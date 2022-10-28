Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России оставил ключевую ставку без изменений — 7,5% годовых. До этого значение ключевой ставки неизменно падало, а последнее повышение было 28 февраля. Тогда ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20% — это было рекордно высокое значение.

— Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами, — объяснили свое решение в Центробанке.