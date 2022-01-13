Минтруд назвал сумму материнского капитала в 2022 году

Размер материнского капитала вырастет на 8,4% в 2022 году. Об этом сообщили в Минтруда. Маткапитал будет проиндексирован 1 февраля.
— Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, — цитирует ТАСС пресс-службу министерства. — А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тысячи рублей.
Помимо материнского капитала с 1 февраля на те же 8,4% проиндексируют ряд других пособий. Это выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки. Некоторые пособия уже подросли в 2022 году — большинство выплат на детей увеличили с 1 января 2022 года. Прочитать о них можно в этом материале.
Также планируется проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров. Президент поручил кабмину принять соответствующие решения. Пенсии проиндексируют на 8,6%, после чего средняя пенсия составит почти 19 тысяч рублей.