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Песков заявил, что кабмин готовит меры для борьбы с безработицей из-за ухода иностранных компаний

Их объявят в ближайшее время

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Новые меры поддержки правительство будут озвучены в ближайшие дни

Новые меры поддержки правительство будут озвучены в ближайшие дни

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений во время беседы с журналистами 9 марта. В частности, он сообщил, что борьба с безработицей является приоритетным вопросом для правительства на фоне приостановки работы ряда зарубежных компаний в России.

— Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается, это приоритетный вопрос — безработица и антикризисные меры на рынке труда. Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые имеется в виду принять, — сказал он.

Песков также отметил, что у Кремля нет сформированной позиции по поводу предложений некоторых парламентариев о национализации зарубежных предприятий, которые прекратили деятельность в России.

Он уточнил, что российская сторона по-прежнему заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Киевом.

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— Российская сторона сохраняла и сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров. Российская позиция предельно понятна и сформулирована, доведена до сведения украинских переговорщиков, — заявил представитель Кремля. — Мы заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов контактов по мере того, как наши украинские переговорщики будут готовы к этому

Предыдущий третий раунд российско-украинских переговоров, состоялся в Белоруссии 7 марта. Обе стороны отметили, что он не принес желаемых результатов.

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