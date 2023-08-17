«Такие скорбные лица я видел только в трансляциях ТВ-похорон генсеков»: как россияне переживали дефолт в августе 1998 года

Четверть века назад, 17 августа 1998 года, в России наступил «черный понедельник». Впервые в мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу. Вскоре последовали обвал рубля, галопирующая инфляция, отказ банков в выдаче вкладов и задержка зарплат. Дефолт
Что такое дефолт
В этот день 25 лет назад Россия объявила технический дефолт по ГКО — государственным краткосрочным облигациям РФ. Это ценные бумаги, благодаря которым государство занимало деньги у инвесторов и пополняло бюджет. Их выпускал Минфин, обслуживал ЦБ, а слово «государственные» в названии для всех означало высшую степень надежности. Поэтому когда власти объявили о приостановке торгов на рынке ГКО, моратории на выплату долгов иностранным кредиторам и переходе к плавающему курсу рубля, в стране разразился мощнейший кризис.
Дефолт (от английского default, что переводится как неуплата) — невыполнение денежных обязательств в установленный срок, отказ платить кредиторам по долгам. Объектом дефолта могут быть компании, люди и государство. В последнем случае дефолт объявляют, когда в бюджете нет денег, чтобы обслуживать займы.
Началась девальвация рубля, банковскую систему парализовало. К концу года национальная валюта обесценилась раза в три, резко выросли цены на всё, уровень жизни населения покатился вниз.
«Очередь в банк как будто застыла»
Все, кто в то время был в сознательном возрасте, до сих пор вздрагивают, слыша про август
— Я только вернулся из отпуска и собирался снять со счета в банке «Российский кредит» круглую сумму для оплаты за обучение в Финансовой академии при правительстве РФ. Работал тогда я на Пушкинской площади, — вспоминает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Крупное отделение банка, в котором был счет, как раз находилось там. Картина еще 16 августа (понедельник, за день до дефолта) выглядела тревожной. На Тверской и Пушкинской площади была масса народу, люди стояли в очередях в различные банки и пункты обмена валют, чтобы спасти свои деньги от приближающейся беды — обменять на доллары или вывести по максимуму из банков и сохранить хотя накопления в рублях. Моя очередь в банк не двигалась, она как будто застыла и напоминала советское прошлое, когда покупатели пытались купить дефицитный товар в магазинах. Такие скорбные лица у людей в центре Москвы я видел только в трансляциях ТВ-похорон генсеков КПСС. Происходящее снимали ТВ-каналы из США, такую картинку с униженными и растерянными россиянами они вряд ли могли пропустить.
На седьмом году рыночной экономики независимой России граждане испытали первый резонансный стресс, который унизил их достоинство и растоптал репутацию молодой рыночной России, растерявшей экономический потенциал и политическое влияние во многих республиках бывшего СССР, отметил наш собеседник.
— Мои деньги в результате сгорели, а на обучение в вузе мне собирали по крохам соседи по подъезду — выдающиеся ученые и педагоги. Свои сбережения отдали и два ветерана Великой Отечественной войны, знавшие меня с детства. Повезло, что руководство вуза сделало мне большую скидку. Сказали, что академия при правительстве страны и виновно в кризисе именно оно, — добавил Андрей Лобода.
«Стодолларовую "котлету" везла в троллейбусе»
Руководителю аналитического агентства So invest Анастасии Кузьминовой во время кризиса 1998 года было 24 года, она ждала ребенка.
— Этот кризис преподал мне главный урок: слушать свое чутье и быть готовой к быстрым действиям. В начале августа все мои тогдашние сбережения крутились в ГКО, мой небольшой опыт работы в банке дал мне для этого знания и смелость. Это сейчас торговать на бирже можно с телефона, а тогда любая операция была сопряжена с походом к брокеру. Снежный ком кризиса раскручивался, и чутье подсказало мне, что пора выходить в наличные. Я успела продать ГКО буквально за несколько дней до 17 августа, — поделилась Анастасия Кузьминова. — Тогда еще знаний и опыта мне не хватило, чтобы по пути заглянуть в обменник, и с конвертацией я немного запоздала. Но поездку в троллейбусе с круглым животом и сумкой, где лежала толстенькая «котлета» стодолларовых купюр, помню до сих пор.
«Несколько месяцев не получал зарплату»
По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, дефолт 1998 года ассоциируется у него с огромными очередями в отделения Сбербанка.
— Люди чуть ли не с вечера записывались, чтобы продать дешевеющие рубли на доллары. В общем-то это было их нормальной реакций на происходящее. Правда, я доллары не пытался приобретать — у меня попросту не было денег. Я несколько месяцев не получал зарплату по основному месту работы — в научном институте и выкручивался как только мог, чтобы прокормить семью, — рассказал кандидат экономических наук, проживающий в «заевшейся» Москве (так он сам себя представил. — Прим. ред.).
