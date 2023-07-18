Рубль слабеет. Что такое девальвация и чем она грозит россиянам — разбор

Селянин отмечает, что для покрытия дефицита у государства остался небольшой выбор. Плохим он считает повышение налогов — это ведет к стагнации экономики.

Худший путь, по его мнению, это девальвация — а значит, дальнейшее обнищание людей.

— Решатся ли власти на девальвацию? Для этого им ничего не надо делать. Нужно просто, чтобы Центробанк не вмешивался, а экспортеры не продавали валюту, не вводили против них ограничения. И мы увидим 100–120 рублей за доллар. Закроет не всю дыру [в бюджете], но изрядную часть. Но готово ли государство платить ценой возможных социальных потрясений отказ от сдерживания падения рубля, который неминуемо приведет к дальнейшему обнищанию. Это больше вопрос политический, а не экономический, — резюмирует эксперт.