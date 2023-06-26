По всей России рестораторы задирают цены в меню. Рассказываем, что происходит

По его словам, импортные продукты удается заменять отечественными. Меню ресторана меньше чем на четверть состоит из ингредиентов, поставляемых из других стран.

— Все мы понимаем, что «пармская» ветчина — это обычный соленый свиной окорок. То есть нет такого импорта, которого бы мы придерживались. Все уже научились варить сыры — в Костроме, например. И среди них есть очень классные. Тот же самый с плесенью, различные камамберы. Всё это делается на очень хорошем уровне. Поэтому я смело могу сказать, что процентов 5 от моих продуктов я заменяю. Допустим, трюфельное масло, которое я использую. Ну, поднялось оно в цене на 10%, ну и бог с ним. Остальные продукты — мясо, рыбу — мы используем отечественные. Я покупаю мурманскую форель, не использую фарерского лосося — он мне не нужен. Я покупаю фермерское молоко, не перегонное. У меня нет такого, чтобы я работал полностью на импорте. У меня даже масло российское, сейчас уже оливковое масло я заменяю на растительное, либо же есть прекрасные масла на нашем соседнем Центральном рынке, где делают масло. Я уже очень давно пользуюсь ими: ореховое, например. У меня оливковое масло в целом идет только чуть-чуть в соус песто и по требованию гостя, поскольку людям в голову засело, что оливковое масло полезно, — рассказал Алексей Мартынов.