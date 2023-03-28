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«Самокат» сломался: сервис доставки продуктов перестал принимать заказы и привозить оплаченные

Перебои заметили не только новосибирцы, с ними столкнулись и в других городах России

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Официальных комментариев по ситуации сервис пока не предоставил

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Приложение сервиса доставки продуктов и товаров «Самокат» вышло из строя у новосибирских пользователей. О перебоях НГС рассказала читательница Юлия.

— Не могу понять, что случилось с оплаченным заказом: приложение выдает ошибку. В чате поддержки на мои сообщения не отвечают. Новый заказ я оформить тоже не могу, — сообщила Юлия.

Юлия не может выяснить судьбу своей покупки

Юлия не может выяснить судьбу своей покупки

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Корреспондент НГС в ходе проверки информации тоже не смог оформить заказ в мобильном приложении «Самокат». С такой проблемой столкнулись не только новосибирские потребители: московский портал MSK1.RU сообщает об аналогичных перебоях в системе.

— Специалисты сервиса уже работают над устранением неполадок. Скоро приложение «Самокат» будет доступно в штатном режиме, — сообщили НГС в пресс-службе «Самоката».

18 марта произошел крупный сбой в социальной сети «ВКонтакте».

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