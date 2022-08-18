Сколько стоит жизнь человека в столице и регионах России? Мы подсчитали, какая сумма тратится из бюджета на каждого горожанина
В Москве самый большой бюджет среди регионов, но расходы на душу населения кое-где оказались выше
Правда ли, что жизнь москвича стоит дороже, чем пермяка или новосибирца? Сколько вообще денег государство тратит на каждого человека? Чтобы ответить на эти вопросы, журналисты MSK1.RU изучили бюджеты нескольких российских регионов и сопоставили их с количеством населения в каждом. В итоге получилась сумма, которая тратится на одного жителя. Это сухой расчет, но при этом довольно показательный. Смотрите, что у нас получилось.
Как мы считали? Все субъекты РФ уже отчитались об исполнении бюджета за 2021 год. В отчетах указаны фактические суммы доходов и расходов бюджета. Мы взяли расходную часть и разделили ее на число жителей в этом регионе по данным Росстата на 1 января 2022 года.
Одним из самых богатых регионов действительно оказалась Москва. Расходы бюджета в 2021 году в столице составили 3,44 трлн рублей, делим их на количество жителей (12,6 млн) и получаем 272 699 рублей — такую сумму за год условно потратили из казны на одного москвича.
Но есть кое-кто и покруче Москвы. В Ямало-Ненецком автономном округе один человек обходится бюджету в 430 635 рублей. В округе всего 552 тысячи жителей, а расходная часть бюджета в прошлом году составила 237,7 млрд рублей. На одного жителя ХМАО в 2021-м потратили 162 001 рубль, а каждый петербуржец обошелся в 148 114 рублей.
В Челябинской области расходная часть бюджета в прошлом году составляла 232 млрд, делим на 3,4 млн населения и получаем 67 866 рублей — столько из казны потратили на одного человека. От 70 до 80 тысяч тратили в Пермском крае, Курганской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской областях. В Татарстане — 88 409 рублей, в Забайкальском крае — 98 564 рубля, в Тюменской области — 144 311 рублей.
А все деньги идут на горожан?
Социальные расходы — существенная часть региональных бюджетов. Как пояснила MSK1.RU профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич, доля социальных расходов в бюджете Москвы до пандемии коронавируса была чуть меньше 50%, в большинстве регионов — от 63 до 80%.
Экономист Константин Селянин заметил, что полученные нами цифры отражают общую картину, но не говорят об эффективности бюджетной политики регионов:
— Важно, как эти деньги расходуются. Мы видим, что в разных регионах очень по-разному. В Москве, например, всё время перекладывают [тротуарную] плитку, а в Дагестане зачем-то строят фонтан за 1 млрд рублей.
Почему Москва одна из самых богатых?
Основная часть бюджета региона складывается из налоговых поступлений: части налога на прибыль организаций, практически полностью — налога на доход физических лиц (НДФЛ), налогов, связанных с недвижимостью, говорит Константин Селянин.
— Во-первых, крупных прибыльных предприятий в России не так много относительно их общего количества. Как правило, крупные прибыльные предприятия зарегистрированы в Москве и платят долю налога на прибыль в Москве. Во-вторых, это самый большой по населению город страны, а доходы в столице выше доходов жителей некоторых регионов в три раза, при этом ставка НДФЛ одна и та же.
— То же самое можно сказать о налогах, связанных с недвижимостью: в Москве больше, чем в любом другом городе, объектов недвижимости, и они дороже. Этим и объясняются большие доходы, которые, даже разделив на огромное количество москвичей, тем не менее дают такие цифры. Почему при этом москвичи получают бОльшие социальные выплаты — вопрос социальной справедливости. На мой взгляд, ситуация несправедливая, но она вытекает из существующей экономической конфигурации российских регионов, которая очень и очень непропорциональна, — сказал экономист.
По мнению доцента кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова, кандидата экономических наук Аяза Алиева, ждать сокращения расходов бюджета на душу населения не стоит.
— Население Москвы растет, всё больше людей будет нуждаться в социальной защите и помощи, что сказывается на расходах бюджета, — отметил он.
При этом высокие столичные социальные выплаты привлекают мошенников. Как писал портал «Говорит нотариат» со ссылкой на телеграм-канал Baza, они зарегистрировали в трех квартирах в Москве больше 500 человек, которые, имея уже московскую прописку, обратились за материальной помощью как нуждающиеся и в общей сложности незаконно получили десятки миллионов рублей.
А как у других регионов?
Ожидаемо среди лидеров оказались Санкт-Петербург и нефтегазовые регионы — ХМАО-Югра, ЯНАО и Тюменская область, отметил экономист Константин Селянин.
— В северных регионах относительно небольшая плотность населения, но все-таки добыча нефти и газа приносит довольно серьезные доходы бюджетам, которых другие регионы лишены, — пояснил он. — Ожидаемо высокий показатель у Красноярского края (108 429 рублей), потому что, опять же, там слишком низкая плотность населения. Удивлен Чеченской Республике (88 385 рублей), ожидал, что будет ближе к лидерам, потому что те субсидии, которые вваливаются в регион, весьма значительны по сравнению с экономическим потенциалом. Другое дело, что на Северном Кавказе живет много людей относительно величины регионов, плотность выше гораздо, чем в Омской области или тем более Красноярском крае.
В целом же, заметил экономист, суммы, которые тратятся на одного человека в год, невелики, если сравнивать их с западноевропейскими странами или США.
— Притом что в этих странах, в общем-то, никогда не было ставки на социальную политику, на поддержку населения, как у нас. Если посмотреть на Свердловскую область (80 590 рублей) — чуть больше тысячи долларов на человека, это включая всё, что мы видим: тротуары, по которым ходим, дороги, вызовы врачей и т. п. К сожалению, то, что у нас социальное государство, мягко говоря, цифрами не сильно подтверждается.
Недавно мы рассказывали, какие пенсии получают москвичи, а в конце мая писали, как отличаются зарплаты в столице и регионах (например, средняя зарплата в Москве в 4 раза выше, чем в Чечне).