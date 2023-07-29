freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 90.98
eur 99.96
Тема дняПолицейских проверяют из-за исчезновения школьницы
Все новости
Все новости
Истории

«Нас крышевал бандит»: хот-доги на барахолке, скупка металла и спирт на разлив — на что шла новосибирская семья, чтобы выжить в 90-е

Многие называют 1990-е неспокойными, но есть и те, у кого дела шли неплохо

369

Налоговую боялись все работники рынка

Поделиться

Светлана Матвеева 11 лет прожила в Новосибирске, и её жизнь в городе пришлась на 1990-е. Многие считают это время периодом новых возможностей и шансов. Для героини, которой было тогда всего 24 года, это было больше временем, когда нужно было выживать. Корреспондент НГС пообщалась с женщиной и выяснила, как ее семья жила в той обстановке, торговала на барахолке и принимала металл.

Хот-доги из палатки

Светлана Матвеева сейчас живет в Казахстане. В 1990-е годы она переехала в Новосибирск вслед за мужем — по словам женщины, на родине тогда не было работы и перспектив.

— В Казахстане я работала в торговле. В начале 90-х были массовые сокращения, сократили и меня. Муж и свекровь уехали в Новосибирск раньше, нашли дом, обживались. С дочерью мы переехали 30 мая 1995 года: мне было 24 года, дочери — 4. Жили тогда очень плохо. Занимались тем, что приятель супруга привозил цемент в цистерне, а мы его расфасовывали по мешкам и продавали. Денег особо на этом не заработаешь, а я еще и спину сорвала, — вспоминает женщина.

Через какое-то время глава семьи получил от друзей предложение — заниматься совместным бизнесом. Они привезли из Адлера газовую установку и решили делать и продавать хот-доги и гамбургеры. Решено было открыть две точки: одну на «Студенческой», другую — на «Площади Маркса».

— Ира, подруга, научила меня всему. Открыли палатку и киоск: в палатке делали гамбургеры, в киоске — хот-доги, продавали по 5 и 3 рубля соответственно. Мясо закупали оптом — говядину и немного свинины, куски перекладывали, чтобы мясо не сухое было. Булки в пекарне выпекали — мы специально договорились, нам их доставляли. Зелень, кетчуп, горчицу закупали сами, сосиски только хорошие я сама бегала в магазин закупать, — рассказывает Светлана.

По ее словам, покупателей фастфуда в те времена было много, а точки были проходимыми — рядом работали другие торговцы, вокруг — студенческие общежития. Часто поступали заказы сразу на 10 или 20 хот-догов или гамбургеров.

— Возможно, если бы так всё пошло, в будущем можно было открыть больше точек или расширить действующие. Жить мы тогда стали лучше, хоть и пропадали на работе с утра до позднего вечера, дочь не видели — с ней сидела свекровь, — говорит женщина.

Рынок на площади Маркса «крышевали» бандиты, но их торговцы боялись меньше, чем налоговую

Рынок на площади Маркса «крышевали» бандиты, но их торговцы боялись меньше, чем налоговую

Поделиться

По словам Светланы, в те времена, в 1995–1996 годах, все рынки и торговые точки «крышевал» рэкет. За каждым объектом были закреплены свои люди, но при этом их деятельность никого не смущала.

— Рынок держала одна группировка, за нашими точками был закреплен один бандит, он за нами был «смотрящим». Имя не помню, но колоритный: в «спортивках» и «кожанке», походочка у него была такая, своеобразная, — вспоминает Светлана. — Придет, деньги заплатим и потом спокойны — нас никто не обижал. Сколько платили, не помню, но деньги были смешные, они нас никак не напрягали.

Гораздо больше торговцев на рынке пугала налоговая. Когда она приезжала — все разбегались в разные стороны, и жизнь на барахолке замирала.

— Подъезжал желтый небольшой автобусик, по рынку уже ползли слухи, что едет налоговая, кто-то кричал: «Налоговая! Бежим». Все быстро завешивали тряпками свои палатки и прилавки и сваливали куда-нибудь или недалеко стояли и выглядывали. Говорили налоговикам, что мы не работаем. А если человек «не работает», они не имели права ни оштрафовать, ни проверять, — смеется женщина.

С бизнесом в фастфуде семье через какое-то время пришлось покончить: между двумя семейными парами начались ссоры из-за прибыли и споры о том, кто главный.

Металл и спирт

В 1997 году, накануне дефолта, в стране началась жуткая инфляция — по воспоминаниям Светланы, цены на продукты с утра были одни, а вечером уже на порядок выше, жить было трудно. Порой холодильник был забит мясом — помогали родители из деревни, а на булку хлеба денег не было. Примерно в то время супруг Светланы нашел объявление о том, что требуется частный дом для пункта приема металлолома.

