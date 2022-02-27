«Вероятность отключения России от SWIFT — 80%». Первый министр экономики РФ — о последствиях для нашей экономики

— Думаю, что здесь имеет место перегиб. Но, если в итоге Россия перестанет поставлять на западные рынки нефть и газ, безусловно, это будет удар по западным экономикам. Но тут надо тоже понимать, что последние годы ОПЕК сдерживала добычу нефти. Конечно, сразу нарастить добычу на всю выпадающую российскую квоту они не смогут. Но при тех ценах, которые сейчас есть на нефть, возможность увеличить добычу, поставки, а значит, свои доходы, будет. Думаю, что все страны ОПЕК с удовлетворением потрут руки, если Россия уйдет с этого рынка.



— Разве само отключение от SWIFT не ударит по российскому рынку углеводородов?



— (Долгая пауза.) Будут искать обходные пути. Другого варианта тут не придумаешь. Понятно, что будут дополнительные транзакционные издержки. Понятно, что все посредники будут брать свою комиссию. Но там, где пахнет большими деньгами, я думаю, что такого рода посредники в конце концов найдутся.



— Шок временный, очередь из помощников выстроится в Кремль?



— Можно и так интерпретировать.



— С трудом представляются эти помощники, глядя на солидарность санкционных решений по Москве. Кто это?



— (Вздыхает.) Например, я в последнее время получил несколько предложений — с учетом того, что сейчас вообще непонятная ситуация с валютными сбережениями — об открытии валютных счетов в банках Казахстана.



— А у Казахстана всё будет ок? Запад ему по рукам не даст?



— Это вопрос техники, как это организовать…



— Я про вторичные санкции…



— Я понимаю. Но дальше это вопросы банковской техники. Как эти платежи организовать. В принципе, это решаемая задача. Для Запада ведь это будут транзакции с корреспондентских счетов казахских банков.



— И разве Запад не сможет отследить происхождение денег?



— Они могут отслеживать всё что угодно. Но до тех пор, пока какие-то аналогичные санкции не будут введены в отношении Казахстана, они будут обязаны все эти платежные поручения исполнять. Но это всё мысли вслух.



— Я понимаю. Почти невозможно найти профессиональных экономистов, которые готовы сегодня говорить об этом вслух. Если отключают, то этот шок будет на что-то неприятное в нашем прошлом похож?



— Пожалуй, что такого мы не переживали раньше. Это будет новая история. Можно вспомнить времена Афганской войны, когда Рейган называл СССР империей зла и тоже вводились санкции; что касается поставок высокотехнологического оборудования, здесь исторические параллели есть с настоящим. Но поставки энергоресурсов из России раньше никогда не блокировались. Они и сейчас пока не планируются, но расчеты по ним будут крайне затруднены.



— Вся эта история, которую мы обсуждаем на примере SWIFT, это на годы вперед?



— Это будет зависеть от того, как будет себя далее вести российская власть. Если будет и дальше продолжаться такая политика, то мы, конечно, станем страной-изгоем…



— То есть для вас это еще не факт?



— Я бы сказал, что здесь еще есть, куда двигаться… Ну или куда падать. Это уже вопрос интерпретаций. Я имел ввиду, куда двигаться с точки зрения новых ограничений. И по аналогии с Ираном эмбарго на поставки нефти, это было бы серьезным ударом. Как рассчитаться за нефть — тема отдельная. Но, если запретят в принципе поставки нефти, это будет уже натуральная катастрофа. Пока так вопрос никто не ставил даже в предложениях. Но надо попытаться вести себя прилично.



— «Если нас к реке прижмут, то всем крышка…» Помните этот великий фильм Никиты Михалкова?



— Да… Крышка ли уже сейчас? Это смотря куда посмотреть. Сегодня ЕС ввел запрет на поставки в Россию самолетов, авиационного оборудования и их обслуживания. С учетом того, что Airbus — это как минимум треть парка, значит, больше летать не будем. Это отдельная тема, но для жителей Приморья, Иркутска или даже Омска очень интересная.



— Для современных жителей важный нюанс. Если SWIFT отключат, смогут ли работать валютные биржи? Смогу ли я в приложении смартфона продолжать играть на курсах доллара, евро или на курсах иностранных акций?



— Торговать вы сможете, проблемы будут с выводом и вводом средств в валюте. Если биржа не остановит торги.



— Конвертация в рубли всегда возможна...



— Это всегда. (Улыбается.) Конвертация возможна, если не отменят.



Леонид Лобанов, специально для «Фонтанка.ру».