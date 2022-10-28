Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Ранее эксперты говорили о том, что никаких изменений не будет
Банк России оставил ключевую ставку без изменений — 7,5% годовых. До этого значение ключевой ставки неизменно падало, а последнее повышение было 28 февраля. Тогда ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20% — это было рекордно высокое значение.
— Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами, — объяснили свое решение в Центробанке.
Также в ЦБ уточнили прогноз по инфляции на конец 2022 года — он будет составлять 12–13% и учитывать перенос сроков индексации тарифов ЖКХ.
— По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения, — пояснил регулятор.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Ранее в ЦБ уточняли, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой инфляции относительно процесса структурной перестройки экономики.
Опрошенные эксперты также отмечали, что Центробанк не станет снижать ключевую ставку и сохранит ее без изменений.
— В условиях, когда годовой рост инфляции продолжает замедляться, текущие темпы инфляции остаются около нуля, финансовые рынки достаточно стабильны, а отскок экономики последних месяцев остается хрупким, Совет директоров Банка России может предпочесть посмотреть на дальнейшее развитие ситуации, прежде чем предпринимать какие-то шаги, — говорил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.
Но некоторые эксперты считают, что Центробанк повысит ставку — в частности, об этом заявил экономист Константин Селянин.
— Повысит на полпроцента, а, скорее всего, даже на четверть процента. Эта мера отвечает политике Центробанка, тому, как они ориентировали ставки по инфляции в последние годы, — заключил экономист. — Это в большей степени защита от атаки на валютный курс, правдивое отражение ситуации. Я исключаю снижение ставки — здесь точно этого не произойдет. А если ставка сохранится [на прежнем уровне], это будет решение политическое, не экономическое. Но такой вариант есть, шансы этого не нулевые. А с точки зрения экономики и политики ЦБ ставку нужно повышать.
В прошлый раз ключевая ставка была снижена с 8 до 7,5% годовых, это произошло 16 сентября. Тогда в Центробанке пояснили, что это было сделано, поскольку текущие темпы прироста цен остались низкими, а это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Также в Банке России отметили, что динамика деловой активности складывается лучше, чем там предполагали в июле, но внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
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