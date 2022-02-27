«Вероятность отключения России от SWIFT — 80%». Первый министр экономики РФ — о последствиях для нашей экономики

Санкционное давление на Россию после начала спецоперации в Украине растет. Сигналы о том, что нашу страну реально могут отключить от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT, звучат всё громче. Кто, как и почему пострадает внутри РФ в случае принятия такого решения, «Фонтанке» рассказал бывший президент банка «Российская финансовая корпорация», министр экономики Российской Федерации в 1992–1993 годах Андрей Нечаев.
— «Отключение России от SWIFT — это вопрос нескольких дней», — сообщает Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков Еврозоны. Вы согласны, что Запад уже готов пойти на этот шаг?
— Со SWIFT вообще наиболее сложная история в санкционных действиях. Впервые эту меру анонсировали еще после Крыма. Но, поскольку это всё, конечно, невыгодно и западным банкам, и сам SWIFT — это коммерческая система в принципе, уже не раз, не два и не три американский конгресс это предлагал, но ни разу это решение принято не было. Думаю, что сейчас всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Украине. Если будет продолжаться, будут серьезные человеческие жертвы, то не исключено, что такое решение всё-таки будет принято.
— Вы как вероятность такого решения оцениваете сейчас?
— Я не вижу большого смысла гадать. Но допустим, 80%.
— 80% того, что Россию отключат от SWIFT?
— Да.
— В России SWIFT как работает?
— SWIFT — это некая информационно-коммуникационная система, с помощью которой банки передают друг другу информацию о транзакциях. Например, списывает с корреспондентского счета такую-то сумму от такого-то клиента в пользу такого-то клиента. Поскольку впервые эта тема всплыла еще 8 лет назад, то ЦБ РФ создал свою альтернативную систему (в январе 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров призывал активнее пользоваться именно российской системой. — Прим. ред.). Поэтому внутрибанковским расчетам внутри России ничего не угрожает. Но все расчеты с использованием корсчетов западных банков, то есть все расчеты по внешнеэкономической деятельности, будут просто заблокированы. Что, конечно, для России как сырьевой страны с экспортной ориентацией станет очень тяжелым ударом.
— То есть это удар по банкам?
— Страдают не банки. Страдают их клиенты, которые не смогут проводить свои платежи по внешнеэкономическим сделкам. Но я как старый банкир еще застал время, когда SWFT не пользовались (в 1993–2013 годах Андрей Нечаев был президентом госпредприятия «Российская финансовая корпорация», которое с 2005 года было преобразовано в банк «Российская финансовая корпорация», в 2013–2
— Мы можем оценить масштабы потерь понятными способами? Оценить ущерб в рублях.
— Вам сейчас никто на этот вопрос не ответит, потому что непонятно, как долго эта ситуация продлится. Насколько она будет носить всеобъемлющий характер. Непонятно, какое количество банков согласится работать с РФ вне SWIFT. Расчеты, скажем, с Китаем продолжатся. У них есть своя платежная система. У России есть своя. Наверное, как-то их смогут состыковать. Со странами СНГ, вероятно, тоже удастся эту проблему решить через российскую платежную систему. Но как быстро удастся что-то придумать с западными банками, я пока не знаю…
— Сам факт отключения заметят простые граждане в России?
— Ну если остановятся поступления валюты в страну, то, соответственно, будут большие проблемы с бюджетом, со всеми вытекающими последствиями для граждан. И экспортные компании будут испытывать проблемы, сокращение зарплаты, рабочих мест. Какая-то часть импорта остановится. Те, кто привык есть импортные продукты, должны будут как-то перестраиваться. Ну и не говоря уже о том, что обычные граждане не смогут осуществлять свои платежи.
— Банковские карточки можно будет выбросить?
— (Долгая пауза.) Банковские карточки и до отключения SWIFT уже можно выбрасывать. Потому что по нескольким крупным банкам уже есть санкции, то есть за рубежом пользоваться их карточками уже не удастся. А также всякими системами типа Apple Pay, Google Pay и так далее. Но внутри страны пока всё будет работать.
— То есть, те, кто держат сейчас в кармане карточку условного Сбера, а на ней пенсия или стипендия с пособиями, то все эти богатства останутся доступными для владельца?
— Внутри страны — да. Но купить что-нибудь в каком-нибудь западном интернет-магазине уже не удастся.
— По цепочке решение вызовет коллапс во всём мире, ведь цены на всё, что продает Россия, моментально вырастут. Насколько такое опасение оправдано?
— Нинасколько.
— Мировые рынки не заметят отключения РФ?
— Если после этого Россия перестанет поставлять свою нефть, то, конечно, это вызовет проблемы. Россия — крупный экспортер. Будет скачкообразный рост цен на нефть и нефтепродукты, это ударит по западным потребителям. Но, поскольку для самой России это станет коллапсом, я не думаю, что власти дойдут до того, чтобы отказаться от экспорта нефти или газа. Но в целом роль России в мировой экономике — это 1,5%, если мерять по ВВП. То есть всемирной экономической катастрофы не случится.
