В Москве презентовали отреставрированный фильм «Лермонтов». Его запретили к показу 38 лет назад

На показе фильма о Михаиле Лермонтове присутствовали люди, запретившие его 38 лет назад Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Москве прошла закрытая премьера фильма «Лермонтов». Картину про русского писателя сняли еще в 1986 году, но ее разгромили на съезде союза кинематографистов и запретили к показу. Спустя долгие годы фильм про Михаила Лермонтова станет доступен широкой публике. Как прошел показ и почему фильм запретили — в рассказе MSK1.RU.

Фильм режиссера Николая Бурляева представляет поэтическую киноверсию жизни Михаила Лермонтова. Режиссер и сценарист фильма Николай Бурляев сыграл в картине главную роль.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











У фильма не было всесоюзной премьеры. Его показали в знаковых местах жизни Михаила Лермонтова. После этого картину раскритиковали на V Съезде кинематографистов и запретили к показу. По словам Николая Бурляева, люди, которые были на том съезде, спустя 38 лет пришли на показ фильма.

— Кто-то пришел из тех, кто был на V Съезде кинематографистов. Они сейчас будут в зале. Они попросили от нас 20 билетов, Светлана Дружинина их предоставила. И потом я буду слушать их отзывы, — рассказал MSK1.RU режиссер и сценарист.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Николай Бурляев отказался рассказывать о том, почему же фильм запретили. Это, по его мнению, следует понять самим зрителям.

— В России всегда были русофобы, скрытые, латентные русофобы. Пятая колонна, либералы — они всегда были. И тогда, когда я окончил фильм, они одержали победу в нашем обществе, — объясняет Бурляев.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Снятый в 1986 году фильм он считает своевременным и в 2024 году.

— Господь так распорядился, что сегодня фильм очень актуален. Там и братоубийственная резня при речке Валерик, когда друг друга люди убивают. А Лермонтов говорит: «Зачем?» — сетует Николай Бурляев.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Фильм снимали два года. Он должен был быть двухсерийным, но одну серию «отняли», как и половину бюджета. Из-за этого были трудности: операторы отказывались работать. А до этого, несмотря на позитивные отзывы, запустить съемки не удавалось четыре года. Уныние помог преодолеть сам Лермонтов, верит режиссер. А ради трехсекундной сцены пришлось три месяца заниматься в цирке.

— Чтобы вы поверили, что Лермонтов — джигит и сам делает трюк, я придумал себе: я читал от Вареньки письмо, что она выходит замуж, сзади заряженная лошадь. Я к ней подхожу, она тут же идет в галоп, и я прыгаю в седло без стремени, — объясняет прессе Бурляев.

На премьере картины заметили Виктора Бута — предпринимателя, которого осудили на 25 лет в США и обменяли в 2022 году.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Были и люди, которые участвовали в съемках. Наталья Бондарчук (единокровная сестра Федора Бондарчука) сыграла роль матери Лермонтова. На момент съемок она была замужем за Николаем Бурляевым. Спустя время они развелись, но сейчас они на премьере общей работы.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Из села Лермонтово (ранее называлось Тарханы) в Пензенской области приехала лермонтовед Татьяна Мельникова. Она рассказала, что съемочную группу помнят до сих пор, и спустя годы благодарны ей за выбор места для создания фильма.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Актриса Галина Беляева сыграла роль Варвары Лопухиной Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











А роль двоюродного деда Лермонтова сыграл актер и заслуженный артист России Дмитрий Золотухин.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сам фильм — отражение тогдашней школы кино, отмечают корреспонденты MSK1.RU. По динамике он отличается от современных фильмов длинными кадрами и сценами. Однако картина заслуживает позитивных оценок. У зрителей фильм тоже вызвал отклик.

— Актуальность этого фильма сегодня — как никогда во всех аспектах. Я по первому образованию педагог: хочется собрать всех школьников СНГ и заново начать Лермонтова, — сказала зрительница режиссеру после показа.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU