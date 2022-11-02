Рост пенсий в ноябре: кто получит больше денег

Традиционно пенсии всем пенсионерам повышают раз в год. В этом году для некоторых пенсионеров повышения было два — из-за слишком высоких темпов инфляции внепланово проиндексировали в июне прожиточный минимум, тогда те, у кого выплаты в размере ПМ, получили прибавку. В ноябре некоторые пенсионеры тоже смогут рассчитывать на повышение, но оно не будет массовым — рост будет только индивидуальным.

