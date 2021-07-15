В России начался прием заявлений на школьную выплату от Путина

Выплата школьного пособия начнется с 16 августа, оставить заявление можно до 1 ноября. Несмотря на то, что с июля все социальные выплаты должны приходить на карту «Мир», к этой выплате данное правило не относится — так как пособие единовременное. Деньги придут по тем реквизитам, которые вы укажете. Если в заявлении будет ошибка — не страшно, в Пенсионном фонде должны отправить дополнительное уведомление об этом.

Школьное пособие могут получить родители, опекуны или попечители детей от 6 до 18 лет. 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года. Выплата также полагается детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям. Прочие подробности и нюансы оформления выплаты можно почитать в наших карточках.