индексации 2022 года его среднемесячный доход должен был вырасти на 124 103 рубля 27 копеек, а после индексации 2023 года — на 177 467 рублей 67 копеек. Итог — среднемесячный доход министра финансов теперь будет составлять 3 404 152 рубля 57 копеек.

Доходы главы МВД


Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев отчитался о доходе за 2021 год в размере 17 360 936 рублей 66 копеек. При условии, что все эти доходы — исключительно зарплата министра, после всех индексаций его среднемесячный доход должен составлять 1 587 368 рублей 30 копеек.

Доходы генпрокурора

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в 2021 году задекларировал доход 9 860 865 рублей. Интересно, что в 2020 году, когда Краснов только вступил в эту должность, он за год заработал вполовину больше — 14,8 миллиона рублей. Но будем ориентироваться на данные 2021 года — может, Игорь Викторович при переходе с предыдущей должности на новую «золотой парашют» получил, в опубликованной им декларации не уточняется.

Так вот, получается, что в 2021 году среднемесячный доход Краснова составлял 821 738 рублей 75 копеек в месяц. После индексации 2022 года он должен был составить 854 608 рублей 30 копеек, после нынешней индексации — 901 611 рублей 76 копеек.

Доходы председателя Следственного комитета


Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин по итогам 2021 года отчитался о доходе 14 185 642 рубля 04 копейки. Повторим все расчеты и получаем, что после индексации 2023 года Бастрыкин должен будет зарабатывать в среднем 1 249 755 рублей 10 копеек.

Рады за министров. А нам зарплаты поднимут?

У военных зарплаты в октябре вырастут на 10,5%, у госслужащих (не только министров и президента, но и тех, кто пониже должностью) — на 5,5%. Всем остальным по закону тоже должны проиндексировать зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги. Закон не уточняет, когда и какую часть зарплат нужно индексировать, оставляя это на усмотрение работодателя. Работодатель, в свою очередь, должен прописать порядок индексации в локальных нормативных актах, закрепленных в трудовом или коллективном договоре.

Если ваше начальство отказывается индексировать зарплату, то вы вправе пожаловаться в госинспекцию труда или обратиться в суд. Это работает: вот, например, житель Тюменской области отсудил у завода 4,5 миллиона рублей за то, что ему не повышали зарплату пять лет.

Владимир ПутинМихаил МишустинМихаил МурашкоТатьяна ГоликоваАнтон СилуановВладимир КолокольцевАлександр БастрыкинИгорь КрасновСергей ШойгуИндексация заработной платыДеньги
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