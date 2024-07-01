Авиашоу, еда на набережной и Ирина Салтыкова: что ждет новосибирцев в июле — большая афиша

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Попеть «Эти глазки, эти голубые глазки! Эти ласки, эти неземные ласки!» вместе с Ириной Салтыковой (18+) можно уже сегодня, 1 июля, в Гастрохолле на Мичурина, 12. Тем более вход на концерт звезды 90-х будет свободным.

В свой тур отправился хип-хоп-исполнитель из Москвы Toxi$ (16+). Билеты на его концерт стоят от 2799 рублей. Выступит молодой артист в «Подземке» 6 июля.

Участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев (12+) выйдет на сцену «Бродячей собаки» 7 июля. После КВН музыкант начал развивать сольное творчество и уже написал 13 альбомов. За билет от 700 рублей можно услышать как его новые композиции, так и лучшие.

В кафе «Премьера» в «Победе» выступит Найк Борзов (12+). Билеты на концерт рок-музыканта стоят от 2700 рублей. Услышать знаменитые песни «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» можно будет 11 июля.

Концерт-встреча с актером «Красного факела» Антоном Войналовичем (16+) пройдет в «Бродячей собаке». Творческий вечер состоится 11 июля, а сходить на него можно за 500 рублей.

Исполнительница R’n’B и соула Эмма Смит (12+) впервые приезжает в Россию и выступит в «Бродячей собаке». Певица из Великобритании, которая работала с Michael Buble, Robbie Williams, Georgie Fame and Seal, выйдет на новосибирскую сцену 14 июля. Билеты на ее концерт стоят от 2500 рублей.

Симфонический оркестр и пианист Шин Джихо исполнят K-pop Symphony: BTS (6+) в ДКЖ. За билет от 1500 рублей можно будет услышать треки одной из самых популярных мировых групп.

В честь 35-летия группы КиШ и 10-летия с момента смерти Михаила Горшенева в ДКЖ оркестр и хор CAGMO исполнят Симфонию Король и Шут (6+). Концерт пройдет 19 июля, билеты стоят от 2000 рублей.

Автор хитов Jeff the Killer, «Штекер», Ballout, «6 кадров» выступит в Bla Bla Bar 21 июля. Билеты на концерт хип-хоп артиста Unki (16+) стоят от 590 рублей.