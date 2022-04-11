«Они рискуют нарваться на международный бойкот». Уйдут ли из России «Леруа Мерлен» и «Ашан»?

Вслед за закрытием IKEA то и дело появляются новости об уходе из России других иностранных гигантов. Пока что французская сеть продуктовых «Ашан» и известный гипермаркет «Леруа Мерлен», где практически все закупаются перед ремонтом, не прекращают работу. Но надолго ли? Прогноз дал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
— Сложный вопрос. Пока Эммануэль Макрон не рекомендовал им уходить с российского рынка, то есть давление французского государства их не ожидает, но и помогать оно им не будет, — уверен Дмитрий Журавлев. — Другой вопрос, что и на президента могут оказать давление. И это давление растет. Как и в случае с IKEA, рынок нестабильный, при этом, например, у сети магазинов «Ашан» нет той эксклюзивной составляющей. Если они закроются, то на их место придет другой магазин, и всё.
По мнению Журавлева, компаниям опасно оставаться в России, при этом они получают хорошую прибыль у нас в стране. Ритейлерам предстоит сделать сложный выбор между репутацией и выгодой, считает эксперт.
— Они рискуют нарваться на международный бойкот — если будет серьезное давление со стороны другого бизнеса, со стороны европейских покупателей и сотрудников самих магазинов, — продолжил эксперт. — Самый сильный способ — давление моральное. Один из выходов, на который компании могут пойти, это поменять форму деятельности. Например, открыть юридическое лицо или найти иную правовую форму, при которой компании в России продолжат работать, но они не будут зависеть от офисов в Европе.
Ранее президент Франции заявил, что компании будут принимать самостоятельное решение, продолжать работать в России или нет.
— Я четко попросил, чтобы все французские компании, которые работают в секторах под санкциями и с партнерами, находящимися под санкциями, соблюдали те решения, которые принимает Франция. Вместе с этим есть давление, репутационные риски для компаний, которые работают в России. И здесь моя позиция в том, чтобы оставить выбор решать самим компаниям, — цитирует РИА Новости Эммануэля Макрона.
Сети магазинов «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» принадлежат одной французской семье — Мюлье. В последнем — гипермаркете спортивных товаров — уже получили уведомление о закрытии, но когда «Декатлон» окончательно перестанет работать, не знают даже представители магазина. Открыт для посетителей и продуктовый «Ашан».
— «Ашан Ритейл Россия» продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность, — сообщили E1.RU в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия».
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Аналогично покупателям отвечают и в магазинах «Леруа Мерлен».
— Магазины работают в стандартном режиме. Мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании, — пояснили корреспонденту E1.RU на горячей линии сети.