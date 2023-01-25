Работающим пенсионерам снова отказали в индексации. Почему Госдума раз за разом отклоняет закон

Законопроекты, которые отклонила Госдума на этот раз, далеко не первые — аналогичные предложения поступают почти каждый год, но не находят поддержки ни у депутатов, ни у правительства. На один из отклоненных 19 января проектов правительство ответило заключением, в котором напомнило, что уже трижды законопроекты на эту тему не были поддержаны кабмином. В этот раз основанием для отказа стала ошибка в документе.



— Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, принятие соответствующего федерального закона потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Вместе с тем в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, — говорится в заключении.

