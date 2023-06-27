Мятеж Пригожина погасили: что будет с долларом и ценами — прогнозы экономистов

Тенденция к ослаблению рубля сохранится до конца недели, спрогнозировал эксперт.

По мнению экспертов, трейдеры всегда нервно реагируют на негатив в СМИ. А его за прошедшие выходные набралось достаточно.



— При этом стоит смотреть на рынок на недельном горизонте. Открытие торгов может не дать точного сигнала, куда двинется рынок. На рост курса доллара может влиять спрос на валюту со стороны M&A сделок по выкупу бизнесов уходящих иностранцев. Подобные события должны ускорить их уход, — предположил директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

