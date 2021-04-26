«Летом поедут на сбор директоров на Алтай»: сибирская охрана Минтранса заказала внедорожник за 5 миллионов

Кроме того, машина должна быть укомплектована: необходимы наличие подогрева руля, отделка руля кожей, память настроек сиденья водителя, электропривод «детского замка», комплект ковриков в салон и резиновый коврик багажника, комплект зимней шины и другое.

Товар должны поставить в течение 20 дней после заключения договора на Дачную, 21/5 — там находится управление охраны.

Как сообщили по контактному номеру закупки, машиной будет пользоваться руководство управления из-за «разъездного характера работы».

— Летом они поедут на сбор директоров на Алтай, естественно, всех будут на машинах отвозить. Здесь у нас также разъездной план работы, объекты охраны имеются по Новосибирску и области. Модель выбирали из представительского класса, у нас ограничение — сборка обязательно должна быть в России. Так как машина рассчитана на далекие расстояния, она должна выдерживать много километров, — сообщили на предприятии.