На металле можно было хорошо заработать

На металле можно было хорошо заработать

Поделиться

Женщина идею мужа поддержала. Они сделали табличку с объявлением и стали принимать металлолом на дому — сложного ничего не было, а дело оказалось прибыльным, призналась она. От железа нужный металл отличали с помощью магнита, научились разбираться в его видах: алюминий был самый легкий и дешевый, самой дорогой — медь, чуть дешевле — бронза. Хорошо можно было заработать на нержавейке.

— Смысл был в том, что на базе нам за металл называли одни цены, а у местных алкашей мы его принимали чуть дешевле. Разницу забирали себе. Чем больше сдавали металла, тем лучше. Например, хорошо «навариться» можно было, если сдавали большую партию нержавейки — металл тяжелый, люди несли большие баки производственные. Может, из столовых тащили, — откровенничает Светлана.

Женщина рассказала, что их нередко пытались обмануть: прятали внутри лома кирпичи или железо, в медные мотки вставляли камни, придумывали другие ловушки, чтобы металл больше весил. Чаще обман раскрыть удавалось.

Трудности также были в том, что металл несли круглые сутки 7 дней в неделю — нужно было, чтобы дома кто-то всегда находился. По ночам приходилось ругаться с местными пьяницами, которые требовали, чтобы у них приняли лом. Иногда семья делала исключения, если среди ночи им привозили какие-то крупные партии. Для безопасности на ночь отключали звонок, а во дворе завели большого пса.

Также, вспоминает Светлана, часто на пункты приема устраивали облавы.

— Менты обычно приходили, если кто-то ножки у лавочек скручивал или таблички с кладбища. Я такое принципиально не принимала, у нас такого не было, мы не попадались с этим — считали это вандализмом. Милиции давали разнарядку проверить точки приемки металла. Но мы им не открывали — кто с ними захочет связываться? Никто, — уверена женщина.

Жизнь у семейной пары стала налаживаться — денег в доме было много. Купили машину, начали планировать, как отстраивать дом. Так как металл несли в основном люди пьющие, свекровь Светланы придумала себе допзаработок к пенсии — продавала им спирт. Этих же «клиентов» нанимали для работы, если что-то нужно было сделать по хозяйству.

— Когда нужно было металл сортировать и раскладывать, грузить его в машину для отправки на базу, нанимали местных алкашей. Тащили металла в те годы много, мы и себе много вещей оттуда взяли — свекровь несла в огород и баню бачки, лейки. Я дома собрала коллекцию латунных индийских ваз, брала кастрюли, тазики, буквально «вечные» вилки-ложки из нержавейки — до сих пор многим пользуюсь. Есть латунный таз, в нем варю варенье, есть турка. Дочь брала игрушки. Муж шутил, что когда-нибудь отберет все наше «имущество». В частом доме жили, все пригождалось, — говорит Светлана.

Прокладки с перцем

В конце 1990-х Светлана поняла, что через пару лет дело может погибнуть — металл с каждым годом несли всё хуже, и она предложила супругу открыть что-то свое. Выбор пал снова на торговлю, но на этот раз пара открыла на рынке точки с бытовой химией.

— Палатки на Маркса утром собирали, вечером разбирали. Хранили их тут же, на рынке, в специальных камерах хранения — ими служили какие-то старые вагоны. Вставали рано — в 6–6:30 утра. Мыломойку закупали на базе на другом конце города, чтобы не стоять в пробках, туда ехала на метро, обратно на такси. Так приходилось ездить 1–2 раза в неделю, — говорит собеседница НГС.

Светлана вспоминает, что на рынке многие ругались, некоторые торгаши постоянно выпивали, но такого «бардака», какой был в 1995–1996 годах, в 1999–2000-м уже не было.

— Бандитов тогда уже не было, налоговой мы больше не боялись — всё было официально. Сдавали декларации, вели бухгалтерию, платили аренду, — объясняет Светлана.

По словам женщины, у нее было несколько продавцов, но часто она выходила на точки сама. Бывалые торгаши учили ее «рыночным» премудростям: например, как не замерзнуть зимой.

— Взрослые женщины говорили, что, если ноги будут в тепле, не замерзнешь, а для этого советовали в валенки класть женские прокладки и сыпать на них сверху красный перец. Сначала я смеялась, не верила, но оказалось, что метод работает, — смеется собеседница. — Также нельзя на рынке было много кофе пить зимой — он мочегонный, одежды на продавцах много, а туалеты — синенькие кабинки, на которые еще забраться надо, а когда ты весь как капуста, это неудобно. В общем, советы работали.

Спустя несколько лет Светлана развелась с супругом и уехала назад в Казахстан. Те времена она считает неспокойными и предпочитает лишний раз о них не вспоминать.

Ранее НГС писал о том, как работало кафе в Первомайском сквере в 90-е годы. В него даже стреляли бандиты.

По теме

Рынок90-еПреступникБандитТорговляДеньгиМеталл
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter