Работающим пенсионерам снова отказали в индексации. Почему Госдума раз за разом отклоняет закон

На днях Госдума отклонила законопроекты, касающиеся индексации пенсий работающих пенсионеров — сразу пять документов, предложенных разными авторами. Пенсионные выплаты тех, кто достиг пенсионного возраста, но не оставил работу, не индексируются с 2016 года — плановые индексации проводят только при увольнении. Вопрос о возврате индексации пенсий поднимается регулярно, но так же регулярно не находит никакого решения. Мы изучили документы и мнения сторонников и противников идеи, чтобы разобраться, почему индексацию пенсий не возвращают и можно ли ждать, что однажды все-таки вернут.
Законопроекты, которые отклонила Госдума на этот раз, далеко не первые — аналогичные предложения поступают почти каждый год, но не находят поддержки ни у депутатов, ни у правительства. На один из отклоненных 19 января проектов правительство ответило заключением, в котором напомнило, что уже трижды законопроекты на эту тему не были поддержаны кабмином. В этот раз основанием для отказа стала ошибка в документе.
— Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, принятие соответствующего федерального закона потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Вместе с тем в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, — говорится в заключении.
Теоретически заключение правительства — это еще не окончательный отказ, но депутаты тоже проголосовали против. Один из авторов этого законопроекта, депутат Ярослав Нилов, говорит, что в качестве аргументов противники приводят ссылки на советский опыт и на то, что у таких пенсионеров есть дополнительный источник доходов. Но это не главное.
— Прежде всего это дорогой вопрос — это сотни миллиардов рублей дополнительных расходов, — говорит Нилов. — Хотя, с одной стороны, это расходы, а с другой стороны, мы понимаем, что работающие пенсионеры приносят в бюджетную систему России дополнительные средства — это и уплата налогов НДФЛ, это взносы в социальные фонды. Поэтому здесь если правильно всё подсчитать, то окажется, что еще и в плюсе остается бюджетная система, когда пенсионеры работают.
Автор еще одного аналогичного законопроекта депутат Оксана Дмитриева тоже считает, что ссылка на дополнительные расходы бюджета несостоятельна — дополнительные расходы на индексацию пенсий составят около 420 млрд рублей в год, а если уволившиеся из-за отсутствия индексации пенсионеры вернутся к легальной занятости — их налоги и страховые взносы составят около 1,5 трлн рублей.
— Индексация пенсий работающих пенсионеров заморожена с 2016 года. За это время пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 74%, — написала она в своем Telegram-канале после отклонения законопроекта. — Работающий пенсионер за это время потерял за счет недоиндексации ежемесячно в среднем 8877,96 рубля, кроме того, потери работающего пенсионера за счет недоначисления баллов при перерасчете доходят до 5000 рублей в месяц. Таким образом, совокупные потери работающих пенсионеров достигают
Нилов говорит, что, несмотря на многочисленные отказы, надежда на возвращение работающим пенсионерам индексации есть.
— Есть поручение президента в отношении работающих инвалидов — это тоже пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности. Это может стать определенным импульсом. Мы будем и дальше этой темой заниматься, — заявил депутат.
Поручение разобраться с индексацией пенсий инвалидам Владимир Путин дал совсем недавно — в конце декабря прошлого года. Решение было принято им после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, на которой к нему обратились с соответствующим вопросом. Рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам и доложить о результатах президенту правительство должно до 15 апреля.
Пока же единственный шанс для работающих пенсионеров получить свою индексацию — увольнение. После него пенсионер получает повышение, равное всем индексациям, пропущенным им, пока он работал и был на пенсии одновременно, поясняет Пенсионный фонд РФ. Повышенные выплаты начинаются через три полных календарных месяца, следующих за месяцем увольнения. При повторном трудоустройстве индексацию не отменяют.