«Самокат» сломался: сервис доставки продуктов перестал принимать заказы и привозить оплаченные

Приложение сервиса доставки продуктов и товаров «Самокат» вышло из строя у новосибирских пользователей. О перебоях НГС рассказала читательница Юлия.
— Не могу понять, что случилось с оплаченным заказом: приложение выдает ошибку. В чате поддержки на мои сообщения не отвечают. Новый заказ я оформить тоже не могу, — сообщила Юлия.
Корреспондент НГС в ходе проверки информации тоже не смог оформить заказ в мобильном приложении «Самокат». С такой проблемой столкнулись не только новосибирские потребители: московский портал MSK1.RU сообщает об аналогичных перебоях в системе.
— Специалисты сервиса уже работают над устранением неполадок. Скоро приложение «Самокат» будет доступно в штатном режиме, — сообщили НГС в пресс-службе «Самоката».
18 марта произошел крупный сбой в социальной сети «ВКонтакте».