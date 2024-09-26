Из жуткого Шрека — в завидного жениха: мужчина набрал 272 кг, но вернулся в форму. Как ему это удалось

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Раньше он за день выпивал ящик пива и съедал 3 килограмма пельменей

1 917
15 комментариев

У Александра ушли годы, чтобы перестать стесняться себя

Иногда, чтобы оттолкнуться, нужно оказаться на самом дне. В 2015 году Александр Тесля потерял всё: от него отвернулся сын, ушла жена, а на работу никто не брал. Единственное, что осталось у мужчины, — это его 270 килограммов веса. Тогда он понял, что нужно что-то в жизни менять. Рассказываем мотивирующую историю человека, который нашел в себе силы измениться.

Вес стал приходить еще в детстве

С самого раннего детства Александра никто не ограничивал в еде. Его отец работал руководителем крупного хозяйства и привозил сладости домой пакетами, а бабушка с дедушкой позволяли ребенку есть до отвала.

— Это были сгущенное молоко, пепси-кола… Я сладкое обожал, — вспоминал Александр Тесля, — и я начал стремительно набирать вес еще с первого класса.

Стрелка на весах летела вверх с каждым годом. Александр признаётся, что благодаря спорту в средней школе он еще сохранял форму, но вот к одиннадцатому классу парень набрал уже 125 килограммов. При этом проблем с одноклассниками у Александра не было — он рос хулиганом и пользовался авторитетом у сверстников. Проблемы из-за веса начались уже за стенами школы.

— Отец сам избаловал, сам решил ситуацию исправить — и отправил меня учиться в краснодарское авиационное училище, — рассказывал Александр, — двухъярусные кровати, меня определили на второй ярус. И когда снизу парень увидел, что сетка прогнулась чуть ли не до его лица, он сказал: «Я не буду спать под ним!»

В курсантские годы Александр впервые столкнулся с травлей

Первые полгода в училище Александр называет адом: в отличие от одноклассников, курсанты лишний вес игнорировать не стали. Студенту пришлось на кулаках объяснять, что он чего-то стоит.

Училище помогло Александру вернуться в форму — пускай и ненадолго

Ежедневные тренировки помогли Александру скинуть лишний вес — всего за год он скинул 42 килограмма и стал весить 82. Вес держался до третьего курса, а затем парень женился и переехал из казармы в съемную квартиру.

—  Начался расслабон, свободное посещение. Мы снимали квартиру, и третий курс я уже жил дома, — вспоминал Александр. — Супруга готовила, и я отъелся за год очень быстро.

3 кило пельменей и ящик пива

Расслабившись, Александр за считаные месяцы вернул скинутые в училище килограммы, а затем стал стремительно набирать вес дальше. Непомерный аппетит мужчина никак не ограничивал, даже наоборот — придумывал собственные церемонии обжорства.

— Любимое блюдо — это пельмени, еще с детства, — признавался Александр. — У меня целый ритуал был поедания пельменей: килограмм пельменей с фаршем индюшки, с бульончиком, мог выпить литр водочки. Потом вторые пельмешки со свино-говяжьим фаршем или просто свиным, еще пол-литра водочки. И потом могли быть свиные, говяжьи или с морепродуктами. И еще килограмм пельменей, и еще литр водочки.

С каждым годом Александр поправлялся всё сильнее

Это не план на неделю — Александр съедал все три килограмма пельменей за один день. Но было в его жизни и то, что он любил еще больше, — пиво.

— Живот, который до коленей у меня был, и грудь десятого размера — это всё в том числе из-за колоссальной моей любви к пиву, — вспоминал Александр. — К тридцати годам я мог за один присест, не вставая из-за стола, выпить ящик пива, 20 бутылок, легко.

Рекордный вес Александра — 272 килограмма

Александр и сам не заметил, как смог взвешиваться только на бойне. Однажды, забирая очередную порцию мяса на пельмени, он ради любопытства встал на весы — они показали 272 килограмма.

Из-за ожирения у мужчины испортились отношения с семьей. Первым не выдержал сын: когда мальчику исполнилось 10 лет, он заявил, что ему стыдно выходить на улицу с таким папой.

— Когда ребенку было уже 13 лет, он сказал — я не хочу себе такого отца, как ты. Отношения у нас с ним окончательно испортились, — признался Александр, — и с супругой тоже окончательно испортились, и пятого мая 2015 года она развелась со мной.

Мама единственная поддерживала Александра на всём его пути похудения

Оставшись один, Александр переехал из казачьей станицы в Краснодар. Заселившись в квартиру, мужчина запер двери и ушел в запой.

— Думал, умру от алкоголя — пусть так будет. Жить не хотелось, — откровенничал Александр.

В те дни от Александра отвернулись не только жена с сыном — все родственники, кроме дяди и матери, перестали с ним общаться. На работу мужчину никто не брал из-за лишнего веса. Даже помыться он не мог — живот не влезал в душевую кабину. Тогда Александр понял — пора менять свою жизнь.

«Вставал на колени и плакал»

Чтобы начать жизнь с чистого листа, Александр отказался от пива, которое он поглощал литрами последние десять лет.

— Я полностью отказался от употребления алкоголя. Это был первый шаг к тому, чтобы как-то исправить ситуацию с лишним весом.

У Александра ушли годы на то, чтобы скинуть весь лишний вес

Затем, чтобы не сорваться, мужчина стал работать днями напролет. Ни на одну должность его по прежнему не брали, поэтому он решил устроиться в такси. Купив автомобиль, Александр стал с утра до позднего вечера развозить пассажиров, не давая себе времени на перекус.

