Инфляция в НСО замедлилась: овощи стали дешевле, но авиабилеты дороже

Годовая инфляция в Новосибирской области в июле замедлилась на 0,83 процентных пункта и составляет 14,99%, сообщает Сибирское главное управление Банка России.

При этом показатели инфляции в регионе ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (16,06%) и России (15,10%).



Как отмечают эксперты, из-за более теплой весны в южных регионах России в годовом выражении в Новосибирской области снизились цены на капусту, продолжилось снижение цен на морковь и свеклу. Вместе с этим из-за укрепления рубля и расширения географии поставок замедлился годовой рост цен на яблоки, груши и виноград.