Зарплаты чиновников выросли на 5,5%: сколько будут получать Путин, Мишустин и министры после индексации

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Отдельно по этому поводу был принят закон о депутатах и членах Совфеда, чуть раньше Владимир Путин своим указом одобрил аналогичное послабление для военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях. Сведения о доходах самого президента тоже решили не публиковать.
Доходы президента
Соответственно, последний раз Владимир Путин официально отчитывался о доходах в апреле
Как мы считали
Согласно указу от
По закону госслужащим запрещено заниматься бизнесом да и вообще любой другой оплачиваемой деятельностью. Исключение делается только для педагогической, научной и иной творческой деятельности, но данных о преподавательской или творческой деятельности Владимира Путина нет. Так что будем считать, что доходы у президента состоят только из зарплаты.
Мы знаем, что в
10 202 616 : 12 = 850 218 рублей — зарплата президента России в
В октябре
1% от 850 218 =
4% от 850 218 =
850 218 + 34 008,72 =
Получается, что с января по сентябрь включительно президент зарабатывал
850 218 рублей х 9 месяцев =
884 226 рублей 72 копейки х 3 месяца =
7 651 962 + 2 652 678 рублей =
1% от 884 226,72 =
5,5% от 884 226,72 =
884 226,72+ 48 632,47 =
В октябре
Доходы премьер-министра
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У министров звена пониже принцип начисления зарплаты немного другой — помимо оклада, им полагается ежемесячная премия и ежеквартальная. Индексируются все выплаты, так что считать будем по тому же принципу — только теперь рассчитываем не зарплату, а среднемесячный доход.
Доходы вице-премьера
У председателя правительства несколько замов, но за годы пандемии одним из самых известных стала Татьяна Голикова, которая возглавляла оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции — поэтому мы выбрали именно ее. В
Доходы министра обороны
Глава Министерства обороны Сергей Шойгу в
Доходы министра здравоохранения
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, согласно опубликованной декларации, заработал в
Доходы министра финансов
Глава Министерства финансов Антон Силуанов отчитался о доходе за
Доходы главы МВД
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев отчитался о доходе за
Доходы генпрокурора
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в
Так вот, получается, что в
Доходы председателя Следственного комитета
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин по итогам
Рады за министров. А нам зарплаты поднимут?
У военных зарплаты в октябре вырастут на 10,5%, у госслужащих (не только министров и президента, но и тех, кто пониже должностью) — на 5,5%. Всем остальным по закону тоже должны проиндексировать зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги. Закон не уточняет, когда и какую часть зарплат нужно индексировать, оставляя это на усмотрение работодателя. Работодатель, в свою очередь, должен прописать порядок индексации в локальных нормативных актах, закрепленных в трудовом или коллективном договоре.
Если ваше начальство отказывается индексировать зарплату, то вы вправе пожаловаться в госинспекцию труда или обратиться в суд. Это работает: вот, например, житель Тюменской области отсудил у завода