— Я уезжал в 6 утра, до 18 приезжал, умывался, обмывался как мог, ел, — рассказал Александр. — Первые три месяца я вообще кроме каши гречневой и мяса птицы ничего не ел.

После еды у Александра оставалось несколько часов перед сном — он ложился каждый день не позднее 22 часов. А затем всё повторялось.

Такой режим помог Александру тут же начать скидывать килограммы. Каждый день он худел на пару кило. Из-за быстрого темпа мужчина каждый день чувствовал озноб, а его температура иногда падала ниже 36 градусов. Но он продолжал двигаться дальше.

— Это были три самых тяжелых месяца, — признаётся Александр. — Мужчины, говорят, не плачут, но я плакал раз в неделю точно. Я мог встать на колени и плакать. Так мне хотелось есть и так мне хотелось выпить пива.

Путь оказался очень тяжелый, но Александр не планировал сворачивать

Тяга к спиртному прошла у мужчины лишь через полтора года. Еще через шесть месяцев пропало желание переедать. Вместо спиртного и обжорства Александр начал заниматься в зале — он ходил на беговой дорожке со скоростью пять километров в час. И благодаря этому за четыре месяца скинул еще 50 килограммов.

Результат так понравился Александру, что он уже не мог остановиться, и в итоге диета и режим привели его к анорексии.

— Настолько я уже во вкус вошел, что заработал себе анорексию. Когда начинаешь получать удовольствие от того, что ты теряешь каждый день килограмм-два, ты перестаешь в один день есть, — объяснял Александр. — У меня рекорд был: 13 дней я вообще ничего не ел, только воду пил.

От ожирения Александр дошел до истощения

Так, с 272 килограммов Александр похудел до 63 — это самая маленькая цифра на весах за весь его путь. Когда знакомые видели мужчину, то в один голос говорили, что он болен и такими темпами сведет себя в могилу. Сильнее всего Александра напугал комментарий, что так худеют только при онкологии, и он тут же побежал ко врачу.

— Я полностью прошел все обследования в Краснодаре, мне говорят — жив, здоров, но у тебя дистрофия, — рассказал Александр. — И думаю: «Блин, круто! Надо теперь с кожей что-то делать».

Всю лишнюю кожу срезали с Александра за одну четырехчасовую операцию

За одну операцию Александру отрезали висящую кожу с груди, спины, рук и живота — всего хирурги отсекли около 10 килограмм.

Операция едва не отправила мужчину на тот свет. После отсечения такого огромного количества кожи у Александра начались проблемы с почками — по его словам, они отказали из-за сильной кровопотери. Затем грянул ковид, и у ослабленного мужчины вмиг случилось поражение 86% легких.

— Шанс того, что я жив останусь, был меньше меньшего. А то, что почки заработают, в это никто не верил, — признаётся Александр. — От моих легких ничего не осталось… Но вот такой иммунитет.

Александр перенес две клинические смерти, но смог выкарабкаться. И после всего пережитого чувствует себя новым человеком.

«Надо любить себя таким, какой ты есть»

Полностью восстановившись после операции и болезни, Александр решил, что хочет помогать другим людям. Мужчина получил диплом тренера и и помогает людям пройти тяжелый путь к идеальному телу.

— Зачастую людям нужна психологическая поддержка, помощь. И я человек, который самостоятельно справился с обжорством, самостоятельно справился с алкоголизмом, могу рассказать, что чувствует человек, — объяснил Александр, — вот такого характера оказываю людям помощь.

Своим примером Александр наставляет других на путь

Сам Александр чувствует себя прекрасно. Похудев на 200 килограммов, он избавился от комплексов и пытается наладить свою личную жизнь.

— Я совсем другим человеком стал. Я могу абсолютно спокойно подойти к понравившейся девушке, попросить у нее телефон, увидеться, встретиться, — хвастается Александр. — Девушкам очень нравится мой внешний вид, правильное питание, спорт.

Александр уверен — его путь может повторить каждый

По словам Александра, он не боится вновь растолстеть — после всего, что он пережил, его больше не тянет к еде. А вот вновь взяться за бутылку мужчина боится.

— Единственный у меня страх — это если я выпью. Через какое-то время очнусь гуляющим на Красной площади с бутылкой водки, — рассказал Александр. — Вот это, наверное, мой самый большой страх.

Главное, что понял Александр на своем пути к новой жизни, — нужно любить себя, каким бы ты ни был.

— Надо любить себя таким, какой ты есть. Я себя любил в 270 килограммов. Потом я стал любить себя в перспективе — тем, кем буду. И вот сейчас я люблю себя таким, какой я есть.

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Комментарии
15
275239151
1 час
Какой молодец!!! Очень сильный человек!
Гость
55 минут
Молодец конечно, но я бы не сказал что он теперь "завидный жених" - бывший алкоголик с боязнью опять уйти в запой, в разводе, ребенок, да еще ему, судя по всему, уже в районе 50. Определенного рода занятий нет, занимался всем подряд. Ну и на видео, где они с врачом радостно осматривают мускулы, он выглядит, извините, немного похожим на Франкенштейна, каким его иногда изображают - повсюду какие-то рубцы, словно он сшит из частей (да после операции так оно, собственно, и есть. Так что прогресс, несомненно, огромный, но находился он на таком дне, что сейчас вернулся на какой-то средний серый уровень, а не стал каким-то чудо-мужчиной.
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