Детские пособия, которые остаются в 2023 году: кто их может получить

В 2023 году в России в очередной раз меняются правила назначения пособий: целый ряд выплат семьям с детьми станет единым пособием. Оно будет назначаться по общим правилам с учетом комплексной оценки нуждаемости — то есть при назначении будут смотреть не только на доход семьи, но и на наличие имущества, накоплений и официального трудоустройства. Эти правила будут действовать для пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и для выплат на детей от рождения до 16 лет. Подробнее о новом едином пособии мы рассказывали ранее, а сегодня — о том, какие выплаты останутся самостоятельными.
Пособие по беременности и родам
Кому полагается: матери на период нетрудоспособности.
Сумма: зависит от доходов до декрета, но не более
Это пособие полагается всем женщинам, которые готовятся к рождению ребенка, — вне зависимости от их материального положения. Они покрывают период нетрудоспособности — на седьмом месяце женщина получает больничный, а на его основании назначают выплаты. По общему правилу этот больничный, более известный как декретный отпуск, длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то после рождения ребенка женщина пробудет на больничном 86 дней. Если же будущая мама ожидает сразу двух или больше малышей, то в декретном отпуске она пробудет 84 дня до и 110 дней после родов.
Пособие по беременности и родам зависит от доходов женщины — его рассчитывают исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года. Но есть потолок: за весь «стандартный» декрет (140 дней) выплатят не больше
Минимум тоже есть: его назначают, если в последние два года женщина не имела трудового дохода или зарабатывала меньше МРОТ. Такое пособие равно минимальному размеру оплаты труда: в 2023 году это
Единовременная выплата при рождении ребенка
Кому полагается: одному из родителей.
Сумма:
По закону право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее, например опекун. Федеральным бюджетом предусмотрена выплата по случаю рождения малыша в размере 8 тысяч рублей, но эта сумма установлена давно, ее ежегодно индексируют в феврале. С февраля 2023 года она будет составлять
Пособие по уходу за ребенком
Кому полагается: одному из родителей или другому родственнику, взявшему отпуск для ухода за ребенком.
Возраст ребенка: до полутора лет.
Сумма: 40% дохода, но не более
Отпуск по беременности и родам, а вместе с ним и пособие может получать только мать, а вот в отпуск по уходу за ребенком может отправиться и отец, и другие близкие родственники. И пособие будет получать тот, кто отправится в отпуск. Чтобы пособие получал папа — нужна справка с работы мамы, что она не брала положенный ей отпуск, а если в декрет отправляется бабушка, то понадобятся аналогичные справки с папиной и маминой работы.
Сумма пособия будет зависеть от доходов того, кто отправился в отпуск — 40% средней зарплаты за последние два года. Правда, и тут есть потолок:
Ежемесячная выплата из материнского капитала
Кому полагается: семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека.
Возраст ребенка: до трех лет.
Сумма:
Эта выплата уже полагается не всем семьям с детьми, а только, скажем так, нуждающимся в поддержке. Семьи с доходами ниже прожиточного минимума могут рассчитывать на пособие из бюджета, а те, у кого доходы перекрывают прожиточный минимум хоть на один рубль — уже не могут, хотя богатыми их назвать всё еще сложно. Если доходы семьи менее двух прожиточных минимумов на человека (в среднем по стране это
Какие еще выплаты и пособия есть для семей с детьми?
Еще в 2022 году в России существовали пособия для беременных в трудной жизненной ситуации и одиноких родителей, а также отдельные выплаты для семей с детьми разных возрастов — сейчас они все объединились в универсальное пособие, которое назначают по общим правилам. Претендовать на это пособие могут семьи, где доход ниже прожиточного минимума на человека, а также соблюдены правило нулевого дохода и условия комплексной оценки нуждаемости. Подробнее об этих критериях мы рассказывали в этом материале (предупреждаем: их много).
Материнский капитал — не совсем выплата, но тоже важная часть материальной поддержки семей со стороны государства. В 2023 году его проиндексировали, теперь маткапитал на первенца —
Семьи с тремя (и больше) детьми могут рассчитывать на 450 тысяч рублей от государства на погашение ипотеки. Правда, на руки эту сумму не дадут — перечислят сразу в банк, если соблюдены все условия. Подробнее о том, как оформить эту субсидию, мы рассказывали в этом материале.