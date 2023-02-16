«Цены будут расти, а ассортимент уменьшаться». Евросоюз признал Россию офшором — как это отразится на всех нас

Евросоюз включил в «серый список» налоговых юрисдикций несколько стран — Коста-Рику, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Россию. В Совете ЕС объяснили, что «диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик» в связи с проведением специальной военной операции на Украине.
— Россия теперь считается в Европе страной, которая занимается, если по-простому, контрабандой и прочими подобными вещами, то есть нелегальной торговлей и всё, что этим связано, — объяснил финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака. — В этих условиях любая торговля с Россией будет рассматриваться как подозрительная, судя по всему.
Экономисты полагают, что из-за этого могут возникнуть проблемы не только в политической сфере, но и у бизнеса.
— По всей видимости, теперь любая компания, которая приходит на европейский рынок из России, будет подвергаться либо каким-то специальным досмотрам и проверкам, либо с нее будут требовать дополнительные платежи, чтобы компенсировать факт возможного неравенства в подходе к налогообложению, — рассказал директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
Россия — новый офшор
Оказалась в так называемой серой зоне Россия, вероятно, потому, что стала своеобразным государством — налоговым убежищем. То есть офшором.
— Проще говоря, это место, где непрозрачная, в чем-то чрезмерно льготная налоговая система, еще и связанная с дополнительной секретностью, — уточнил Олег Буклемишев. — То есть здесь теперь можно прятать доходы от налогообложения своей страны.
Офшор — страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них — низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчетности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: отмывания криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.
При этом некоторые эксперты полагают, что проблемы у россиян появятся из-за рисков, связанных с торговлей.
— Теперь довольно сложно представить себе ситуацию, когда кто-то будет стремиться налаживать с Россией торговые связи, — добавил Николай Кульбака. — Это будет означать, что заграничные компании будут десять раз смотреть, стоит ли это делать. Торгуют ведь не страны между собой, а фирма. И они как раз будут смотреть, стоит ли это делать и чем это грозит.
Какое нам всем до этого дело
Происходящее может коснуться и простых людей, которые никак не связаны с международной торговлей и вообще живут себе спокойно в России и на за границу даже не смотрят.
— Однозначно кризис будет усугубляться, а цены будут расти, — поделился прогнозом Николай Кульбака.
— Это будет не очень быстрый процесс. Что-то будет замещаться, что-то — нет. Параллельный импорт, конечно, будет развиваться, но всё это будет ощутимо сказываться на ценах. Ведь если вы отправляете товар по каким-то новым каналам, которые до этого не существовали, эти новые каналы должны быть построены, а на это надо тратить деньги. Раз на это тратить деньги, значит, это будет увеличивать цену.
Всего в европейском «сером списке офшоров» 16 юрисдикций: Американское Самоа, остров Ангилья, Багамские острова, Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Фиджи, остров Гуам, Маршалловы острова, острова Палау, Панама, Российская Федерация, Самоа, Тринидад и Тобаго, острова Теркс и Кайкос, Американские Виргинские острова, Вануату.
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