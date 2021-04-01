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С 1 апреля изменилось пособие на детей от 3 до 7 лет: кто получит больше денег

Выплату будут назначать с учетом доходов семьи

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Пособие полагается на каждого ребенка <nobr class="_">от 3 до 7 лет</nobr>

Пособие полагается на каждого ребенка от 3 до 7 лет

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С 1 апреля у семей появляется возможность получать пособие на детей от 3 до 7 лет в повышенном размере. Прежде оно платилось по единой ставке — размером в половину регионального детского прожиточного минимума. Теперь размер пособия будет зависеть от дохода семьи.

Система такая: если доход семьи меньше прожиточного минимума на человека, сначала назначают «базовое» пособие — половину прожиточного минимума. Если даже с учетом этого пособия доход семьи до прожиточного минимума не дотягивает, то пособие увеличивают еще на 25% — до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если даже после этого семья остается за чертой бедности, добавляют еще 25% — до 100% прожиточного минимума.

Заявление на увеличение или первичное назначение пособия можно писать уже сейчас. Если семью признают нуждающейся, пособие начислят с января: соцзащита пересчитает, сколько должны были выплатить с начала года, и переведет деньги.

Также меняется система определения нуждаемости семей — будут учитывать их движимое и недвижимое имущество. Вводится «правило нулевого дохода»: пособие назначается при наличии у каждого из взрослых членов семьи заработка. Подробнее о новых правилах можно прочитать в этом материале.

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деньгидетисемьявыплаты и пособия
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