С 1 апреля изменилось пособие на детей от 3 до 7 лет: кто получит больше денег

С 1 апреля у семей появляется возможность получать пособие на детей
Система такая: если доход семьи меньше прожиточного минимума на человека, сначала назначают «базовое» пособие — половину прожиточного минимума. Если даже с учетом этого пособия доход семьи до прожиточного минимума не дотягивает, то пособие увеличивают еще на 25% — до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если даже после этого семья остается за чертой бедности, добавляют еще 25% — до 100% прожиточного минимума.
Заявление на увеличение или первичное назначение пособия можно писать уже сейчас. Если семью признают нуждающейся, пособие начислят с января: соцзащита пересчитает, сколько должны были выплатить с начала года, и переведет деньги.
Также меняется система определения нуждаемости семей — будут учитывать их движимое и недвижимое имущество. Вводится «правило нулевого дохода»: пособие назначается при наличии у каждого из взрослых членов семьи заработка. Подробнее о новых правилах можно прочитать в этом материале.