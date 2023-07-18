Рубль слабеет. Что такое девальвация и чем она грозит россиянам — разбор

Национальная валюта продолжает слабеть. Изменения происходят каждый день. Вот курс доллара был 85 рублей, а теперь перевалил за 90. Экономисты говорят о девальвации рубля. Что это такое? Почему происходит? Как скажется на жизни простых людей (спойлер: будет хуже), читайте в разборе наших тюменских коллег из 72.RU.
Девальвация — что это?
Для начала стоит определиться в понятии. Девальвация — это снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам других стран — например, к доллару и евро. То есть деньги обесцениваются и на них можно купить меньше другой валюты. В июне 2011 года на 1000 рублей вы могли приобрести 35 долларов. Спустя 12 лет, в июне 2023 года, на ту же сумму значительно меньше — только 12 долларов. Такое вот обесценивание национальной валюты. Что цепной реакцией приводит к последствиям, в том числе к инфляции — росту цен на товары и услуги.
В современной истории России была уже девальвация. И не один раз. Вспоминают 1998 год. Тогда курс доллара подскочил с 6,25 до 21 рубля. Еще один обвал национальной валюты произошел в
Девальвация может быть полезна для бюджета. Как бы странно это ни звучало. Каждый год прогнозируется сумма поступлений доходов от продажи сырья и товаров за границу. Он основан на среднем курсе рубля к доллару. При укреплении национальной валюты выручка будет меньше. При ослаблении — бюджет получает больше денег. Слабый рубль выгоден для экспортеров. Их доход становится больше. Но страдают импортеры. Товары становятся дороже при перерасчете на рубли.
Рубль слабеет по нескольким причинам. А в бюджете — дефицитная дыра
Константин Селянин, кандидат экономических наук, в беседе с корреспондентом 72.RU рассказывает, что [в конце июня] аналитики ожидали ситуативного укрепления рубля из-за закончившегося налогового периода. Однако рубль всё равно ослаб. Этому есть несколько объяснений. Одно из них, предположительно, сделка по выкупу «Магнитом» части своих акций у иностранных инвесторов с дисконтом. Сумма сделки оценивается в полмиллиарда долларов. Возможно, «Магнит» и связанные с ним структуры покупали валюту для сделки. Но прямых доказательств этому нет (в пресс-службе опровергали такие доводы. — Прим. ред.). Другая версия — мятеж Пригожина, ставший для финансистов «черным лебедем».
— Причиной ослабления рубля остается соотношение экспорта и импорта. Импорт вернулся на уровень до начала военной операции, а экспорт проседает. Россия продавала нефть в июне на 19 долларов ниже рынка. Примерно 55–56 долларов за баррель. Среднегодовая [цена] остается порядка 50 с небольшим долларов в отличие от 70, что были заложены в бюджет. Это означает, что Россия недополучает несколько десятков миллиардов долларов. Причина снижения доходов от экспорта и продолжающийся спрос со стороны импортеров на валюты плюс застрявшие рупии в Индии, которые российские компании не могут вывести, будут являться причиной давления на рубль, — рассуждает Селянин.
Кто пострадает от девальвации? Обычные люди. Ждите повышения цен
Он прогнозирует дальнейшее ослабление рубля.
— В наихудшем положении остаются граждане, потому что они ничего не могут сделать. Если только у них не лежит несколько десятков тысяч долларов. Но таких очень немного. Неважно, с какой страны поступает товар, он покупается за валюту, значит, его себестоимость, по которой импортеры будут поставлять с учетом выросших издержек, вырастет. На потребительских товарах обесценивание сказывается через два-три месяца. Граждане, наверное, почувствуют на себе в августе-сентябре. Это что касается товаров повседневного спроса. По товарам длительного пользования — полгода, — говорит собеседник.
Селянин отмечает, что для покрытия дефицита у государства остался небольшой выбор. Плохим он считает повышение налогов — это ведет к стагнации экономики.
Худший путь, по его мнению, это девальвация — а значит, дальнейшее обнищание людей.
— Решатся ли власти на девальвацию? Для этого им ничего не надо делать. Нужно просто, чтобы Центробанк не вмешивался, а экспортеры не продавали валюту, не вводили против них ограничения. И мы увидим 100–120 рублей за доллар. Закроет не всю дыру [в бюджете], но изрядную часть. Но готово ли государство платить ценой возможных социальных потрясений отказ от сдерживания падения рубля, который неминуемо приведет к дальнейшему обнищанию. Это больше вопрос политический, а не экономический, — резюмирует эксперт.
Доктор экономических наук Игорь Липсиц в видео, которое опубликовано на его одноименном YouTube-канале, говорит, что девальвация рубля для населения означает «большую беду». Он прогнозирует рост цен на 10–15%. По его словам, Центробанк будет повышать процентную ставку, будут дороже потребительские кредиты, ипотека, а бизнесу станет труднее развиваться.
— Есть очень сильное ощущение, что кроме каких-то объективных вещей, связанных с притоком и оттоком валюты, есть закулисная игра. Многие мои коллеги, которые занимаются рынком, прямо об этом говорят. Что идет явное ощущение, что Минфин договаривается с крупными экспортерами, чтобы те придерживали продажу валюты. Соответственно, это повышает курс. Компании-экспортеры от этого никак не страдают, их выручка превращается в большее количество рублей. Соответственно, Минфин получает больше денег и легче погасить дефицит. Поэтому сейчас идет срочная операция, видимо, по ремонту бюджета, по затыканию дефицита. Но она идет ценой девальвации рубля. Девальвация рубля приведет обязательно к инфляции.
По его словам, сейчас трудно давать какие-либо прогнозы.
— Сейчас развивается ситуация, когда Минфин находится на холке взбесившегося быка — расходы, связанные с СВО. Минфин ищет лихорадочно способы найти деньги. Предсказать курс трудно. Он уже не является чисто объективной величиной — зависящей от каких-то экономических процессов. Если будет очень сильно опять трещать бюджет и иметь огромный дефицит, то мы можем увидеть любые значения к концу этого года. Это трудно произносить, но мы не можем исключить теперь 100 рублей за доллар. Всякое уже теперь возможно, — подытожил Липсиц.
Укрепление рубля еще реально. Верим?
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», объясняет, что волатильность курса сейчас очень высока, а факторов поддержки, предложения валюты на рынке всё еще недостаточно.
— При этом факторами активного ослабления рубля являются: относительно низкие сырьевые цены, восстановление импорта, удержание экспортерами выручки в силу регуляторных послаблений (кейс с репатриацией валюты), выход нерезидентов из капитала российских компаний и разрешение на вывод валюты за рубеж, а также общая геополитическая ситуация и шлейф внутриполитических июньских событий, — рассуждает он.
По его словам, вероятнее всего, Центробанку придется вмешаться, и ключевая ставка в июле будет точно повышена. Чтобы сбить ажиотаж и спекулятивную атаку на рубль, стоимость фондирования может вырасти даже на
— Мы считаем, что 80 рублей за доллар увидеть во втором полугодии еще реально. А пока технические сопротивления в долларе есть на 90 (психологический уровень) и немногом выше 92 — динамическое трендовое сопротивление. В любой из этих точек может состояться контратака рубля, — предполагает Зельцер.
В Центробанке спокойно относятся к происходящему
В Центральном Банке, судя по комментариям, сдержанно относятся к происходящему.
— ЦБ считает эффективной существующую денежно-кредитную политику, включая плавающий курс, — заявила глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина.
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