Сколько стоит жизнь человека в столице и регионах России? Мы подсчитали, какая сумма тратится из бюджета на каждого горожанина

Но есть кое-кто и покруче Москвы. В Ямало-Ненецком автономном округе один человек обходится бюджету в 430 635 рублей. В округе всего 552 тысячи жителей, а расходная часть бюджета в прошлом году составила 237,7 млрд рублей. На одного жителя ХМАО в 2021-м потратили 162 001 рубль, а каждый петербуржец обошелся в 148 114 рублей.

В Челябинской области расходная часть бюджета в прошлом году составляла 232 млрд, делим на 3,4 млн населения и получаем 67 866 рублей — столько из казны потратили на одного человека. От 70 до 80 тысяч тратили в Пермском крае, Курганской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской областях. В Татарстане — 88 409 рублей, в Забайкальском крае — 98 564 рубля, в Тюменской области — 144 311 рублей.

