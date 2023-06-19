Детские пособия будут назначать по новым правилам: как изменятся выплаты в ближайшее время

Пособие по уходу за ребенком

Эту выплату назначают одному из родителей или другому родственнику, взявшему отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. По действующим правилам, выплаты можно получать только пока не работаешь. Если «декретный» родитель, обычно мама, выходит на работу раньше — выплата прекращается.



— Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой <...>, — заявил президент на ПМЭФ 16 июня. — Поэтому предлагаю пособие на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

