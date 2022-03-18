ЦБ оставил рекордную ключевую ставку и объявил о неизбежном росте цен. Объясняем, что будет дальше

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Экономисты выдохнули: в ближайшее время российская финансовая система не испытает дополнительной встряски, а то она еще не отошла после предыдущего повышения ставки 28 февраля. Но что значит решение ЦБ для простых россиян?



В официальном заявлении регулятора сказано, что прошлое повышение (сразу с 9,5 до 20%) уже предотвратило неконтролируемый рост цен. Как это работает: если ЦБ поднимает ключевую ставку, вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют людей больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги, и как следствие замедляется инфляция.