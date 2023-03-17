Центробанк в пятый раз сохранил ключевую ставку

Центробанк РФ провел заседание по ключевой ставке и в очередной раз сохранил ее на прежнем уровне — 7,50% годовых. Это уже пятое заседание ЦБ, на котором ставка не меняется. На таком уровне ключевая ставка держится с 16 сентября 2022 года. В феврале, вскоре после начала спецоперации, ЦБ поднял ставку сразу с 9,5 до 20 % — это было рекордно высокое значение, которое после в течение года постепенно снижалось.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2023 года.
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