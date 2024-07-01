Авиашоу, еда на набережной и Ирина Салтыкова: что ждет новосибирцев в июле — большая афиша

В этом году июль обещает быть жарким. Но мы сейчас не только про погоду, а, скорее, про множество фестивалей, которые запланированы на этот месяц. Многие из них уже знакомы новосибирцам и стали традиционными — как, например, авиашоу (0+) или фестиваль Playa (18+). В город приезжают с выступлениями Ирина Салтыкова, Найк Борзов и Дмитрий Колдун. И даже для любителей театров есть что посмотреть, хотя сезон закончился. Изучайте самую большую афишу — в ней много бесплатных развлечений.
- Фестивали
- Концерты
- Загородные фестивали
- Выставки и поэтические вечера
- Театр
- Танцы и спорт
- Благотворительность
Фестивали
Музыканты из Москвы, Бийска и Новосибирска выступят на Громче фест (0+), который пройдет на берегу Обского моря на Центральном пляже. Вход свободный, а на территории арт-кафе «Кокос» можно будет купить хот-доги и напитки.
За 500 рублей можно побывать на Rock Fest (18+) в кафе JaM. Два дня, 6 и 7 июля, мощный звук под открытым небом обещают организаторы. Выступать будут новосибирские группы: Женщина с Бородой, Капитан Дик, Иван Кайф, Рви меха и другие.
В Нарымском сквере пройдет бесплатный фестиваль керамики «Форма» (0+). Он начнется в 14:00 в субботу, 6 июля. Организовывает его инклюзивная керамическая мастерская «Жарче». Можно будет поучаствовать в мастер-классах от керамистов, купить что-то на маркете, послушать музыку и поучаствовать в интерактивах.
На следующий день, 7 июля, в Нарымском сквере пройдет «Семейный выходной» (0+), на котором будет работать много площадок. В том числе появится пространство для самых маленьких, лекторий, место для активных игр, семейный маркет, фуд-корт, мастер-классы, шоу иллюзионистов и выступление музыкантов. Закончится фестиваль семейным просмотром фильма под открытыми небом. Вход бесплатный.
Фестиваль «В Сибири — Есть» (0+) пройдет на выходных 12–14 июля на Михайловской набережной. Во время гастротуристического фестиваля-форума будет развлекательная, соревновательная и деловая программа. Здесь можно как вкусно поесть, так и заняться спортом. А по вечерам будут играть группы. Хэдлайнером станет Дмитрий Колдун. Посещение бесплатное.
В этом году мэрия анонсировала новый праздник — День Оби. Он пройдет 27 июля, но пока неизвестно ни место, ни наполнение проведения.
Концерты
Попеть «Эти глазки, эти голубые глазки! Эти ласки, эти неземные ласки!» вместе с Ириной Салтыковой (18+) можно уже сегодня, 1 июля, в Гастрохолле на Мичурина, 12. Тем более вход на концерт звезды 90-х будет свободным.
В свой тур отправился хип-хоп-исполнитель из Москвы Toxi$ (16+). Билеты на его концерт стоят от 2799 рублей. Выступит молодой артист в «Подземке» 6 июля.
Участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев (12+) выйдет на сцену «Бродячей собаки» 7 июля. После КВН музыкант начал развивать сольное творчество и уже написал 13 альбомов. За билет от 700 рублей можно услышать как его новые композиции, так и лучшие.
В кафе «Премьера» в «Победе» выступит Найк Борзов (12+). Билеты на концерт рок-музыканта стоят от 2700 рублей. Услышать знаменитые песни «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» можно будет 11 июля.
Концерт-встреча с актером «Красного факела» Антоном Войналовичем (16+) пройдет в «Бродячей собаке». Творческий вечер состоится 11 июля, а сходить на него можно за 500 рублей.
Исполнительница R’n’B и соула Эмма Смит (12+) впервые приезжает в Россию и выступит в «Бродячей собаке». Певица из Великобритании, которая работала с Michael Buble, Robbie Williams, Georgie Fame and Seal, выйдет на новосибирскую сцену 14 июля. Билеты на ее концерт стоят от 2500 рублей.
Симфонический оркестр и пианист Шин Джихо исполнят K-pop Symphony: BTS (6+) в ДКЖ. За билет от 1500 рублей можно будет услышать треки одной из самых популярных мировых групп.
В честь 35-летия группы КиШ и 10-летия с момента смерти Михаила Горшенева в ДКЖ оркестр и хор CAGMO исполнят Симфонию Король и Шут (6+). Концерт пройдет 19 июля, билеты стоят от 2000 рублей.
Автор хитов Jeff the Killer, «Штекер», Ballout, «6 кадров» выступит в Bla Bla Bar 21 июля. Билеты на концерт хип-хоп артиста Unki (16+) стоят от 590 рублей.
Омская инди-группа Конец солнечных дней (12+) выйдет на сцену Дома Rm. Билет стоит от 1099 рублей, концерт сибиряков пройдет 25 июля. В этот же день в кафе «Премьера» в «Победе» будет выступать группа Pompeya (12+). Билет на концерт инди-музыкантов, которые исполняют песни на английском, стоит от 3000 рублей.
