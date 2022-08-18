Инфляция в НСО замедлилась: овощи стали дешевле, но авиабилеты дороже
В июле рост цен замедлился с 15,82% до 14,99%
Годовая инфляция в Новосибирской области в июле замедлилась на 0,83 процентных пункта и составляет 14,99%, сообщает Сибирское главное управление Банка России.
При этом показатели инфляции в регионе ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (16,06%) и России (15,10%).
Как отмечают эксперты, из-за более теплой весны в южных регионах России в годовом выражении в Новосибирской области снизились цены на капусту, продолжилось снижение цен на морковь и свеклу. Вместе с этим из-за укрепления рубля и расширения географии поставок замедлился годовой рост цен на яблоки, груши и виноград.
Также на рынке отмечается рост предложения свинины и мяса кур, из-за этого рост цен на эти виды мяса также замедлился. В целом инфляция на продовольственные товары снизилась на 1,68 процентных пункта — с 19,78% в июне до 18,12% в июле.
Непродовольственные товары также замедлили годовой прирост цен с 16,01% в июне до 14,73% в июле этого года. Основной причиной стало снижение потребительской активности на товары длительного пользования. Сказалось на снижении инфляции и укрепление рубля, из-за чего годовой рост цен на электротовары замедлился. Вместе с этим из-за падения экспорта металлов и продукции из древесины их предложение на внутреннем рынке выросло, из-за этого эксперты ЦБ отмечают снижение цены на пиломатериал и металлочерепицу.
Единственным сектором, где инфляция в регионе выросла, стали услуги. В июле цены на услуги выросли с 7,23% в июне до 8,97% в июле. Существенный вклад внесли цены на авиабилеты, которые выросли из-за увеличения затрат авиакомпаний на обслуживание и содержание авиапарка. При этом свою роль внесла индексация на услуги ЖКХ в большем размере, чем в июле прошлого года.
При этом в Сибири годовая инфляция хоть и замедлилась с 16,83% до 16,06%, но всё еще выше, чем в России. На снижение инфляции в федеральном округе повлияло укрепление рубля, охлаждение спроса населения на непродовольственные товары и расширение предложения на ряде товарных рынков.
Ранее власти сообщали, что из 31 школы в Сибири за 8 месяцев было построено только 2 — в Новосибирской и Томской областях. Отставание от графика в том числе было связано с ростом цен на стройматериалы. Для компенсации разницы цен правительство решило выделить дополнительные средства из федерального бюджета.