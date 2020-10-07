«Это точно не нефть. Нужно искать глубже». Учёный — о катастрофе на Камчатке

— Что это за полигон? Он севернее места обнаружения загрязнения?





— Слово «полигон» звучит, наверное, всё же громко. Когда в начале 1980-х я служил в армии, я как раз служил в Петропавловске, мы туда ездили. Это было стрельбище. Стреляли из автоматов, танков, зениток и всего остального. Но потом на этом обычном стрельбище оставили на хранение ракетное топливо и назвали его «полигоном». Это было в конце 1990-х — начале нулевых. Если это действительно так, а я всё ещё не уверен… У меня волосы встают дыбом, если это правда. Ведь Камчатка — как губка. На вулкане дождь — через два дня всё в океане… Ядовитые вещества если действительно там, то вообще всё ясно. Но предполагалось, что эти материалы давно переработаны…



— Симптоматика проблем самочувствия у пострадавших коррелирует с химическими соединениями ракетного топлива?



— Да. Мои коллеги, кто так же озабочен, подтверждают, что это именно признаки отравления ракетным топливом. Но сам я не специалист.



— Власти говорят, что ситуация нормализуется. Подтверждаете?



— Нет достоверной информации. Наш специалист был вчера на Халактырском пляже, говорит, что визуально довольно чисто. «Наверное, всё убрали в честь приезда губернатора», — сказал он. Но я думаю, что губернатора возили туда, где выбросы не были заметны. Сообщали коллеги, что несколько сотен килограммов выбросов мёртвых морских животных просто собрали и увезли в Москву на анализы.



— Анализы в Москву увезла лично депутат Госдумы Ирина Яровая. Параллельно стало известно, что дело забрал себе центральный аппарат СК. Вы к этому как относитесь? У вас это вызывает опасения или тут нет проблем с доверием?



— Вы сами ответили на ваш вопрос! Мне даже и отвечать уже не нужно. Спасибо (смеётся). Логично, что забрали. Но доверия всегда больше, когда ты перепроверяешь материалы в разных лабораториях, в разных городах и даже в разных странах. А когда ты получаешь информацию только из одного источника, то это всегда вызывает скепсис.



— А у вас там вообще есть сотрудничество с коллегами из-за рубежа?



— В данный момент никого из моих коллег иностранных учёных, которые изучают животных морских, тут нет. Вообще сюда для совместных работ приезжают, конечно. Я всю жизнь занимаюсь изучением трансграничных видов животных. Тех, кто обитает не только на территории России. Постоянно работаю с иностранными коллегами. Сам постоянно работаю и даже живу вне России. В прошлом году обследовали лежбище сивуча на Сахалине. На Курильских островах. Несколько лет с американцами работал и на Командорских островах, и на Камчатке. Но прямо сейчас там нет иностранцев. Надеюсь, что в будущем году смогут приехать.



— Если проблема велика и будет повторяться, её зафиксируют те же японцы?



— Возьмите атлас течений. И увидите, что генеральное направление течений вдоль восточного побережья Камчатки — всегда с севера на юг. Может быть, чуть на юго-восток, чуть на юго-запад, но в целом всё движется в сторону Курил. Потом Япония, потом заворачивает в океан. Но лично моё мнение, что до японцев это никогда не дойдёт. Мы имеем дело, скорее всего, с локальным сильным загрязнением. Дальше это загрязнение просто растворится в воде. Дальше 20–30 миль от берега, скорее всего, не будет заметно. Но это анализ очень небольшого числа данных. Тут вообще специалисты, как в деревне. Нас несколько, каждый занят своим делом. Токсиколога я тут не знаю…



— Эта проблема надолго?



— Пройдёт какое-то время, ситуация точно нормализуется. Мы имеем дело с локальным загрязнением. Возможно, до входа в Авачинскую бухту. Токсины сильные. Что будет дальше, сказать невозможно. Пока проблема локальная.

