В центре Новосибирска грузовик вывалил кучу мусора у входа в ночной клуб Alpen Grotte

Около входа в ночной клуб Alpen Grotte ночью появилась куча мусора. Фото инцидента опубликовано в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что в ночь на 4 мая ко входу в заведение подъехал грузовик, в котором находились двое мужчин. Они выгрузили из машины кучу мусора и ретировались.
По телефону ночного клуба корреспонденту НГС ответила девушка, которая представилась руководителем заведения. Она заявила, что подробностями инцидента делиться не намерена.
Сейчас территория у входа в клуб полностью очищена.
Прошлым летом новосибирец вытащил мешки с мусором на проезжую часть улицы Дуси Ковальчук. Таким образом он решил привлечь внимание к мусорной проблеме.