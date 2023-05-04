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В центре Новосибирска грузовик вывалил кучу мусора у входа в ночной клуб Alpen Grotte

В машине заметили двух мужчин

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Отходы вывалили прямо у входа в заведение

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Около входа в ночной клуб Alpen Grotte ночью появилась куча мусора. Фото инцидента опубликовано в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что в ночь на 4 мая ко входу в заведение подъехал грузовик, в котором находились двое мужчин. Они выгрузили из машины кучу мусора и ретировались.

По телефону ночного клуба корреспонденту НГС ответила девушка, которая представилась руководителем заведения. Она заявила, что подробностями инцидента делиться не намерена.

Сейчас территория у входа в клуб полностью очищена.

Прошлым летом новосибирец вытащил мешки с мусором на проезжую часть улицы Дуси Ковальчук. Таким образом он решил привлечь внимание к мусорной проблеме.

МусорНочной клубОтходыГрузовик
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