«Дуем на воду»: в Минпромторге НСО опасаются увольнения сотрудников магазинов Zara и Bershka в Новосибирске

— Можно сказать, что мы дуем на воду. Большого риска сейчас нет, что будет массовое увольнение сотрудников брендов испанской группы Inditeх. Магазины стали принадлежать другим организациям, и, по сути, они заявили, что будет сохранен персонал и заработные платы. По крайней мере, сейчас ни одного обращения ни к нам, ни в Минтруд не поступало от этих организаций, — отметил в разговоре с НГС Андрей Гончаров, министр промышленности Новосибирской области. — Опасения есть, но каких-то серьезных предпосылок пока нет.