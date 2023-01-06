Зарплаты, пособия, пенсии: что вырастет в 2023 году

МРОТ, помимо того, что определяет минимальную зарплату сотрудника на полной ставке, используется для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.



Прожиточный минимум