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Культура Российская красотка стала вице-миссис Вселенная — 2024: любуемся фото победительницы

Российская красотка стала вице-миссис Вселенная — 2024: любуемся фото победительницы

Наталья Чистякова из Алтайского края вошла в топ-3 самых красивых женщин мира

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9 комментариев

Наталья совсем недавно стала участвовать в конкурсах красоты

В Южной Корее прошел международный конкурс красоты «Миссис Вселенная — 2024». 115 главных красавиц со всего мира боролись за главный приз. Среди них оказалась и Наталья Чистякова из Алтайского края.

44-летняя красавица сильно переживала, но смогла покорить сердца жюри и занять третье место на конкурсе. Теперь Наталья носит гордое звание «Вторая вице-миссис Вселенная».

Последние 15 лет Наталья Чистякова работает визажистом. В конкурсах красоты женщина начала участвовать совсем недавно — поводом для участия стала тяжелая болезнь.

— В свой прошлый день рождения я попала в больницу. У меня был перитонит и сепсис, долго была в реанимации, — призналась Наталья Чистякова. — И, несмотря на то что привыкла за собой следить, после болезни жалела себя, лежала на диване, разъелась, убрала тренировки.

Решение принять участие в конкурсе «Миссис Россия Вселенная» помогло женщине взять себя в руки: Наталья вновь вернулась к тренировкам, быстро пришла в форму и получила титул самой красивой миссис в России.

— Проделать такой объем работы за три месяца достаточно тяжело. Потом еще неделя на конкурсе: каблуки, сцена, софиты, большая усталость. Спали буквально по 3–4 часа, иногда и меньше, — откровенничала Наталья. — Утром встаем — сразу на какие-то фотосессии, где нужно быть красивой. Это очень трудоемкое мероприятие.

После российского конкурса женщина пошла дальше и выступила уже на всемирном конкурсе красоты.

—  Участие в конкурсах красоты стало для меня новым этапом в жизни и помогло выйти из депрессии после продолжительной болезни и набора лишнего веса, — рассказала Наталья Чистякова. — Сегодня, в 44 года, я стала одной из самых красивых женщин Вселенной. Очень рада вернуться домой с такой престижной наградой.

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Комментарии
10
Гость
22 минуты
Наталья Чистякова - бывш. Глюкоза
Гость
17 минут
Для 44 лет выглядит - идеально.
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