Зарплаты, пособия, пенсии: что вырастет в 2023 году

С наступлением 2023 года в России изменились прожиточные минимумы и МРОТ: ежегодная индексация этих показателей полагается по закону. Вместе с ними должны вырасти некоторые пособия, пенсии и зарплаты. В этом материале мы собрали основные повышения: читайте и проверяйте, все ли выплаты вам правильно пересчитали.
МРОТ
С 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырос на 6,3% и теперь составляет
МРОТ, помимо того, что определяет минимальную зарплату сотрудника на полной ставке, используется для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.
Прожиточный минимум
Прожиточный минимум, как и МРОТ, поднимали прошлым летом, так что с 1 января индексация по тем же причинам будет довольно скромная — 3,3%. Это касается как основного показателя — прожиточного минимума на душу населения — так и локальных прожиточных минимумов ребенка, пенсионера и трудоспособного гражданина. Общий прожиточный минимум в 2023 году составит
Детские пособия
Прожиточный минимум напрямую влияет на детские пособия: их рассчитывают из ПМ ребенка, соответственно, сумма пособия тоже выросла. В 2023 году ряд пособий, которые были распределены по возрастам, сделали универсальными и теперь они все назначаются по одному принципу.
Базовое пособие на ребенка — 50% детского прожиточного минимума, то есть 6972 рубля. Если с этой суммой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% детского ПМ (
Помимо доходов, при назначении универсального пособия смотрят на общее благосостояние семьи — применяют комплексную оценку нуждаемости и правило нулевого дохода. Подробнее об этом пособии и правилах его назначения мы рассказывали ранее.
Пособие беременным
Ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, тоже относятся к универсальному пособию, но сумма отличается — для расчета применяют прожиточный минимум трудоспособного гражданина. Кроме того, с 2023 года само пособие стало дифференцированным: прежде выплата беременным всегда была равна половине ПМ взрослого, теперь, в зависимости от уровня доходов, женщина может получать 50, 75 или 100%. То есть 7835 рублей,
Ежемесячная выплата из материнского капитала
Выплата из средств материнского капитала выросла вместе с детским прожиточным минимумом и в 2023 году в среднем по стране составит
Материнский капитал
Сам материнский капитал в 2023 году тоже проиндексируют, но не в январе, а в феврале. Как сообщается на сайте Минтруда, после индексации сумма материнского капитала при рождении первенца составит 589,5 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка — 779 тысяч рублей. Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тысяч рублей.
Пенсии
Страховые пенсии неработающих пенсионеров в январе проиндексируют на 4,8%. По данным ПФР, средний размер пенсии по старости после этого вырастет до
Кроме того, вырастет минимальная пенсионная выплата, которая зависит от прожиточного минимума пенсионера. Если вместе со всеми выплатами и компенсациями пенсионер в месяц получает меньше ПМ, то до уровня прожиточного минимума ему доплачивают. Доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше. То есть в 2023 году минимальная ежемесячная выплата пенсионеру должна составлять
Зарплаты
В 2023 году вырастут зарплаты у бюджетников — им в январе обещали прибавку около 8%: по крайней мере, именно такую цифру называл глава Министерства финансов Антон Силуанов. Всем остальным тоже полагается индексация заработной платы: она предусмотрена российским трудовым законодательством. Правда, закон не устанавливает размер индексации. В письме Минтруда от 24 декабря 2018 года говорится, что «индексация — это увеличение заработной платы работников на уровень инфляции», а инфляция по данным Центробанка за 11 месяцев прошлого года составила 12%.
Но письмо Минтруда — это не указ и не постановление, работодателей оно ни к чему не обязывает, так что размер индексации каждый работодатель устанавливает сам, но если зарплату не индексируют совсем — на работодателя можно пожаловаться в госинспекцию труда или прокуратуру, а также обратиться в суд.