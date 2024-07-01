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Культура эксклюзив Смерть, мумии и саркофаги: в Новосибирске откроется выставка про Древний Египет — что там будет

Смерть, мумии и саркофаги: в Новосибирске откроется выставка про Древний Египет — что там будет

Корреспонденты НГС побывали на монтаже выставки

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Саркофаг принадлежал египтянину по имени Иретхоререру

В Художественном музее Новосибирска готовят к открытию выставку «Древний Египет. Искусство бессмертия» (6+). Экспонаты привезли из московского музея имени Пушкина, где с 2016 по 2020 года проводили большое исследования мумий. Зрителей ждут украшения, статуи и предметы быта, а также расписной саркофаг. Корреспонденты НГС побывали в музее во время монтажа выставки, узнали, как её готовят и как будут рассказывать новосибирцам об отношении египтян к смерти.

Как рассказала куратор выставки Ольга Дюжева, экспонаты представлены от 4 тысячелетия до нашей эры до первых веков нашей эры. Самые старые вещи относятся к династическому периоду Древнего Египта, то есть к тому времени, когда там не было государства. Эти экспонаты — два сосуда, которые помещали в могилы.

Выставка будет начинаться с главного зала

— Материал того времени довольно скудный: там нет ещё скульптуры, архитектура ещё не сложилась. Но погребения уже были ямные — просто в ямах хоронили умерших. В них помещали инвентарь. Зависит, конечно, от статуса умершего, — рассказала НГС одна из кураторов выставки Ольга Дюжева.

В музей Пушкина египетские экспонаты попали из частной коллекции

В Египте существовала идея бессмертия — о ней и будет идти речь на выставке. Всего сделано четыре зала: «Материальность», «Теология», «Монументальность» и «Эстетика». Все они расскажут про разные аспекты отношения египтян к погребению и загробному миру.

А в предпоследний день работы выставки — 7 сентября — пройдет лекция «Читаем по-древнеегипетски»

— Мы хотели, прежде всего, рассказать об исследованиях древнеегипетских мумий. Мы хотим представить результаты исследовательского проекта, в котором мы были задействованы совместно с Курчатовским институтом с 2016 по 2020 год. Потом мы в 2022 году сделали большую выставку в Пушкинском музее. Там у нас было выставлено 10 своих мумий, — объясняет Ольга Дюжева.

На экранах будут показывать как восстанавливают полный образ из костей, которые остались в мумиях

Как отмечает куратор выставки, от идеи увозить мумии из Москвы специальный совет отказался. Так что в Новосибирске сделали отдельный зал с 3D-моделями. В мультимедийной части покажут как из костей появляется полноценный образ — с одеждой и прической.

Гробница воспринималась древними египтянами как мир-двойник и его наполняли изображениями, росписями и статуями

Внешний вид выставки подготовил дизайнер из Нижнего Новгорода Михаил Маслов. Экспозиции выполнены в серых тонах и сейчас в залах светло. Но с открытия выставки там будет царить полумрак, который только прибавит атмосферы таинственности.

Новосибирск — третий город, где показывают выставку. Первыми были Москва и Владивосток.

Во время исследования мумий сотрудники музея получили несколько десятков открытий. Например, у одного мужчины были найдены странные повреждения на черепе. Возможно, он был воином. А у другой мумии после теста ДНК были обнаружены возбудители гангрены.

В Новосибирск из Пушкинского музея приехали кураторы, реставраторы, IT-специалист и координатор.

— Интересно было узнавать, удалялись ли внутренние органы у мумий. Удалялась ли совсем или мумифицированные возвращались. Потому что такая традиция была. Удален ли мозг или он остался. У нас есть и такой вариант, и такой вариант. Потому что, как правило, мозг удаляли, — объясняет Ольга Дюжева.

Мумифицировали только обеспеченных жителей

У одной из мумий — женщины — над головой обнаружили странную конструкцию. Оказалось, что это прическа, с которой женщину похоронили.

Много внимания египтяне уделяли эстетики смерти. Загробная жизнь казалась им прекраснее, чем земная

Выставка в Новосибирске будет идти до 8 сентября. 3 июля в 18:00, еще до открытия, можно сходить на лекцию куратора Ольги Васильевой «Осирис и идея бессмертия в Древнем Египте», а 5 июля будет лекция Ольги Дюжевой «Преодоление смерти. О чем рассказали древнеегипетские мумии». Во время выставки можно будет ходить на экскурсии, которые будут проходить по вторникам и воскресеньям. Билеты стоят 650 рублей.

В июле новосибирцев ждет много ярких и интересных событий. Посмотреть большую афишу на месяц можно по ссылке.

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Новосибирск Древний Египет Выставка Мумии
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