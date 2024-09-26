Из жуткого Шрека — в завидного жениха: мужчина набрал 272 кг, но вернулся в форму. Как ему это удалось

У Александра ушли годы, чтобы перестать стесняться себя Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Иногда, чтобы оттолкнуться, нужно оказаться на самом дне. В 2015 году Александр Тесля потерял всё: от него отвернулся сын, ушла жена, а на работу никто не брал. Единственное, что осталось у мужчины, — это его 270 килограммов веса. Тогда он понял, что нужно что-то в жизни менять. Рассказываем мотивирующую историю человека, который нашел в себе силы измениться.

Источник: Городские порталы

Вес стал приходить еще в детстве

С самого раннего детства Александра никто не ограничивал в еде. Его отец работал руководителем крупного хозяйства и привозил сладости домой пакетами, а бабушка с дедушкой позволяли ребенку есть до отвала.

— Это были сгущенное молоко, пепси-кола… Я сладкое обожал, — вспоминал Александр Тесля, — и я начал стремительно набирать вес еще с первого класса.

Стрелка на весах летела вверх с каждым годом. Александр признаётся, что благодаря спорту в средней школе он еще сохранял форму, но вот к одиннадцатому классу парень набрал уже 125 килограммов. При этом проблем с одноклассниками у Александра не было — он рос хулиганом и пользовался авторитетом у сверстников. Проблемы из-за веса начались уже за стенами школы.

— Отец сам избаловал, сам решил ситуацию исправить — и отправил меня учиться в краснодарское авиационное училище, — рассказывал Александр, — двухъярусные кровати, меня определили на второй ярус. И когда снизу парень увидел, что сетка прогнулась чуть ли не до его лица, он сказал: «Я не буду спать под ним!»

В курсантские годы Александр впервые столкнулся с травлей Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Первые полгода в училище Александр называет адом: в отличие от одноклассников, курсанты лишний вес игнорировать не стали. Студенту пришлось на кулаках объяснять, что он чего-то стоит.

Училище помогло Александру вернуться в форму — пускай и ненадолго Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ежедневные тренировки помогли Александру скинуть лишний вес — всего за год он скинул 42 килограмма и стал весить 82. Вес держался до третьего курса, а затем парень женился и переехал из казармы в съемную квартиру.

— Начался расслабон, свободное посещение. Мы снимали квартиру, и третий курс я уже жил дома, — вспоминал Александр. — Супруга готовила, и я отъелся за год очень быстро.

3 кило пельменей и ящик пива

Расслабившись, Александр за считаные месяцы вернул скинутые в училище килограммы, а затем стал стремительно набирать вес дальше. Непомерный аппетит мужчина никак не ограничивал, даже наоборот — придумывал собственные церемонии обжорства.

— Любимое блюдо — это пельмени, еще с детства, — признавался Александр. — У меня целый ритуал был поедания пельменей: килограмм пельменей с фаршем индюшки, с бульончиком, мог выпить литр водочки. Потом вторые пельмешки со свино-говяжьим фаршем или просто свиным, еще пол-литра водочки. И потом могли быть свиные, говяжьи или с морепродуктами. И еще килограмм пельменей, и еще литр водочки.

С каждым годом Александр поправлялся всё сильнее Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Это не план на неделю — Александр съедал все три килограмма пельменей за один день. Но было в его жизни и то, что он любил еще больше, — пиво.

— Живот, который до коленей у меня был, и грудь десятого размера — это всё в том числе из-за колоссальной моей любви к пиву, — вспоминал Александр. — К тридцати годам я мог за один присест, не вставая из-за стола, выпить ящик пива, 20 бутылок, легко.

Рекордный вес Александра — 272 килограмма Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Александр и сам не заметил, как смог взвешиваться только на бойне. Однажды, забирая очередную порцию мяса на пельмени, он ради любопытства встал на весы — они показали 272 килограмма.

Из-за ожирения у мужчины испортились отношения с семьей. Первым не выдержал сын: когда мальчику исполнилось 10 лет, он заявил, что ему стыдно выходить на улицу с таким папой.

— Когда ребенку было уже 13 лет, он сказал — я не хочу себе такого отца, как ты. Отношения у нас с ним окончательно испортились, — признался Александр, — и с супругой тоже окончательно испортились, и пятого мая 2015 года она развелась со мной.

Мама единственная поддерживала Александра на всём его пути похудения Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Оставшись один, Александр переехал из казачьей станицы в Краснодар. Заселившись в квартиру, мужчина запер двери и ушел в запой.

— Думал, умру от алкоголя — пусть так будет. Жить не хотелось, — откровенничал Александр.

В те дни от Александра отвернулись не только жена с сыном — все родственники, кроме дяди и матери, перестали с ним общаться. На работу мужчину никто не брал из-за лишнего веса. Даже помыться он не мог — живот не влезал в душевую кабину. Тогда Александр понял — пора менять свою жизнь.

«Вставал на колени и плакал»

Чтобы начать жизнь с чистого листа, Александр отказался от пива, которое он поглощал литрами последние десять лет.

