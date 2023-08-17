«Такие скорбные лица я видел только в трансляциях ТВ-похорон генсеков»: как россияне переживали дефолт в августе 1998 года

«Очередь в банк как будто застыла»

Все, кто в то время был в сознательном возрасте, до сих пор вздрагивают, слыша про август 1998-го .



— Я только вернулся из отпуска и собирался снять со счета в банке «Российский кредит» круглую сумму для оплаты за обучение в Финансовой академии при правительстве РФ. Работал тогда я на Пушкинской площади, — вспоминает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Крупное отделение банка, в котором был счет, как раз находилось там. Картина еще 16 августа (понедельник, за день до дефолта) выглядела тревожной. На Тверской и Пушкинской площади была масса народу, люди стояли в очередях в различные банки и пункты обмена валют, чтобы спасти свои деньги от приближающейся беды — обменять на доллары или вывести по максимуму из банков и сохранить хотя накопления в рублях. Моя очередь в банк не двигалась, она как будто застыла и напоминала советское прошлое, когда покупатели пытались купить дефицитный товар в магазинах. Такие скорбные лица у людей в центре Москвы я видел только в трансляциях ТВ-похорон генсеков КПСС. Происходящее снимали ТВ-каналы из США, такую картинку с униженными и растерянными россиянами они вряд ли могли пропустить.