— То есть такого рода прогнозы — это попытки вразумить Запад?
— Я не знаю, каких экспертов вы имеете в виду. Если это пропагандисты, то это одна категория экспертов. Если это люди, которые разбираются в экономике, то я не думаю, что они такое скажут вслух.
— Это говорит профессор ВШЭ Евгений Коган в своем телеграм-канале, который читает более
— Думаю, что здесь имеет место перегиб. Но, если в итоге Россия перестанет поставлять на западные рынки нефть и газ, безусловно, это будет удар по западным экономикам. Но тут надо тоже понимать, что последние годы ОПЕК сдерживала добычу нефти. Конечно, сразу нарастить добычу на всю выпадающую российскую квоту они не смогут. Но при тех ценах, которые сейчас есть на нефть, возможность увеличить добычу, поставки, а значит, свои доходы, будет. Думаю, что все страны ОПЕК с удовлетворением потрут руки, если Россия уйдет с этого рынка.
— Разве само отключение от SWIFT не ударит по российскому рынку углеводородов?
— (Долгая пауза.) Будут искать обходные пути. Другого варианта тут не придумаешь. Понятно, что будут дополнительные транзакционные издержки. Понятно, что все посредники будут брать свою комиссию. Но там, где пахнет большими деньгами, я думаю, что такого рода посредники в конце концов найдутся.
— Шок временный, очередь из помощников выстроится в Кремль?
— Можно и так интерпретировать.
— С трудом представляются эти помощники, глядя на солидарность санкционных решений по Москве. Кто это?
— (Вздыхает.) Например, я в последнее время получил несколько предложений — с учетом того, что сейчас вообще непонятная ситуация с валютными сбережениями — об открытии валютных счетов в банках Казахстана.
— А у Казахстана всё будет ок? Запад ему по рукам не даст?
— Это вопрос техники, как это организовать…
— Я про вторичные санкции…
— Я понимаю. Но дальше это вопросы банковской техники. Как эти платежи организовать. В принципе, это решаемая задача. Для Запада ведь это будут транзакции с корреспондентских счетов казахских банков.
— И разве Запад не сможет отследить происхождение денег?
— Они могут отслеживать всё что угодно. Но до тех пор, пока какие-то аналогичные санкции не будут введены в отношении Казахстана, они будут обязаны все эти платежные поручения исполнять. Но это всё мысли вслух.
— Я понимаю. Почти невозможно найти профессиональных экономистов, которые готовы сегодня говорить об этом вслух. Если отключают, то этот шок будет на что-то неприятное в нашем прошлом похож?
— Пожалуй, что такого мы не переживали раньше. Это будет новая история. Можно вспомнить времена Афганской войны, когда Рейган называл СССР империей зла и тоже вводились санкции; что касается поставок высокотехнологического оборудования, здесь исторические параллели есть с настоящим. Но поставки энергоресурсов из России раньше никогда не блокировались. Они и сейчас пока не планируются, но расчеты по ним будут крайне затруднены.
— Вся эта история, которую мы обсуждаем на примере SWIFT, это на годы вперед?
— Это будет зависеть от того, как будет себя далее вести российская власть. Если будет и дальше продолжаться такая политика, то мы, конечно, станем страной-изгоем…
— То есть для вас это еще не факт?
— Я бы сказал, что здесь еще есть, куда двигаться… Ну или куда падать. Это уже вопрос интерпретаций. Я имел ввиду, куда двигаться с точки зрения новых ограничений. И по аналогии с Ираном эмбарго на поставки нефти, это было бы серьезным ударом. Как рассчитаться за нефть — тема отдельная. Но, если запретят в принципе поставки нефти, это будет уже натуральная катастрофа. Пока так вопрос никто не ставил даже в предложениях. Но надо попытаться вести себя прилично.
— «Если нас к реке прижмут, то всем крышка…» Помните этот великий фильм Никиты Михалкова?
— Да… Крышка ли уже сейчас? Это смотря куда посмотреть. Сегодня ЕС ввел запрет на поставки в Россию самолетов, авиационного оборудования и их обслуживания. С учетом того, что Airbus — это как минимум треть парка, значит, больше летать не будем. Это отдельная тема, но для жителей Приморья, Иркутска или даже Омска очень интересная.
— Для современных жителей важный нюанс. Если SWIFT отключат, смогут ли работать валютные биржи? Смогу ли я в приложении смартфона продолжать играть на курсах доллара, евро или на курсах иностранных акций?
— Торговать вы сможете, проблемы будут с выводом и вводом средств в валюте. Если биржа не остановит торги.
— Конвертация в рубли всегда возможна...
— Это всегда. (Улыбается.) Конвертация возможна, если не отменят.
Леонид Лобанов, специально для «Фонтанка.ру».