Грозит ли повторение
Россияне тяжело пережили дефолт
— 1 января 1998 года в результате деноминации и стирания трех ноликов с купюр доллар стоил 6 рублей, возродилась копейка. Однако по итогам дефолтного года доллар достиг 15 рублей, и ценность копейки была нивелирована. А ставка рефинансирования Банка России 25 лет назад гуляла в диапазоне 60–150% годовых. Падение экономки и трагическое снижение качества жизни ощутили на себе десятки миллионов семей и предпринимателей. Дефолт дал путевку в жизнь и эре оттока капитала за рубеж. Можно ли назвать случившееся со стороны тогдашних властей финансовой изменой Родине? Хорошая тема для размышления, — говорит директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
По словам экспертов, прямое повторение того кризиса в краткосрочной перспективе нам не грозит.
— Внешний долг мизерный, внутренний — пока незначительный. Да и экономика стала значительно устойчивее, мы это увидели и в ковид-кризис, и после начала СВО. В
Экономика в России сейчас намного стабильнее и надежнее, чем 25 лет назад, считают эксперты.
— Во-первых, для покрытия дефицита бюджета или других непредвиденных расходов в РФ создали Фонд национального благосостояния (ФНБ), который пополняют при росте доходов бюджета сверх плановых показателей или наоборот тратят средства из него для покрытия дефицита бюджета. Объем средств ФНБ на 1 августа 2023 года составил 13,31 триллиона рублей, или 146,3 миллиарда долларов, что является некой «подушкой безопасности», в том числе от дефолта, — объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. — Во-вторых, в 1998 году доходы России сильно зависели от экспорта энергоресурсов, их доля составляла более 50% доходов бюджета, а в то время как раз упали мировые цены на нефть и газ. Сейчас ситуация сильно изменилась, по итогу первого полугодия 2023 года долю нефтегазовых доходов бюджета удалось снизить с 24,2 до 13,3% (по данным Минфина), а мировые цены на энергоресурсы во втором полугодии 2023 года восстанавливаются. При этом снижается и дисконт на российскую нефть (он уже упал до 14,02%, хотя еще на прошлой неделе был 17,5%).
Во втором полугодии 2023 года дефицит российского бюджета и объемы расходования средств из ФНБ на его покрытие должны сократиться, что уменьшит вероятность дефолта еще сильнее, уверен эксперт.
— Что касается курса валюты, то в 1998 году он вырос в 3,5 раза за несколько недель, что, конечно, стало шоком и привело к падению реальных доходов населения в разы на фоне подорожания сначала всех импортных товаров, а затем и российских. А с начала текущего года курс доллара постепенно вырос лишь на 45,21%, что нельзя назвать таким же шоком, как в 1998 году. Так что в текущем году дефолта России мы не ожидаем, — подчеркнул Владимир Чернов.
Никаких предпосылок к повторению «черного понедельника» не видит и Леонид Хазанов.
— Даже недавний скачок доллара о его приближении не свидетельствует. Все-таки у России доля долга относительно валового внутреннего продукта не столь большая, как 25 лет тому назад. Оснований для приостановления выплат платежей по нему нет, даже несмотря на санкционное давление на нашу страну, — отметил экономист.
«Черный понедельник» стал символом не только экономической катастрофы, но и потери доверия к системе, ощущения уязвимости и беспомощности перед быстро меняющимися событиями.
— Спустя 25 лет многие аспекты экономики России действительно изменились. Но уроки прошлого не могут гарантировать полную защиту от повторения подобных кризисов в будущем. Современная экономическая система, несмотря на усиленные регулирования и опыт управления кризисами, всё еще подвержена риску влияния внешних факторов — как глобальных, так и региональных. Текущий курс рубля по 100 за доллар — яркий тому пример, — предупредил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
По словам эксперта, мировая экономическая конъюнктура, цены на сырьевые товары и экспортная выручка компаний остаются ключевым фактором стабильности и турбулентности в экономике России.
— Сейчас, как и в 1998 году, глобальные события, такие как изменения в мировой торговле, цены на сырье и геополитические конфликты, могут оказать серьезное влияние на российскую экономику. Важность политической и экономической стабильности не уменьшилась со временем. Доверие граждан к властям и финансовым институтам играет важную роль в предотвращении кризисных ситуаций, — подчеркнул Ярослав Кабаков. — Несомненно, сложившийся опыт и разнообразие финансовых инструментов позволяют более эффективно управлять экономическими рисками. Однако нельзя исключать новые вызовы и неожиданные ситуации. Аналогичные кризисы не могут произойти в точности так, как были в 1998 году. Однако общий урок заключается в том, что экономическая стабильность является хрупким балансом, который требует постоянного внимания и усилий.
К масштабным финансово-экономическим кризисам каждый народ адаптируется по-своему, подчеркнули эксперты.
— В США, например, для людей норма переезжать из города в город по многу раз, в поисках выгодных карьерных перспектив. У нас уровень трудовой мобильности, как кажется, пока не столь высок, — указала Анастасия Кузьминова.
Но по уровню гибкости экономического поведения в ответ на экономические шоки россияне, вероятно, мировые лидеры, добавила руководитель аналитического агентства So invest.