Автомобиль года — 2020: лучшая машина для Новосибирска по версии читателей НГС (голосуйте)

Популярный немецкий бюджетник в этом году поменял тип кузова и стал лифтбэком — багажник у него теперь больше и удобней. Производитель называет вышедший Polo именно новым поколением, но по сути это глубокий рестайлинг. Да, полностью обновили салон, перерисовали переднюю часть и корму — машина стала солидней. Однако платформа, двигатели, коробки передач, пропорции кузова, геометрия — всё это осталось прежним, концерн Volkswagen решил не запускать в России производство по-настоящему нового Polo, того, что продается в мире. Сейчас стоимость этого немецкого бюджетника на нашем рынке стартует с 877 900 рублей, а топовая версия тянет на 1 284 900 рублей.