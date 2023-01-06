СЕЙЧАС -30°С
Пробки 3/10
usd 70.30
eur 75.08
Тема дняПочему так холодно?
Все новости
Все новости
Как получить льготы на всёОбзор

Зарплаты, пособия, пенсии: что вырастет в 2023 году

Больше всего изменений ждет семьи с детьми

9 727

Детские пособия в 2023 году не только вырастут — выплаты для детей разного возраста объединят в универсальную

Поделиться

С наступлением 2023 года в России изменились прожиточные минимумы и МРОТ: ежегодная индексация этих показателей полагается по закону. Вместе с ними должны вырасти некоторые пособия, пенсии и зарплаты. В этом материале мы собрали основные повышения: читайте и проверяйте, все ли выплаты вам правильно пересчитали.

МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырос на 6,3% и теперь составляет 16 242 рубля. В прошлом году индексация МРОТ была выше — в январе 2022 года он вырос на 8,6%. Разницу в правительстве объясняют тем, что в 2022 году еще была внеплановая индексация — из-за обусловленной началом военной операции на территории Украины высокой инфляции в первой половине года МРОТ и прожиточные минимумы летом подняли на 10%. В Минтруда посчитали, что суммарное повышение минимального размера оплаты труда получится 16,9%, это выше инфляции, которая, по данным Центробанка, за 11 месяцев года составила 12%, а значит, достаточно.

МРОТ, помимо того, что определяет минимальную зарплату сотрудника на полной ставке, используется для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум, как и МРОТ, поднимали прошлым летом, так что с 1 января индексация по тем же причинам будет довольно скромная — 3,3%. Это касается как основного показателя — прожиточного минимума на душу населения — так и локальных прожиточных минимумов ребенка, пенсионера и трудоспособного гражданина. Общий прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Это средний показатель по стране, в каждом регионе сумма будет варьироваться.

Детские пособия

Прожиточный минимум напрямую влияет на детские пособия: их рассчитывают из ПМ ребенка, соответственно, сумма пособия тоже выросла. В 2023 году ряд пособий, которые были распределены по возрастам, сделали универсальными и теперь они все назначаются по одному принципу.

Базовое пособие на ребенка — 50% детского прожиточного минимума, то есть 6972 рубля. Если с этой суммой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% детского ПМ (10 458 рубля), если и этого мало — 100% (13 944 рубля), но это максимум. Это суммы в среднем по России, в каждом регионе они могут отличаться.

Помимо доходов, при назначении универсального пособия смотрят на общее благосостояние семьи — применяют комплексную оценку нуждаемости и правило нулевого дохода. Подробнее об этом пособии и правилах его назначения мы рассказывали ранее.

Пособие беременным

Ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, тоже относятся к универсальному пособию, но сумма отличается — для расчета применяют прожиточный минимум трудоспособного гражданина. Кроме того, с 2023 года само пособие стало дифференцированным: прежде выплата беременным всегда была равна половине ПМ взрослого, теперь, в зависимости от уровня доходов, женщина может получать 50, 75 или 100%. То есть 7835 рублей, 11 752 рубля или 15 669 рублей соответственно. Опять же, это среднероссийская сумма — она может отличаться от региона к региону.

Ежемесячная выплата из материнского капитала

Выплата из средств материнского капитала выросла вместе с детским прожиточным минимумом и в 2023 году в среднем по стране составит 13 944 рубля. Но тут есть еще одно существенное изменение — прежде ее можно было получать только на второго ребенка, теперь очередность значения не имеет: можно хоть на первого, хоть на пятого. Главное, чтобы материнский капитал не был потрачен, ребенку было меньше трех лет, а доход семьи — меньше двух прожиточных минимумов на человека.

Материнский капитал

Сам материнский капитал в 2023 году тоже проиндексируют, но не в январе, а в феврале. Как сообщается на сайте Минтруда, после индексации сумма материнского капитала при рождении первенца составит 589,5 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка — 779 тысяч рублей. Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тысяч рублей.

Пенсии

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в январе проиндексируют на 4,8%. По данным ПФР, средний размер пенсии по старости после этого вырастет до 21 900 рублей, однако на практике прибавка у каждого пенсионера будет индивидуальной — в зависимости от размера получаемой пенсии.

Кроме того, вырастет минимальная пенсионная выплата, которая зависит от прожиточного минимума пенсионера. Если вместе со всеми выплатами и компенсациями пенсионер в месяц получает меньше ПМ, то до уровня прожиточного минимума ему доплачивают. Доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше. То есть в 2023 году минимальная ежемесячная выплата пенсионеру должна составлять 12 363 рубля.

Зарплаты

В 2023 году вырастут зарплаты у бюджетников — им в январе обещали прибавку около 8%: по крайней мере, именно такую цифру называл глава Министерства финансов Антон Силуанов. Всем остальным тоже полагается индексация заработной платы: она предусмотрена российским трудовым законодательством. Правда, закон не устанавливает размер индексации. В письме Минтруда от 24 декабря 2018 года говорится, что «индексация — это увеличение заработной платы работников на уровень инфляции», а инфляция по данным Центробанка за 11 месяцев прошлого года составила 12%.

Но письмо Минтруда — это не указ и не постановление, работодателей оно ни к чему не обязывает, так что размер индексации каждый работодатель устанавливает сам, но если зарплату не индексируют совсем — на работодателя можно пожаловаться в госинспекцию труда или прокуратуру, а также обратиться в суд.

По теме

МРОТДеньгиЗарплатыПенсииВыплаты и пособияПособие беременнымВыплата из маткапиталаУниверсальное пособие
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ11
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter