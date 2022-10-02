«Весь эффект — уже в ценах»: экономисты — о последствиях новых санкций против России после референдумов
Разбираем с экспертами, запретят ли торговлю валютой на бирже
Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Вечером 30 сентября США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против России, ожидается расширение ограничительных мер от Евросоюза. Вместе с экономистами изучаем возможные последствия для российской экономики.
Какие санкции обещали США и Евросоюз
В конце сентября Евросоюз и США анонсировали масштабные санкции, ввести которые обещали после референдумов о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным The Wall Street Journal, США планировали блокировки Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария (структуры Мосбиржи. — Прим. ред.), Национальной системы платежных карт (оператор «Мир») и Агентства по страхованию вкладов. Представители госструктур США не раз заявляли, что Россия использует эти финансовые учреждения для ухода от санкций в отношении банковской системы.
Также рассматривали отключение большего числа российских банков от SWIFT (глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. — Прим. ред.). Западные СМИ также приводили слова координатора американской санкционной политики Джеймса О'Брайена о том, что санкционное давление будет сосредоточено на ключевых «уязвимых местах» в экономике России, а также военных цепях поставок.
В последнее время США вводили новые санкции против России в среднем каждые 6 недель.
В свою очередь Евросоюз намеревался запретить импорт из РФ некоторых видов стали, лесной продукции (древесина, целлюлоза, бумага) и драгоценных камней — российских алмазов, сообщило издание EUobserver. Также планировалось ограничить импорт косметики, мыла, средств для бритья. В целом стоимость нового пакета западные аналитики оценили в 7 миллиардов евро.
Что ввели на самом деле
Особенность нынешней порции антироссийских ограничений заключается в «персональном подходе». США ввели санкции против Госдумы РФ и Совета Федерации в целом, также в списке глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ее первый заместитель Ольга Скоробогатова, вице-премьер Александр Новак, члены семей зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу.
Что касается бизнеса, то под санкции США попали всего 10 компаний: «Валтекс-НТ» (Москва), «Новострим» (Владимир), «Радиоавионика» (Санкт-Петербург), «Маркус» (Москва), «Светлогорскхимволокно», «Ротек-Элпром» (Москва), НТЦ радиоэлектронной борьбы (Москва), «НТЦ Модуль» (Москва), Sinno Electronics Co., Limited (Гонконг) и Taco LLC (Армения).
Великобритания фактически закрыла доступ россиянам к услугам в области IT-консалтинга, архитектуры, инженерных работ, рекламы, аудита, юриспруденции, а также ввела персональные санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Канада внесла в санкционный перечень 43 человека, в том числе близких родственников главы ВЭБ Игоря Шувалова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а также топ-менеджеров и членов совета директоров Газпромбанка.
А торговать валютой будут?
Главная интрига заключалась в том, приведут ли новые меры к остановке торгов «недружественными» валютами на российской бирже. Эксперты дружно оценивали риски введения санкций против Национального клирингового центра как очень высокие. При этом никто до конца не знает, какими будут последствия для инвесторов, российских компаний и экономики.
— ЦБ России и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания Национального клирингового центра под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов. Детали политики из недружественных стран не знают, эффект для них ожидается неутешительным, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
С торгами валютой на Мосбирже для внутренних потребностей никаких проблем нет, и они не должны быть остановлены, уверены многие эксперты.
— Дело в том, что санкции не могут повлиять на торговлю «внутренним» долларом. А те, кому нужны доллары для экспортно-импортной деятельности, могут перейти на распределенную межбанковскую площадку и продолжать свою работу там. Да, возможно, из-за запрета снизится эффективность работы биржи, упадет скорость перевода денег и так далее. Конкретно эта санкция носит, скорее всего, демонстративный характер, является больше элементом психологического давления — ограничения могут лишь осложнить работу, понервировать, создать напряжение у участников торгов, но не более того, — объяснил главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.
Конечно, биржа проводит все операции быстрее и эффективнее, чем это будет на распределенной площадке. Но радикально картина не изменится, добавил эксперт.
— Весь основной эффект от этих мер — уже в ценах, судя по ситуации на рынке. Часть людей паниковали и продолжают, продают доллары, что привело к серьезному удорожанию рубля, например на этой неделе. В итоге это наносит вред российскому экспорту. Но основной эффект практически уже получен, само «отключение» немногое изменит в этой ситуации, — добавил Евгений Надоршин.
Санкции в адрес Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) давно ожидаемы, отметили эксперты.
— Представители группы «Московская биржа», в которую входят НРД и НКЦ, уже озвучивали возможность таких санкций. В том числе возможность продажи бизнеса по конвертации недружественных валют, — указал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. — Нет сомнений, что и с ЦБ РФ этот вопрос обсуждался.
Торговля долларом США и евро в любом случае будет продолжена, но вне биржи, подтвердил представитель Банка России. Внебиржевой валютный рынок существует и сейчас.
— Торговля, конечно, не исчезнет, то есть доллар и евро не исчезнут, — сообщил советник первого заместителя председателя ЦБ РФ Сергей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). — Сохранится возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам.
Согласна с таким подходом и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
— Если западные санкции против биржевой инфраструктуры и платежной системы «Мир» будут приняты, они фактически заблокируют биржевые торги долларами и евро. Но останется возможность внебиржевых торгов, — сказала аналитик «Финама».
Однако санкции против Национального клирингового центра могут окончательно остановить и продажу российских энергоресурсов на Запад, подчеркнула Ольга Беленькая. Дело в том, что конвертация валютной выручки российских экспортеров идет через Национальный клиринговый центр.
Санкции серьезные и не очень
Сейчас в ЕС и США обсуждается такое разнообразие предложений по санкциям, что пока, по словам эксперта, комментировать их рано. К тому же большинство санкций носит обоюдоострый характер.
— Из обсуждаемых европейских санкций наиболее серьезными для России представляются потолок цен на экспортируемые нефть, нефтепродукты и газ, дальнейшие ограничения технологических и промышленных поставок (комплектующие для самолетов и продукцию полупроводниковой промышленности), запрет на новые контракты с российскими нефтегазовыми компаниями. Впрочем, большинство аналогичных запретов уже были введены ранее, речь может идти об их расширении, — перечислила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Также обсуждается расширение санкций на ряд российских банков, пока еще не попавших под них. Это может привести к блокировке их валютных активов и дальнейшим ограничениям в международных расчетах, добавила эксперт.
Остальные санкции выглядят, по мнению экономистов, максимально несерьезно.
— Действия западных политиков разрушают свою промышленность. Западная Европа и так превращается в чистого импортера, теряя промышленную инфраструктуру и финансовые потоки. Скоро они будут всё закупать у других стран, — констатировал Владислав Антонов.
Без сотрудничества с Россией выйти из экономического спада ЕС пока затруднительно, добавил эксперт.
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