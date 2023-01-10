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Детские пособия, которые остаются в 2023 году: кто их может получить

Эти выплаты назначают без оценки имущества

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Многие пособия сегодня платят только малоимущим, но есть и те, что положены каждой семье

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В 2023 году в России в очередной раз меняются правила назначения пособий: целый ряд выплат семьям с детьми станет единым пособием. Оно будет назначаться по общим правилам с учетом комплексной оценки нуждаемости — то есть при назначении будут смотреть не только на доход семьи, но и на наличие имущества, накоплений и официального трудоустройства. Эти правила будут действовать для пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и для выплат на детей от рождения до 16 лет. Подробнее о новом едином пособии мы рассказывали ранее, а сегодня — о том, какие выплаты останутся самостоятельными.

Пособие по беременности и родам

Кому полагается: матери на период нетрудоспособности.

Сумма: зависит от доходов до декрета, но не более 530 976 рублей за весь период

Это пособие полагается всем женщинам, которые готовятся к рождению ребенка, — вне зависимости от их материального положения. Они покрывают период нетрудоспособности — на седьмом месяце женщина получает больничный, а на его основании назначают выплаты. По общему правилу этот больничный, более известный как декретный отпуск, длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то после рождения ребенка женщина пробудет на больничном 86 дней. Если же будущая мама ожидает сразу двух или больше малышей, то в декретном отпуске она пробудет 84 дня до и 110 дней после родов.

Пособие по беременности и родам зависит от доходов женщины — его рассчитывают исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года. Но есть потолок: за весь «стандартный» декрет (140 дней) выплатят не больше 383 179 рублей, при осложненных родах (156 дней) — не больше 426 970 рублей, при многоплодной беременности (194 дня) — не больше 530 976 рублей.

Минимум тоже есть: его назначают, если в последние два года женщина не имела трудового дохода или зарабатывала меньше МРОТ. Такое пособие равно минимальному размеру оплаты труда: в 2023 году это 16 242 рубля.

Единовременная выплата при рождении ребенка

Кому полагается: одному из родителей.

Сумма: 23 011 рублей.

По закону право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее, например опекун. Федеральным бюджетом предусмотрена выплата по случаю рождения малыша в размере 8 тысяч рублей, но эта сумма установлена давно, ее ежегодно индексируют в феврале. С февраля 2023 года она будет составлять 23 011 рублей. Пособие платят на каждого новорожденного, то есть если родится двойня, то семья получит 46 022 рубля.

Пособие по уходу за ребенком

Кому полагается: одному из родителей или другому родственнику, взявшему отпуск для ухода за ребенком.

Возраст ребенка: до полутора лет.

Сумма: 40% дохода, но не более 33 281 рубля в месяц.

Отпуск по беременности и родам, а вместе с ним и пособие может получать только мать, а вот в отпуск по уходу за ребенком может отправиться и отец, и другие близкие родственники. И пособие будет получать тот, кто отправится в отпуск. Чтобы пособие получал папа — нужна справка с работы мамы, что она не брала положенный ей отпуск, а если в декрет отправляется бабушка, то понадобятся аналогичные справки с папиной и маминой работы.

Сумма пособия будет зависеть от доходов того, кто отправился в отпуск — 40% средней зарплаты за последние два года. Правда, и тут есть потолок: 33 281 рубль. Гарантированный минимум тоже есть: 8629 рублей в месяц. На эту сумму могут рассчитывать даже те, кто не имел доходов в последние два года.

Ежемесячная выплата из материнского капитала

Кому полагается: семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека.

Возраст ребенка: до трех лет.

Сумма: 13 944 рубля в среднем по России.

Эта выплата уже полагается не всем семьям с детьми, а только, скажем так, нуждающимся в поддержке. Семьи с доходами ниже прожиточного минимума могут рассчитывать на пособие из бюджета, а те, у кого доходы перекрывают прожиточный минимум хоть на один рубль — уже не могут, хотя богатыми их назвать всё еще сложно. Если доходы семьи менее двух прожиточных минимумов на человека (в среднем по стране это 28 750 рублей, но в каждом регионе сумма будет отличаться), то можно оформить выплату из материнского капитала. Каждый месяц из средств маткапа будут переводить сумму, равную детскому прожиточному минимуму в регионе — в среднем по стране это 13 944 рубля. Минус этого пособия в том, что материнский капитал тем временем будет пропорционально уменьшаться: в этом материале мы посчитали, надолго ли его хватит и что от него останется.

Какие еще выплаты и пособия есть для семей с детьми?

Еще в 2022 году в России существовали пособия для беременных в трудной жизненной ситуации и одиноких родителей, а также отдельные выплаты для семей с детьми разных возрастов — сейчас они все объединились в универсальное пособие, которое назначают по общим правилам. Претендовать на это пособие могут семьи, где доход ниже прожиточного минимума на человека, а также соблюдены правило нулевого дохода и условия комплексной оценки нуждаемости. Подробнее об этих критериях мы рассказывали в этом материале (предупреждаем: их много).

Материнский капитал — не совсем выплата, но тоже важная часть материальной поддержки семей со стороны государства. В 2023 году его проиндексировали, теперь маткапитал на первенца — 589 500 рублей, на второго ребенка — 779 000 рублей. Потратить его можно как на ежемесячные выплаты до трех лет, так и на крупные покупки, список которых, впрочем, ограничен.

Семьи с тремя (и больше) детьми могут рассчитывать на 450 тысяч рублей от государства на погашение ипотеки. Правда, на руки эту сумму не дадут — перечислят сразу в банк, если соблюдены все условия. Подробнее о том, как оформить эту субсидию, мы рассказывали в этом материале.

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