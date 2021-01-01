Автомобиль года — 2020: лучшая машина для Новосибирска по версии читателей НГС (голосуйте)

2020 год был достаточно сложным для автомобильной сферы, на рынок вышло не так много новинок. Тем не менее свежие модели были, и среди них много таких, которые традиционно популярны в Новосибирске. Это и бюджетники, и «корейцы», и набирающие обороты «китайцы». Сегодня мы выбираем «Автомобиль года — 2020» по версии читателей НГС — смотрите и голосуйте.
Volkswagen Polo
Популярный немецкий бюджетник в этом году поменял тип кузова и стал лифтбэком — багажник у него теперь больше и удобней. Производитель называет вышедший Polo именно новым поколением, но по сути это глубокий рестайлинг. Да, полностью обновили салон, перерисовали переднюю часть и корму — машина стала солидней. Однако платформа, двигатели, коробки передач, пропорции кузова, геометрия — всё это осталось прежним, концерн Volkswagen решил не запускать в России производство по-настоящему нового Polo, того, что продается в мире. Сейчас стоимость этого немецкого бюджетника на нашем рынке стартует с
Skoda Rapid
Соплатформенный с Volkswagen Polo чешский бюджетник — та же тележка, кузов, агрегаты. Отличается салоном, оптикой, позиционированием. В иерархии брендов Volkswagen считается престижней Skoda, и целевая аудитория Rapid — молодые, энергичные люди, которым важен набор потребительских качеств. По продажам в Новосибирске Polo и Rapid идут практически ноздря в ноздрю — к примеру, за 10 месяцев 2020 года «немец» продан в количестве 466 штук, «чех» — 407 штук. Базовая цена Skoda Rapid —
Kia Seltos
Корейский производитель вывел на рынок кроссовер в компактном сегменте, где до сих пор не присутствовал. Возможно, KIA хотела немного потеснить царящий в этом сегменте кроссовер Hyundai Creta, однако этого не вышло. Seltos получился интересней, оснащенней, но и дороже «Креты», у него немного другая аудитория. Тем не менее модель нашла свой спрос и показывает неплохие продажи. Стоимость Seltos начинается с
Skoda Octavia
С царящей в С-сегменте «Шкодой-Октавией» случилось полноценное обновление — машина стала больше, богаче, солидней, не утратив при этом узнаваемые черты. Производитель расширил базовое оснащение, но и стартовая цена при этом стала выше — в этом есть определенный риск, поскольку «Октавия» во многих регионах активно используется в такси. Начальная стоимость модели уже
Kia K5
Седан D-сегмента (бывшая KIA Optima), активно теснящий «Тойоту-Камри», которая пока в этом классе занимает лидирующие позиции. У «корейца» качественный салон, широкий выбор комплектаций, совершенно свежий запоминающийся дизайн, более низкая цена за аналогичное оснащение по сравнению с «Камри». Базовая стоимость KIA K5 составляет
Chery Tiggo 8
Популярность «китайцев» неуклонно растет, и Chery Tiggo 8 — один из представителей совершенно новых китайских автомобилей, ничем не уступающих заслуженным брендам. Tiggo 8 — старший кроссовер в линейке Chery с приятным экстерьером, интересным салоном с качественными материалами, богатым оснащением. Люди, которые не боятся «китайцев», выбирают эти машины за соотношение цена/качество, рассчитывая получить современную модель за меньшие деньги. Цены на Chery Tiggo 8 находятся в диапазоне
Hyundai Palisade
И вновь корейцы, которые решили освоить для себя сегмент крупных дорогостоящих кроссоверов (Toyota Highlander, Mazda CX-9). Hyundai Palisade рассчитан прежде всего на американский рынок, но и у нас этот большой кроссовер наверняка найдет своего потребителя. Брутальный дизайн, просторный салон, третий ряд сидений, большое количество опций — за всё это, конечно, надо платить. Минимум
Mercedes-Benz S-класс
Ну а это подлинная роскошь, для многих автомобиль номер один в мире, на котором появляются самые свежие технологические решения и который задает вектор развития автомобильной индустрии. Новый S-класс с огромной вертикальной мультимедийной системой, выдвигающимися дверными ручками, подруливающими задними колесами, интеллектуальной оптикой, динамической проекцией наверняка укрепит свои лидирующие позиции в представительском сегменте. Стоимость Mercedes-Benz S-класс без допоборудования лежит в диапазоне