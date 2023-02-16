«Цены будут расти, а ассортимент уменьшаться». Евросоюз признал Россию офшором — как это отразится на всех нас

Экономисты полагают, что из-за этого могут возникнуть проблемы не только в политической сфере, но и у бизнеса.



— По всей видимости, теперь любая компания, которая приходит на европейский рынок из России, будет подвергаться либо каким-то специальным досмотрам и проверкам, либо с нее будут требовать дополнительные платежи, чтобы компенсировать факт возможного неравенства в подходе к налогообложению, — рассказал директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.