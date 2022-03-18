ЦБ оставил рекордную ключевую ставку и объявил о неизбежном росте цен. Объясняем, что будет дальше

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Экономисты выдохнули: в ближайшее время российская финансовая система не испытает дополнительной встряски, а то она еще не отошла после предыдущего повышения ставки 28 февраля. Но что значит решение ЦБ для простых россиян?
В официальном заявлении регулятора сказано, что прошлое повышение (сразу с 9,5 до 20%) уже предотвратило неконтролируемый рост цен. Как это работает: если ЦБ поднимает ключевую ставку, вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют людей больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги, и как следствие замедляется инфляция.
При этом в Банке России признали, что российская экономика еще только входит в фазу масштабной перестройки, во время которой цены неизбежно будут расти. Ответственность за рост цен в ЦБ возложили на всплеск спроса на некоторые товары из-за состояния неопределенности у населения и на курс рубля. Правда, уточнили, что такая высокая инфляция — временная, пока экономика не адаптируется к новым условиям. После этого в ЦБ ждут возвращение годовой инфляции к 4%, даже называют срок, когда это произойдет, — в 2024 году.
Также Центробанк отмечает, что уже добился главной цели повышения ключевой ставки: с
А вот экономическая активность, очевидно, упала. Как говорят в ЦБ, предприятия во многих отраслях сообщают о затруднениях в производстве и логистике из-за санкций, а упаднические настроения плохо влияют на ожидания населения и бизнеса.
— По оценкам Банка России, в ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП. Оно в основном будет связано с факторами на стороне предложения и как следствие будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние, — говорится в заявлении регулятора. — Принимаемые правительством и Банком России меры поддержки ограничат масштаб экономического спада. Дальнейшая траектория восстановления российской экономики будет во многом зависеть от степени и скорости ее подстройки к новым условиям.
Что говорят эксперты?
По мнению операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, сегодняшнее решение регулятора было ожидаемым, так как пока нет причин ни для повышения ключевой ставки, ни для ее снижения.
— Снижение ключевой ставки начнется после стабилизации ситуации на рынке, — считает Владимир Зотов.
А вот экономист Константин Селянин прогнозировал, что 18 марта ставка всё-таки будет повышена. Но считает, что решение ЦБ абсолютно верное. По его мнению, хоть все инфляционные риски и сохраняются, но с другой стороны есть и риски резкого торможения экономики.
— Ставка уже взлетела, а мы пока не видим ответ экономики: он просто не может так быстро сформироваться, на это нужна пара месяцев. Надо понять, последствия будут драматическими или трагическими. Драматические можно пережить, а трагические — уже никак. Нужно дождаться ответа экономики и уже потом принимать решение.
СЮЖЕТ
В самом ЦБ заявили, что в дальнейшем будут принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, внутренние и внешние риски и реакцию на них финансовых рынков.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на