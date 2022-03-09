Песков заявил, что кабмин готовит меры для борьбы с безработицей из-за ухода иностранных компаний

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений во время беседы с журналистами 9 марта. В частности, он сообщил, что борьба с безработицей является приоритетным вопросом для правительства на фоне приостановки работы ряда зарубежных компаний в России.

— Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается, это приоритетный вопрос — безработица и антикризисные меры на рынке труда. Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые имеется в виду принять, — сказал он.

