(Поро)шок-контент. Почему резко подорожала бытовая химия и что будет, когда спадет ажиотаж

За последнюю неделю резко выросли в цене средства для стирки и бытовая химия. Ушли в прошлое промоакции и скидки на распродажах, а многие товары вообще исчезли с полок. Вместе с экспертами разбираемся в причинах подорожания, а также прикидываем, смогут ли отечественные производители заменить санитарно-гигиеническую продукцию зарубежных гигантов.
По две упаковки в одни руки
Цены на бытовую химию в магазинах меняются, как в калейдоскопе. Еще недавно трехкилограммовая пачка стирального порошка Tide или Ariel продавалась за 250–350 рублей. Теперь же стоимость такой же упаковки подскочила до 500–700 рублей.
Горожане гуляют по гипермаркетам, выбирая стиральные порошки, средства для мытья посуды и чистки санфаянса с нестрашными ценами. Устраивают набеги на так называемые «нищемаркеты», где товары, как на складе, выложены на палетах. На работе и в соцсетях хвастаются друг перед другом удачными приобретениями.
— Успел взять «Тайд» по старым ценам — меньше 300 рублей за три килограмма, — сообщает наш читатель Андрей.
— Приехала за «Ариэлем», но цены уже подняли, пришлось взять что попроще, — печалится Наталья.
Действительно, цены везде разные. В одних магазинах на стиральный порошок накинули рублей 100–150, в других стоимость увеличилась в два раза.
В гипермаркетах «Лента» в Челябинске на полках с бытовой химией даже повесили объявления об ограничении продажи товаров в одни руки. Теперь можно брать не больше двух штук каждого вида в одной покупке: порошок для стиральных машин; жидкие средства для стирки; капсулы и таблетки для стирки.
— Эта вынужденная мера направлена на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам. В магазинах сети участились случаи, когда посетители приобретают явно завышенное количество товара, который впоследствии реализуется через другие каналы по ценам, значительно превышающим цены магазина. При этом клиенты сети могут сталкиваться с временным отсутствием необходимой им продукции, — объяснили представители сети «Лента» на своих информационных ресурсах.
Подобные лимиты не только на продукты, но и на бытовую химию, ввели и другие ритейлеры, например, «Пятерочка» и «Ашан».
Поставки по минимуму
На фоне спецоперации на Украине сразу несколько крупных иностранных производителей средств гигиены и бытовой химии объявили о приостановке инвестиций и сокращении поставок продукции в Россию. Так, один из лидеров мирового рынка, американская компания Procter & Gamble (выпускает товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Head & Shoulders, «Миф», Fairy, Mr. Proper, Blend-a-med и др.), сообщила, что продолжит поставки только средств базовой гигиены. Правда, что конкретно подразумевается под этим термином, не уточняется.
— Мы прекратили все новые капиталовложения в России и приостанавливаем всю медийную, рекламную деятельность. Мы значительно сокращаем наш продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и личной гигиены, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в своей повседневной жизни, — говорится в письме президента и главного исполнительного директора P&G Джона Меллера. — По мере того, как мы продолжаем сокращать масштабы наших операций в России, мы продолжим корректировку по мере необходимости.
Вскоре компания Procter & Gamble уведомила ритейлеров о повышении отпускных цен с 15 марта — в связи с нестабильным курсом рубля и логистическими проблемами. Стоимость продукции увеличилась в среднем на 40%. 74.RU отправил запрос в Procter & Gamble с просьбой прокомментировать, насколько сократился ассортимент и выросли заявки от торговых сетей. На момент подготовки материала мы не получили ответ от компании.
Не прокомментировали рост отпускных цен и сокращение ассортимента и в Unilever (Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и др.). При этом в компании отметили, что прилагают все усилия для того, чтобы обеспечивать российских потребителей товарами повседневного спроса.
— Наши производственные предприятия, расположенные в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле, продолжают снабжать потребителей в России средствами личной гигиены, товарами для дома и пищевой продукцией. Ввиду сокращения импорта сырья и упаковочных материалов, нашему бизнесу предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей. Кроме того, наши потребители могут увидеть определенные изменения в нашем ассортименте, при этом качество продукции не изменится, — рассказали 74.RU в компании Unilever.
В начале марта о заморозке инвестиций в российский бизнес заявила компания Henkel (Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa и др.). Однако позже представители компании акцентировали внимание на том, что Henkel продолжает производственную и операционную деятельность на российском рынке, чтобы обеспечить потребителей товарами первой необходимости, в особенности продуктами бытовой химии и личной гигиены.
«Не успеваем отгружать!»
В ситуации ажиотажного спроса выросли цены даже на отечественную продукцию. За последние две недели мелкие производители бытовой химии ощутили небывалый всплеск интереса к своей работе.
