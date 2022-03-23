(Поро)шок-контент. Почему резко подорожала бытовая химия и что будет, когда спадет ажиотаж

За последнюю неделю резко выросли в цене средства для стирки и бытовая химия. Ушли в прошлое промоакции и скидки на распродажах, а многие товары вообще исчезли с полок. Вместе с экспертами разбираемся в причинах подорожания, а также прикидываем, смогут ли отечественные производители заменить санитарно-гигиеническую продукцию зарубежных гигантов.



По две упаковки в одни руки

Цены на бытовую химию в магазинах меняются, как в калейдоскопе. Еще недавно трехкилограммовая пачка стирального порошка Tide или Ariel продавалась за 250–350 рублей. Теперь же стоимость такой же упаковки подскочила до 500–700 рублей.