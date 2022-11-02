Рост пенсий в ноябре: кто получит больше денег
Таких категорий пенсионеров не очень много, но они есть
Традиционно пенсии всем пенсионерам повышают раз в год. В этом году для некоторых пенсионеров повышения было два — из-за слишком высоких темпов инфляции внепланово проиндексировали в июне прожиточный минимум, тогда те, у кого выплаты в размере ПМ, получили прибавку. В ноябре некоторые пенсионеры тоже смогут рассчитывать на повышение, но оно не будет массовым — рост будет только индивидуальным.
К примеру, повышение положено работающим пенсионерам, оформившим в октябре самозанятость. По общему правилу работающие пожилые люди на индексацию рассчитывать не могут, но на тех, кто работает по самозанятости, это не распространяется. Страховые взносы в Пенсионный фонд для самозанятых добровольные — платить их необязательно (но и пенсионные баллы копиться при этом не будут).
Если пенсионер работал, но в октябре уволился, то тоже может рассчитывать на прибавку — именно потому, что работающие пенсионеры пропускают ежегодную индексацию и получают пенсию в прежнем размере. В месяц, следующий за месяцем увольнения, происходит перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. Правда, начислять повышенную пенсию могут начать не сразу из-за особенностей оформления документов (заявление подавать не нужно, но иногда информация обновляется не сразу), однако потом деньги за пропущенные месяцы всё равно выплатят.
Рост пенсии может быть связан с возрастом — прибавку получают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Ни к каким датам, кроме дня рождения, это повышение не привязано — как только пенсионер отметит юбилей, так и доплату назначат. Заявление подавать не нужно, в ПФР увеличение произойдет автоматически и составит 7220 рублей 74 копейки.
Повышенную пенсию с ноября начнут получать пожилые люди, которые в октябре успели подать заявления на доплаты за иждивенцев — несовершеннолетних детей и совершеннолетних, но продолжающих обучение по очной форме. Тем, кто только собирается подавать такое заявление, следует помнить, что на совершеннолетнего получить доплату можно, только если предоставить справку из учебного заведения. Сумма будет зависеть от количества иждивенцев, возраста, стажа и состояния здоровья пенсионера — все суммы можно найти на сайте ПФР.
Кроме того, в ноябре произойдет перерасчет пенсий работников угольной промышленности и гражданской авиации на основании данных о страховых взносах работодателей. Но обратите внимание, что это именно перерасчет — после него доплата может как вырасти, так и снизиться. Отраслевая прибавка пересчитывается по итогам каждого квартала в большую или меньшую сторону с учетом поступивших взносов организаций, использующих труд шахтеров и летчиков.
Если не попали в число тех, кому полагается прибавка к пенсии в ноябре, но увеличить выплаты всё же хочется — почитайте материал о том, как это можно сделать, и проверьте все ли положенные государством деньги вы получаете.