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«Летом поедут на сбор директоров на Алтай»: сибирская охрана Минтранса заказала внедорожник за 5 миллионов

В условиях закупки указано, что автомобиль должен иметь кожаный руль и подогрев сидений

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На российский рынок машина вышла <nobr class="_">в 2020 году</nobr>

На российский рынок машина вышла в 2020 году

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Сибирское управление ведомственной охраны Минтранса заказало внедорожник за 5 млн

Сибирский филиал «Управления ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» решил купить внедорожник Hyundai Palisade стоимостью 4 905 333,33 рубля. Об этом свидетельствует информация с сайта госзакупок.

В техзадании закупки говорится, что управлению необходим легковой автомобиль Hyundai Palisade («Хендай-Палисад») или эквивалент. При этом год выпуска машины должен быть не ранее 2021-го, у автомобиля не должно быть эксплуатационного пробега. Цвет кузова должен быть белым, серым, темно-серым или черным. Цвет салона — черный.

Кроме того, машина должна быть укомплектована: необходимы наличие подогрева руля, отделка руля кожей, память настроек сиденья водителя, электропривод «детского замка», комплект ковриков в салон и резиновый коврик багажника, комплект зимней шины и другое.

Товар должны поставить в течение 20 дней после заключения договора на Дачную, 21/5 — там находится управление охраны.

Как сообщили по контактному номеру закупки, машиной будет пользоваться руководство управления из-за «разъездного характера работы».

— Летом они поедут на сбор директоров на Алтай, естественно, всех будут на машинах отвозить. Здесь у нас также разъездной план работы, объекты охраны имеются по Новосибирску и области. Модель выбирали из представительского класса, у нас ограничение — сборка обязательно должна быть в России. Так как машина рассчитана на далекие расстояния, она должна выдерживать много километров, — сообщили на предприятии.

Комплектация нужной для управления машины&nbsp;

Комплектация нужной для управления машины 

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Сегодня, 26 апреля, последний день приема заявок на конкурс. Судя по документам закупки, заявки подавали три фирмы, из них допущены две — ООО «Нэтстор» и ООО «Юс-групп».

По данным официального сайта «Хендай», стоимость на модель «Палисад» стартует от 3 449 000 рублей, далее цена может расти в зависимости от конфигурации.

Hyundai Palisade был представлен еще в конце 2018-го, но на российский рынок вышел в 2020 году. Здесь мы писали об этой машине подробнее.

ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» создано в 2002 году. Предприятие охраняет аэропорты, морские, речные порты, автовокзалы, мосты, тоннели, районы строительства федеральных дорог, площадки электродепо метро. Всего в России 11 филиалов предприятия.

В прошлом году правительство Новосибирской области объявило аукцион на закупку пяти самых продвинутых планшетов Apple. Максимальная цена за них составила 591 тысячу 900 рублей. До этого мэрия Новосибирска объявила аукцион на закупку планшетов для самых занятых чиновников. На них были готовы потратить 360 тысяч рублей.

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