— Я полностью отказался от употребления алкоголя. Это был первый шаг к тому, чтобы как-то исправить ситуацию с лишним весом.

У Александра ушли годы на то, чтобы скинуть весь лишний вес Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Затем, чтобы не сорваться, мужчина стал работать днями напролет. Ни на одну должность его по прежнему не брали, поэтому он решил устроиться в такси. Купив автомобиль, Александр стал с утра до позднего вечера развозить пассажиров, не давая себе времени на перекус.

— Я уезжал в 6 утра, до 18 приезжал, умывался, обмывался как мог, ел, — рассказал Александр. — Первые три месяца я вообще кроме каши гречневой и мяса птицы ничего не ел.

После еды у Александра оставалось несколько часов перед сном — он ложился каждый день не позднее 22 часов. А затем всё повторялось.

Такой режим помог Александру тут же начать скидывать килограммы. Каждый день он худел на пару кило. Из-за быстрого темпа мужчина каждый день чувствовал озноб, а его температура иногда падала ниже 36 градусов. Но он продолжал двигаться дальше.

— Это были три самых тяжелых месяца, — признаётся Александр. — Мужчины, говорят, не плачут, но я плакал раз в неделю точно. Я мог встать на колени и плакать. Так мне хотелось есть и так мне хотелось выпить пива.

Путь оказался очень тяжелый, но Александр не планировал сворачивать Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Тяга к спиртному прошла у мужчины лишь через полтора года. Еще через шесть месяцев пропало желание переедать. Вместо спиртного и обжорства Александр начал заниматься в зале — он ходил на беговой дорожке со скоростью пять километров в час. И благодаря этому за четыре месяца скинул еще 50 килограммов.

Результат так понравился Александру, что он уже не мог остановиться, и в итоге диета и режим привели его к анорексии.

— Настолько я уже во вкус вошел, что заработал себе анорексию. Когда начинаешь получать удовольствие от того, что ты теряешь каждый день килограмм-два, ты перестаешь в один день есть, — объяснял Александр. — У меня рекорд был: 13 дней я вообще ничего не ел, только воду пил.

От ожирения Александр дошел до истощения Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Так, с 272 килограммов Александр похудел до 63 — это самая маленькая цифра на весах за весь его путь. Когда знакомые видели мужчину, то в один голос говорили, что он болен и такими темпами сведет себя в могилу. Сильнее всего Александра напугал комментарий, что так худеют только при онкологии, и он тут же побежал ко врачу.

— Я полностью прошел все обследования в Краснодаре, мне говорят — жив, здоров, но у тебя дистрофия, — рассказал Александр. — И думаю: «Блин, круто! Надо теперь с кожей что-то делать».

Всю лишнюю кожу срезали с Александра за одну четырехчасовую операцию Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











За одну операцию Александру отрезали висящую кожу с груди, спины, рук и живота — всего хирурги отсекли около 10 килограмм.

Операция едва не отправила мужчину на тот свет. После отсечения такого огромного количества кожи у Александра начались проблемы с почками — по его словам, они отказали из-за сильной кровопотери. Затем грянул ковид, и у ослабленного мужчины вмиг случилось поражение 86% легких.

— Шанс того, что я жив останусь, был меньше меньшего. А то, что почки заработают, в это никто не верил, — признаётся Александр. — От моих легких ничего не осталось… Но вот такой иммунитет.

Александр перенес две клинические смерти, но смог выкарабкаться. И после всего пережитого чувствует себя новым человеком.

«Надо любить себя таким, какой ты есть»

Полностью восстановившись после операции и болезни, Александр решил, что хочет помогать другим людям. Мужчина получил диплом тренера и и помогает людям пройти тяжелый путь к идеальному телу.

— Зачастую людям нужна психологическая поддержка, помощь. И я человек, который самостоятельно справился с обжорством, самостоятельно справился с алкоголизмом, могу рассказать, что чувствует человек, — объяснил Александр, — вот такого характера оказываю людям помощь.

Своим примером Александр наставляет других на путь Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сам Александр чувствует себя прекрасно. Похудев на 200 килограммов, он избавился от комплексов и пытается наладить свою личную жизнь.

— Я совсем другим человеком стал. Я могу абсолютно спокойно подойти к понравившейся девушке, попросить у нее телефон, увидеться, встретиться, — хвастается Александр. — Девушкам очень нравится мой внешний вид, правильное питание, спорт.

Александр уверен — его путь может повторить каждый Источник: teslyaalexandr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По словам Александра, он не боится вновь растолстеть — после всего, что он пережил, его больше не тянет к еде. А вот вновь взяться за бутылку мужчина боится.

— Единственный у меня страх — это если я выпью. Через какое-то время очнусь гуляющим на Красной площади с бутылкой водки, — рассказал Александр. — Вот это, наверное, мой самый большой страх.

Главное, что понял Александр на своем пути к новой жизни, — нужно любить себя, каким бы ты ни был.