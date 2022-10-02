«Весь эффект — уже в ценах»: экономисты — о последствиях новых санкций против России после референдумов

Также рассматривали отключение большего числа российских банков от SWIFT (глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. — Прим. ред.). Западные СМИ также приводили слова координатора американской санкционной политики Джеймса О'Брайена о том, что санкционное давление будет сосредоточено на ключевых «уязвимых местах» в экономике России, а также военных цепях поставок.

В последнее время США вводили новые санкции против России в среднем каждые 6 недель.



В свою очередь Евросоюз намеревался запретить импорт из РФ некоторых видов стали, лесной продукции (древесина, целлюлоза, бумага) и драгоценных камней — российских алмазов, сообщило издание EUobserver. Также планировалось ограничить импорт косметики, мыла, средств для бритья. В целом стоимость нового пакета западные аналитики оценили в 7 миллиардов евро.

