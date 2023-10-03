Зарплаты чиновников выросли на 5,5%: сколько будут получать Путин, Мишустин и министры после индексации

В 2021 году зарплаты ни чиновникам, ни министрам, ни президенту не индексировали. Прибавка на 4% была в 2022 году , но доходы высокопоставленных госслужащих за 2022 год уже доподлинно неизвестны — в 2023 году декларации перестали публиковать в открытом доступе. В Кремле объясняли инициативу тем, что условия военной операции на Украине «вносят свою специфику».



Отдельно по этому поводу был принят закон о депутатах и членах Совфеда, чуть раньше Владимир Путин своим указом одобрил аналогичное послабление для военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях. Сведения о доходах самого президента тоже решили не публиковать.

