«Ржавчина на суставах, накипь на душе»: как сложились судьбы Оли и Яло из «Королевства кривых зеркал»

Судьба сестер Юкиных сложилась так, что остается только хвататься за сердце Источник: кадр из фильма «Королевство кривых зеркал» (12+), реж. Александр Роу, Киностудия имени М. Горького, 1963











Режиссер «Королевства кривых зеркал» (12+) Александр Роу открыл сестрам Юкиным, Оле и Тане, удивительный мир кино и сделал их одними из самых популярных детей шестидесятых. После одного на двоих успеха поклонники заваливали юных актрис, исполнивших роли Оли и Яло, письмами, кинокритики хвалили близняшек, девочек даже в Кремле чествовали. Казалось бы, впереди у них фантастическое будущее в кинематографе. Но судьба распорядилась иначе. И подготовила им большую трагедию. Тоже одну на двоих.

Недолгая кинокарьера сестер Юкиных

Кажется, Оля и Таня Юкины были рождены для того, чтобы сыграть Олю и Яло. Даже в обычной жизни они были зеркальными отражениями друг друга. Одна была правшой, другая — левшой. Одна была спокойной и сговорчивой, другая — взбалмошной и озорной. Если у одной болело левое ухо, у другой в это же время болело правое.

А еще они были невероятно артистичными, открытыми и бесконечно талантливыми. Поэтому, когда мама, Мария Ивановна, отправила их на конкурс близняшек в районном клубе в Кузьминках, они без затруднений победили других конкурсантов.

Александр Роу, узнав про конкурс, попросил у организаторов фотографии, надеясь отыскать среди них так необходимых для «Королевства кривых зеркал» девочек. И именно Юкины привлекли его внимание. Пробы на студии имени Максима Горького были чистой формальностью — девочек без лишних разговоров включили в актерский состав. Оле досталась роль Оли, Тане — Яло.

Съемки в «Королевстве кривых зеркал» стали звездным часом для сестер Юкиных, но продлился он недолго Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей кино» / goskatalog.com











За два дня мама сшила дочерям платья, и они отправились в Крым на съемки, где снимались наравне со взрослыми актерами — урабатывались так, что даже на купание в море сил не оставалось. За всё про всё им заплатили по 80 рублей. Деньги не самые огромные — месячная зарплата начинающего учителя. И Мария Ивановна, увидев такой гонорар, была не в восторге: главным звездам популярной картины — и такие гроши. Кроме того, популярность Тани и Оли аукнулась исписанными стенами подъезда, которые маме приходилось постоянно отмывать. И когда дочери сообщили Марии Ивановне, что хотят записаться в театральную студию, она была не в восторге.

Однако вскоре девочки заскучали по съемкам и через год сами написали Александру Роу и попросили снова взять их в кино. Тогда режиссер откликнулся, выделив близняшкам небольшие роли в «Морозко» (0+). Это был последний фильм в карьере актрис.

Источник: Городские порталы

Учеба и работа в «Интуристе»

Мама вообще во многом предопределила дальнейшую судьбу дочерей. Уверенная в том, что детям нужно получить надежную профессию, чтобы крепко стоять на ногах, она не раз перекрывала Тане и Оле дорогу к мечте. Кроме табу на театральную студию, она была против того, чтобы близняшки серьезно занимались спортом. Когда учитель физкультуры после школьного собрания подошел к Марии Ивановне и рассказал, что зеркальные близнецы могут составить идеальную теннисную команду в парном разряде, она опять была не в восторге. На этот раз ее остановило то, что на тренировки нужно далеко ездить. Вердикт стал приговором: «Не для нас это».

Татьяна Юкина после школы всё же рискнула ослушаться мать и подала документы в театральный институт. Однако не прошла даже первый тур. Ольга же решила поступать в технический вуз, но провалилась на экзаменах. В результате сестры поступили в машиностроительный техникум, а после его окончания одна за другой вылетели замуж.

Иногда сестрам даже не приходилось изображать страх на съемочной площадке — они и правда побаивались актеров в костюмах злодеев Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей кино» / goskatalog.com











Ольга сошлась с парнем из параллельного класса Виктором Ламоновым, а Татьяна стала женой водителя Александра Замолодчикова. В первой семье вскоре появился сын Максим, во второй — дочь Юля. Многие считают, что выбор мужей также мог сыграть негативную роль в их судьбе.

Работать близняшки устроились в гостиницу «Интурист». Многие им завидовали — в те времена это был счастливый билет, ведь такое трудоустройство гарантировало достаток и доступ к зарубежным товарам. Раз в квартал работникам «Интуриста» выдавали спецзаказ: можно было приобрести технику, одежду, обувь или продукты. Сестры Юкины отправляли группы советских туристов за рубеж и сами нередко бывали в Греции, Болгарии и Турции. У сына Ольги Максима были импортные джинсы и бейсболки, он угощал друзей заграничными жвачками и конфетами и приглашал к себе в гости смотреть «видак».

«Ржавчина на суставах, накипь на душе»

Падение железного занавеса поставило точку на «Интуристе», отобрав у близняшек и работу, и все привилегии. Госкоминтурист растащили на множество фирм и приватизировали, а большинство работников уволили. Эта же судьба постигла и близняшек Юкиных. К тому времени Ольга уже развелась и переехала к матери в Кузьминки, а Татьяна, хоть и жила с мужем, то и дело терпела от него побои.

Сестры Юкины до самого конца были вместе не только в кино, но и за кадром Источник: кадр из фильма «Королевство кривых зеркал» (12+), реж. Александр Роу, Киностудия имени М. Горького, 1963











Ольга и Татьяна перебивались случайными заработками. Так как везде платили копейки, им пришлось продавать технику и фирменные вещи. Чтобы как-то выкрутиться, они засаживали все свободные клочки земли на дачном участке в деревне Шевлягино.

Когда Мария Ивановна умерла, Ольга Юкина сломалась.

— Она, бывало, замечала: «К чему пришла? Ржавчина на суставах, накипь на душе». Алкоголь стал для нее наркозом. В беспамятстве было не так больно жить, — рассказывала коллега Ольги Валентина.

Ольга Юкина перенесла два инсульта. Чувствуя, что смерть уже близко, она устроила сестру в местный военкомат, где сама работала помощником начальника отдела. Ольге был 51 год, когда она умерла от инсульта 29 января 2005 года. Хлопотал о ее похоронах сын Максим. Соседям говорил: «Случился сердечный приступ».