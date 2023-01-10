Детские пособия, которые остаются в 2023 году: кто их может получить

Пособие по беременности и родам

Кому полагается: матери на период нетрудоспособности.

Сумма: зависит от доходов до декрета, но не более 530 976 рублей за весь период

Это пособие полагается всем женщинам, которые готовятся к рождению ребенка, — вне зависимости от их материального положения. Они покрывают период нетрудоспособности — на седьмом месяце женщина получает больничный, а на его основании назначают выплаты. По общему правилу этот больничный, более известный как декретный отпуск, длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то после рождения ребенка женщина пробудет на больничном 86 дней. Если же будущая мама ожидает сразу двух или больше малышей, то в декретном отпуске она пробудет 84 дня до и 110 дней после родов.

