«Летом поедут на сбор директоров на Алтай»: сибирская охрана Минтранса заказала внедорожник за 5 миллионов

Сибирское управление ведомственной охраны Минтранса заказало внедорожник за 5 млн
Сибирский филиал «Управления ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» решил купить внедорожник Hyundai Palisade стоимостью
В техзадании закупки говорится, что управлению необходим легковой автомобиль Hyundai Palisade («Хендай-Палисад») или эквивалент. При этом год выпуска машины должен быть не ранее
Кроме того, машина должна быть укомплектована: необходимы наличие подогрева руля, отделка руля кожей, память настроек сиденья водителя, электропривод «детского замка», комплект ковриков в салон и резиновый коврик багажника, комплект зимней шины и другое.
Товар должны поставить в течение 20 дней после заключения договора
Как сообщили по контактному номеру закупки, машиной будет пользоваться руководство управления из-за «разъездного характера работы».
— Летом они поедут на сбор директоров на Алтай, естественно, всех будут на машинах отвозить. Здесь у нас также разъездной план работы, объекты охраны имеются по Новосибирску и области. Модель выбирали из представительского класса, у нас ограничение — сборка обязательно должна быть в России. Так как машина рассчитана на далекие расстояния, она должна выдерживать много километров, — сообщили на предприятии.
Сегодня, 26 апреля, последний день приема заявок на конкурс. Судя по документам закупки, заявки подавали три фирмы, из них допущены две —
По данным официального сайта «Хендай», стоимость на модель «Палисад» стартует
Hyundai Palisade был представлен еще в конце
ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» создано
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