— Пошли запросы на оптовые закупки. Помимо производства своих товаров под брендом «Папа Слон», мы по контракту делаем продукцию для продажи на маркетплейсах под другими торговыми марками. И вот там очень большой спрос — всё быстро улетает, не успеваем отгружать! — рассказала 74.RU представитель челябинской семейной компании, выпускающей авторскую бытовую химию, Анна Бонькина. — Увеличилось количество и розничных заказов. Доставка на ближайшую неделю расписана полностью — с понедельника по пятницу. Хотя обычно было так: сегодня заказали — завтра привезли.
Нынешняя ситуация для частных предпринимателей стала своеобразным вызовом и импульсом к расширению производства.
— Мы ускоряемся, чтобы всё успеть. Перенастраиваем производство, чтобы увеличить выработку, — добавила Анна Бонькина.
В марте всегда вырастал сезонный спрос на средства для стирки и уборки, отметила предпринимательница из Челябинска.
— А сейчас, видимо, наслоилась еще общая экономическая ситуация. В итоге получился двойной спрос, с которым мы с трудом справляемся, — призналась совладелец семейной компании, выпускающей средства бытовой химии.
Ажиотаж спадет, но прежние цены не вернутся
Цены на бытовую химию выросли на фоне обострения международной обстановки, обвала рубля и санкций против России.
— Procter & Gamble сократит ассортимент и перестанет развивать производство. Дефицит некоторых средств гигиены, который мы сейчас наблюдаем, произошел из-за ажиотажа. Через три-шесть месяцев прилавки снова наполнятся, потому что в стране нет проблем с целлюлозой и другим сырьем для производства потребительских товаров. То же можно сказать про кремы и шампуни. В стране достаточно мощностей, чтобы запустить их производство. Они не являются наукоемкой продукцией, чтобы говорить про какие-то сложности с технологией. Сырья — в избытке, — объяснил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников. — Ситуацию можно сравнить с марлевыми защитными повязками. В начале 2020 года они были в дефиците, но затем в короткое время ими полностью обеспечили население.
По словам экспертов, на сложившуюся ситуацию повлияли нарушение логистических связей, подорожание перевозок и сырья.
— Та же Procter & Gamble повысила цены на продукцию из-за логистических сложностей и обвала курса рубля. Маховик инфляции в мире раскручивается. Цены на сырье для производства потребительской продукции, к примеру, стиральных порошков, и цены на упаковку растут. К сожалению, ажиотаж пройдет, но цены на прежний уровень не вернутся у всех производителей, — заключил Андрей Верников.
Скидки уходят в прошлое
О громких распродажах, похоже, тоже можно забыть. В приложениях и интернет-магазинах даже если указаны скидки, то с уже с повысившейся ценой.
Между тем именно в сфере бытовой химии активно использовались различные промоакции и бонусы. По словам экспертов, они были одним из самых эффективных инструментов продаж. Более 60% продаж бытовой химии в прошлом году обеспечивалось за счет промоакций, подсчитали в компании NielsenIQ.
Лидерами среди товаров, продаваемых со скидками, по данным NielsenIQ, были кондиционеры для белья (93% товаров в натуральном выражении), стиральные порошки (80%), средства для мытья посуды (77%).
— Чего можно ожидать в условиях, когда сети и производители отказываются от распродаж и промоакций на фоне сокращения доходов потребителей и ухудшения экономической ситуации в целом? Начнется замещение дорогих товаров более дешевыми аналогами российского и зарубежного производства. Уменьшится размер скидки — не 50%, а 10%, например, и с новой цены. Сузится ассортимент товаров международных брендов — оставят только самые ходовые позиции, — объясняет партнер агентства M.A.Research руководитель направления «ритейл» Анна Синявская. — Продажи бытовой химии в натуральном выражении сократятся. Потребители уже привыкли к промо, так что повышение цены в два раза точно будет сдерживать спрос.
В то же время производители и ритейлеры вряд ли откажутся от скидок навсегда, прогнозируют эксперты.
— Это, скажем так, политика переходного периода, когда надо будет понять, как работать в новых рыночных условиях, и перестроить логистику. В дальнейшем скидки, скорее всего, вернутся, но будут меньше, — успокаивает Анна Синявская.
Недоволен ценой — жалуйся в УФАС
СЮЖЕТ
В региональном управлении ФАС сообщили, что ведомство ведет постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые товары и услуги. В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства незамедлительно принимаются меры реагирования — от предостережений до возбуждения антимонопольных дел.
Если покупатель считает, что цена на ту или иную продукцию необоснованно завышена, он может сообщить об этом в антимонопольную службу.