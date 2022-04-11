«Они рискуют нарваться на международный бойкот». Уйдут ли из России «Леруа Мерлен» и «Ашан»?

Вслед за закрытием IKEA то и дело появляются новости об уходе из России других иностранных гигантов. Пока что французская сеть продуктовых «Ашан» и известный гипермаркет «Леруа Мерлен», где практически все закупаются перед ремонтом, не прекращают работу. Но надолго ли? Прогноз дал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.



— Сложный вопрос. Пока Эммануэль Макрон не рекомендовал им уходить с российского рынка, то есть давление французского государства их не ожидает, но и помогать оно им не будет, — уверен Дмитрий Журавлев. — Другой вопрос, что и на президента могут оказать давление. И это давление растет. Как и в случае с IKEA, рынок нестабильный, при этом, например, у сети магазинов «Ашан» нет той эксклюзивной составляющей. Если они закроются, то на их место придет другой магазин, и всё.