Загородные фестивали
Некоторые крупные фестивали проводятся не в самом Новосибирске, а в пригороде. Например, в Тихой гавани, которая находится в Искитиме, 5 июля начнется двухдневный фестиваль «Лихолесье фест» (18+). Организаторы обещают сказочную атмосферу, элементы средневековья, ярмарку, мастер-классы и необычную кухню. Но самое главное на фестивале — фолк-музыка от разных групп. Билет стоит 2 тысячи рублей.
Уже в 12-й раз пройдет фестиваль Playa (18+) на острове в Обском море. В этом году он запланирован на 1–7 июля, а билеты стоят от 3800 рублей. Участников ждут мастер-классы, заплыв на сапах, инсталляции и музыка. Жить купившие билет будут в палатках. В телеграм-канале организаторы сообщили, что это последний год фестиваля.
Традиционное авиашоу (0+) на аэродроме в Мочище пройдет 28 июля и в этом году будет называться «За нашу победу — на взлет!» Посетители могут бесплатно приехать, их будет ждать фуд-корт, выставка техники и главное — выступление пилотажных групп.
Выставки и поэтические вечера
Выставку Владимира Соловьева «Органика на волне» (18+) можно будет посмотреть с 4 июля в пространстве «Арт Ель». Увидеть монументальную живопись можно бесплатно до 21 июля включительно.
В Художественном музее 5 июля откроется уникальная выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия» (6+). Более 90 экспонатов из собрания ГМИИ имени Пушкина будут показывать до 8 сентября. За 550 рублей на обзорной экскурсии можно будет увидеть деревянный расписной саркофаг, канопы, рельефы, статуи и статуэтки, фрагменты декора мумий, бронзовую пластику, предметы художественного ремесла и амулеты.
На десять дней откроется выставка работ художницы Марии Васильевой (12+). Больше 20 ее картин можно будет увидеть в Башне на Маркса с 7 по 17 июля. Там же представят сувенирную продукцию. Билет стоит от 300 рублей, но можно прийти бесплатно в день открытия по предварительной регистрации.
Отметить 135-летие Анны Ахматовой можно 18 июля в «Красной мельнице». Там пройдет поэтический вечер Ангелины Башле «Любить на краю» (16+). За билет от 800 рублей помимо стихотворений Анны Ахматовой и Николая Гумилева можно послушать музыкальное сопровождение рок-группы «Капитан Дик» и стихотворения самой Ангелины Башле.
Театр
Актеры Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Игорь Письменный и другие приедут в ДКЖ со спектаклем «Еврейское счастье» (16+). Билеты стоят от 2000 рублей. 2 июля новосибирцам расскажут историю, как семейная пара выдает единственную дочь замуж. Но пока готовили документы, родители поняли, что у них нет свидетельства о регистрации брака.
Драму о двух друзьях «Разговор, которого не было» (12+) покажут в Камерном зале филармонии 8 июля. Театральная компания «Гамма» поставила спектакль по пьесе современного драматурга Родиона Белецкого. Билет стоит от 250 рублей. Спектакль расскажет про двух друзей, которые вспоминают самые яркие события своей юности, обмениваются шутками и высказывают претензии, но одного из этих друзей уже нет в живых.
Комедию «Примадонны» (16+), которая была вдохновлена фильмом «В джазе только девушки», покажут в ДКЖ 15 июля. Только в этой истории незадачливые актеры Лео и Джек узнают, что миллионерша ищет своих племянниц. Мужчины решают обмануть богатую женщину и завладеть ее деньгами. За билет от 1200 рублей можно посмотреть на игру актеров Мирославы Карпович, Александра Якина, Никиты Заболотного и других.
В Оперном театре на сцену возвращается опера Риголетто (12+). Премьера запланирована на 25 июля, режиссером выступает Михаил Татарников. Основанное на драме Виктора Гюго «Король забавляется» произведение входит в топ-10 опер мира, а строчки «Сердце красавицы склонно к измене» знает практически каждый.
Танцы и спорт
Два раза в июле в Гастрокорте будет танцевальная вечеринка по бачате (18+) — 7 и 21 июля. Вход свободный, а новичкам проведут бесплатный мастер-класс.
В конце июля, 27 числа, в Новосибирске пройдет Гонка героев (18+). Организаторы обещают, что вы будете по колено в грязи и по уши в восторге. Можно принимать участие сразу командой, а можно и купить место в уже собравшейся — это будет стоить 3000 рублей.
Посмотреть на авто-фристайл, бои монстров, развороты, перевороты автомобилей, человека в огне, постановку из фильма «Безумный Макс» машины из мультфильма «Тачки» можно на Шоу каскадеров (0+), которое пройдет с 4 по 7 июля. Билеты стоят от 1200 рублей, а детям до 5 лет бесплатно. Проходить мероприятие будет на мотодроме «ДОСААФ».
Благотворительность
В «Сибирском молле» 17 июля пройдет ярмарка-раздача животных «День Хвоста» (0+). На мероприятии можно познакомиться с кошками и собаками из приюта и, если у вас все сложится, забрать питомца с собой. Вход бесплатный. Все животные уже привиты, стерилизованы и чипированы.
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