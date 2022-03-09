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«Экология-Новосибирск» увеличит пени за вывоз мусора почти в три раза — кто станет платить больше

Рост пеней напрямую связан с ключевой ставкой Центробанка

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Пени не пересчитают, если должники расплатятся до конца марта

Пени не пересчитают, если должники расплатятся до конца марта

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Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов «Экология-Новосибирск» сообщил о росте пеней для жителей Новосибирской области, которые вовремя не платят за вывоз мусора. Это объяснили ростом ключевой ставки Банка России.

— В соответствии с законодательством, в случае наличия просроченной дебиторской задолженности потребителю могут быть начислены пени за каждый день просрочки. Расчет пеней производится с учетом действующей ставки рефинансирования Центрального банка России. В случае наличия задолженности у потребителя, рассчитанные суммы пеней к оплате должны быть пересчитаны по текущей ставке рефинансирования, — сообщила пресс-служба регоператора.

В компании объяснили, что с 28 февраля ключевая ставка увеличилась с 9,5% до 20% годовых. В результате сумма пеней выросла почти в три раза.

— Рассмотрим пример: потребитель начиная с 1 января 2019 года ни разу не производил оплату за услугу по обращению с ТКО. За весь период оказания услуги региональным оператором потребителю начислена плата в размере 2799,36 рубля. До 28.02.2022 при ставке рефинансирования в 9,5% сумма пеней — 885,47 рубля, после повышения Банком России ключевой ставки — 2 221,73 рубля, — пояснили в компании.

Регоператор принял решение не пересчитывать суммы пеней, которые начислили ранее, если должники погасят долги до 31 марта 2022 года.

В феврале в отношении «Экологии-Новосибирск» ввели процедуру наблюдения. Это связано с тем, что ранее компания заявила о банкротстве из-за многомиллионных долгов. НГС объяснил, к чему это может привести.

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«Экология-Новосибирск»вывоз мусораключевая ставка
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