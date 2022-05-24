Кто получит больше денег? Разбираемся, на что повлияет повышение МРОТ и прожиточного минимума

Вместе с прожиточным минимумом вырастет уровень доходов для определения критерия нуждаемости. Например, ежемесячная выплата на детей до трех лет полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека, пособие семьям с детьми от 8 до 16 лет — если среднедушевой доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума. Как правильно посчитать среднедушевой доход своей семьи, мы разбирались в этом материале.

Для назначения некоторых пособий помимо ПМ сейчас используется также комплексная оценка нуждаемости и правило нулевого дохода — тоже недавние нововведения.

