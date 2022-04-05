Дают не только женщинам: как получить материнский капитал отцу

Важное условие: отец не должен быть отчимом предыдущего ребенка, которого учитывали, чтобы у матери появилось право на маткапитал. Кроме того, важно помнить, что по любому из перечисленных пунктов мужчина может рассчитывать на господдержку, только если впервые за ней обращается.



Бывают и нестандартные случаи, на которых стоит остановиться подробнее.



Если мать — иностранка

У иностранцев нет доступа к капиталу РФ. Поэтому мать-иностранка может не рассчитывать на материнский капитал. У отца такой возможности тоже не будет. Потому что не выполнены практически все важные условия для получения маткапитала отцом: мать жива, она не лишена родительских прав, на нее не подавали в суд, отец не усыновитель. Единственный выход из этой ситуации — женщина должна получить российское гражданство.



— Далее собираются документы и подаются в ПФР на одобрение сертификата, — говорит юрист Светлана Нестерова. — Если в выдаче сертификата откажут из-за того, что мать стала россиянкой после рождения ребенка, надо адресовать свои требования в судебную инстанцию о признании права на положенный капитал. При отказе следующим шагом будет обращение в Конституционный суд РФ о нарушении прав гражданина согласно ст. 19 и ч.1 ст. 39 Конституции РФ.

