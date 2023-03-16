«Дуем на воду»: в Минпромторге НСО опасаются увольнения сотрудников магазинов Zara и Bershka в Новосибирске

В Новосибирске после перехода магазинов группы Inditeх новым партнерам готовятся к возможным увольнениям сотрудников. При этом пока предпосылок для этого нет, объяснили корреспонденту НГС в Минпромторге НСО.
По данным ТАСС магазины, ранее принадлежавшие Inditex, среди которых Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, открывает тот же партнер после обновления и редизайна. Всё это время сотрудников закрытых точек не увольняли и, по заверениям компании, не планируют это делать.
— Можно сказать, что мы дуем на воду. Большого риска сейчас нет, что будет массовое увольнение сотрудников брендов испанской группы Inditeх. Магазины стали принадлежать другим организациям, и, по сути, они заявили, что будет сохранен персонал и заработные платы. По крайней мере, сейчас ни одного обращения ни к нам, ни в Минтруд не поступало от этих организаций, — отметил в разговоре с НГС Андрей Гончаров, министр промышленности Новосибирской области. — Опасения есть, но каких-то серьезных предпосылок пока нет.
При этом в министерстве готовятся к любому развитию событий.
— Если вдруг такое произойдет — увольнения, то мы будем сразу же подключаться, в том числе по центрам занятости и переобучению, — заверил Андрей Гончаров. — Всё это время по магазинам платилась арендная плата в ТЦ и было понятно, что рынок терять они не хотели. Считаю, что для любой крупной компании потеря такого рынка и потеря бизнеса в России — серьезная история и ничего хорошего. Многие компании смотрели не в экономическую или политическую сторону. Было понятно, что ниша будет занята. В случае с Inditeх — придут их партнеры.
В начале марта 2022 года группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) приняла решение временно прекратить работу на территории России. Сеть насчитывает более 7 тысяч магазинов примерно в 100 странах.